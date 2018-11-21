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Картина дня: встреча Лукашенко с участниками "Евровидения", выходные в 2019-м и монтаж главной елки страны

Общество 21.11.2018 | 07:00

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Картина дня. 20 ноября

Участники детского "Евровидения" стали гостями Дворца Независимости в Минске. С ними встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко с с участниками детского "Евровидения"
Александр Лукашенко с с участниками детского "Евровидения"

Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро.

Проект обновленного указа о налоговом консультировании проходит согласование в госорганах, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Беларусь и Казахстан планируют по итогам года приблизится к товарообороту в $1 млрд, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Казахстана при уставных и других органах Содружества Ермухамет Ертысбаев.

Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало производственный календарь на 2019 год. В следующем году у белорусов, которые работают пять дней в неделю, будет 252 рабочих и 113 выходных и праздничных дней.

Беларусь вдвое увеличит закупку современных препаратов для лечения гепатита С, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко. Беларусь расширит производство препаратов для антиретровирусной терапии. Пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы расширят на всю страну.

ИНТЕРВЬЮ: Аэросъемка и IT-технологии - как в Беларуси будут массово оценивать недвижимость.

В Беларуси совершенствуется порядок добровольной уплаты алиментов и определения задолженности по ним, которую предлагается привязывать к бюджету прожиточного минимума (БПМ).

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Экологическая карта Zero waste появилась в Минске: на ней отмечены места, где можно покупать товары без упаковки либо приходить со своей тарой.

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Следственный комитет: при обрушении потолка в "Арене Сити" пострадали две девушки.

Автобус и маршрутка столкнулись в Минске.

Фото СК
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Белорус Геннадий Короткевич стал победителем соревнований Topcoder Open Marathon в Техасе (США).

Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест".

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Пресс-конференция на тему "Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. В пресс-конференции примут участие заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, председатель ОО "Белорусский союз конькобежцев" Юлия Комлева, двукратный чемпион СССР в одиночном катании, тренер, координатор Программы развития Международного союза конькобежцев по одиночному катанию, консультант национальной команды Беларуси Александр Веденин и исполнительный директор ИООО "Аидиес Боржоми Бел" (партнера чемпионата) Денис Крупец.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении II Европейских игр 2019 года. Подписание договора по информационному сотрудничеству в освещении II Европейских игр 2019 года между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и ООО "Евроньюс" (Катулин Георгий Васильевич - директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", представители ООО "Евроньюс"). Начало в 10.00.

Состоится пресс-конференция на тему: "Ярмарка инновационных идей SMART PATENT-2018. Особенности проведения, афиша мероприятия". Начало в 10.00.

Место проведения: пр-т Независимости, 8, кабинет 202.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита детей от негативной информации в сети Интернет". Участие принимают: Рыдван Александр Вацлавович - начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь; Багровец Павел Викторович - ОАО "Минские телевизионные информационные сети"; Беляк Евгения Сергеевна - ведущий специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг СООО "КОСМОС ТВ"; Антонов Сергей - генеральный директор ООО "Колобанга Медиа"; Андрей Квашевич - руководитель социально значимого обучающего проекта "Cпектакль-шоу "Колобанга. Привет, Интернет.by!"; представитель Министерства информации Республики Беларусь; представитель Министерства образования Республики Беларусь; представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию системы "Союзпечать", на тему: "О состоянии и перспективах развития Белсоюзпечати как массовой сети распространения периодических изданий". Участие принимают: Бузовский Игорь Иванович - заместитель министра информации Республики Беларусь; Дудич Игорь Викторович - генеральный директор РУП "Белсоюзпечать"; Винник Алеся Сергеевна - заместитель генерального директора РУП "Белсоюзпечать".

Международная научно-практическая конференция "Система гарантирования депозитов: вызовы и взгляд в будущее" пройдет в Минске 21-22 ноября.

Семинар по обмену опытом "Содействие реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: обсуждение позитивного опыта на основе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" пройдет в Минске 21-22 ноября

"Вялікі гістарычны атлас Беларусі", создававшийся более 10 лет, презентуют в Национальной библиотеке Беларуси.

Финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года - 2018" состоится в Минском городском дворце культуры.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Куньлунь" (Пекин) - "Динамо-Минск".

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Знаменательные даты 22 ноября

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65 лет назад родился Гомонов Леонид Михайлович, белорусский художник-плакатист. Среди произведений: серия плакатов "Белорусские просветители" (Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Микола Гусовский, Симеон Полоцкий). Работает также в живописи и книжной графике.

210 лет назад родился Томас Кук, британский новатор в области индустрии коммерческого туризма, основатель всемирно известного туристического агентства Thomas Cook and Son. Умер в 1892 г.

105 лет назад родился Бриттен Бенджамин, английский композитор, пианист и дирижер. Умер в 1976 г.

90 лет назад родился Добронравов Николай Николаевич, российский поэт-песенник. Автор текстов песен "Ты не печалься", "Маленький принц", "Садовое кольцо" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982).

60 лет назад родилась Отиева Ирина Адольфовна, российская певица, заслуженная артистка Российской Федерации.

55 лет назад родилась Лиепа Илзе Марисовна, российская артистка балета, народная артистка Российской Федерации.

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