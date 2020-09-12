Картина дня: встреча Лукашенко с учеными, "белые сертификаты" и сбор урожая в садах НАН

ВЧЕРА

Картина дня. 11 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук. Глава государства ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений и встретился с белорусскими учеными - представителями НАН, высших учебных заведений. Настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни, заявил Президент Беларуси на встрече с учеными. Александр Лукашенко рассчитывает, что предложения ученых станут фундаментом очередной пятилетней программы развития страны. Глава государства ждет от белорусских ученых современных, инновационных предложений по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться от Белорусской атомной электростанции.

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на встрече Президента Беларуси с учеными рассказал о современных разработках отечественных специалистов.

Вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на встрече Президента Беларуси с учеными.

В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность.

Фото из архива

Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы, за антибелорусскими санкциями последуют антикитайские. Такое мнение во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" высказал директор Центра изучения Беларуси при Сычуаньском университете иностранных языков Ян Цзюнь.

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения вопросов развития и поддержки экспорта товаров и услуг. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 8 cентября 2020 года №177р.

Фото из архива

В Беларуси на 1 августа этого года для многодетных семей открыто 86 963 депозитных счета по программе семейного капитала.

"Белые сертификаты" позволят перевести систему нормирования энергоресурсов с административных рельсов на рыночные, заявил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко во время онлайн-встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Энергетического сообщества.

Фото из архива

В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций, ассоциации "БАМАП" и международных автомобильных перевозчиков. Обсуждены актуальные вопросы плана совместных действий Минтранса и БАМАПа на 2019-2020 года.

Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Фото из архива

Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет.

Авиакомпания "Белавиа" приостановит рейсы в Будапешт с 18 сентября по 24 октября (за исключением 27 сентября).

В Беларуси на 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Smart-регистратуру запустили в Брестской областной консультативной поликлинике.

Субботники пройдут во всех районах столицы 12 сентября.

ФОТОФАКТ: Сбор урожая в садах Института плодоводства НАН Беларуси

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 сентября

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Прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и администрациях районов Минска. Телефонную линию 12 сентября с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Цуран Артем Николаевич (8017222-44-44). Задать вопросы руководству районных администраций с 9.00 до 12.00 можно по следующим телефонам: администрация Заводского района 80173892609; администрация Ленинского района 80173795622; администрация Московского района 80172001101; администрация Октябрьского района 80173755832; администрация Партизанского района 80173613616; администрация Первомайского района 80173570514; администрация Советского района 80172928082; администрация Фрунзенского района 80172168174; администрация Центрального района 80173064293.

Праздничная программа "Мой горад - мой гонар і лес", посвященная Дню города Минска, состоится 12 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Гомель 12 сентября отметит 878-й день рождения.

Белорусская республиканская пионерская организация 13 сентября отпразднует 30-летний юбилей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 сентября

В Республике Беларусь - День танкистов.

115 лет назад родился Турецкий Абрам Хаимович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1962), профессор (1963). В 1929 году окончил БГУ. Основатель научной школы по теории приближения функций в Беларуси. Автор научных работ по конструктивной теории функций (теории приближения, теории интерполяции, квадратурным формулам). Решил проблему Гаусса о квадратурных формулах высшей тригонометрической точности. Умер в 1975 году.

90 лет назад родился Соколовский Владимир Эдуардович, заслуженный архитектор Беларуси (1979), кандидат архитектуры (1966). В 1958 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгоспроект", с 1965 года главный архитектор, с 1972-го директор БелНИИгипросельстроя, с 1965-го одновременно преподавал в БПА. В 1992-2000 годах главный эксперт Главэкспертизы Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Среди работ: проект детальной планировки и застройки г.Солигорск, проекты детальной планировки зон отдыха на Заславском водохранилище и озере Нарочь, дом отдыха на озере Нарочь и др. Умер в 2004 году.

14 сентября

95 лет назад родился Пикулик Леонид Григорьевич, белорусский ученый в области люминесценции, спектроскопии и лазерной физики, доктор физико-математических наук (1974), профессор (1991). В 1952 году окончил БГУ. Автор научных работ по исследованию межмолекулярных ориентационных взаимодействий, определяющих основные закономерности люминесценции и лазерного излучения органических дипольных молекул в конденсированном состоянии. Обнаружил явления самостабилизации и самолабилизации возбужденных молекул. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992).

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