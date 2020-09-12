Картина дня: встреча Лукашенко с учеными, "белые сертификаты" и сбор урожая в садах НАН

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 12 сентября 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:13 Первую партию вакцины "Спутник V" направили в регионы России В мире
10:06 Волейболисты "Шахтера" завершили турне по Сербии поражением от "Воеводины" Спорт
10:00 Более 6,6 тыс. юрлиц и 21,9 тыс. ИП зарегистрировано за январь-август в Беларуси Экономика
09:37 Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампу" в третьем матче финала Восточной конференции Спорт
09:14 Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: встреча Лукашенко с учеными, "белые сертификаты" и сбор урожая в садах НАН Общество
00:45 Девять человек оказались под обломками горных пород в Китае В мире
00:20 В Китае паводок привел к прорыву дамбы В мире
00:02 В Тамбовской области разбился аэроплан - пилот погиб В мире
11.09.20
11.09.20 23:15 Заседание исполнительного комитета WADA состоится 14-15 сентября Спорт
11.09.20 22:57 Украинский политик: белорусская оппозиция не несет никакой ответственности перед народом Общество
11.09.20 22:50 Нижегородское "Торпедо" обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в чемпионате КХЛ Спорт
11.09.20 22:35 Симоненко: Польша хотела вернуть себе украинские земли, та же участь готовится и для Беларуси Политика
11.09.20 22:22 Поведение западных соседей Беларуси иначе как истерикой и цирком не назовешь - Эйсмонт Политика
11.09.20 22:16 Белорусские легкоатлеты выиграли две золотые медали на международном турнире в Словакии Спорт
11.09.20 22:04 Молдова продляет режим ЧП из-за пандемии до 30 сентября В мире
11.09.20 21:59 В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" В мире
11.09.20 21:37 ФОТОФАКТ: Открытый диалог "#раЗАм Беларусь" с участием руководства области прошел в Гродно Регионы
11.09.20 21:17 Украинский юрист: планировавшаяся в Беларуси цветная революция потерпела поражение Общество
11.09.20 21:06 "Газпром": готовность строительства Амурского ГПЗ - 66% В мире
11.09.20 20:51 Уголовное дело за хищение возбуждено в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова - ДФР Происшествия
11.09.20 20:25 Суд обязал страховщика выплатить женщине возмещение в связи с болезнью Происшествия
11.09.20 20:17 Ноябрьские и декабрьские этапы Кубка IBU отменены Спорт
11.09.20 20:10 ФОТОФАКТ: В Минске открылась попугайня Регионы
11.09.20 20:08 Импортируемые непродовольственные товары в августе подорожали, овощи и фрукты подешевели - МАРТ Экономика
11.09.20 20:01 Волейболистки "Минчанки" потерпели второе поражение на предварительной стадии Кубка России Спорт
11.09.20 19:49 ГАИ Гомельской области усиливает контроль за пешеходами, велосипедистами и гужевым транспортом Общество
11.09.20 19:23 ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Барановичах Регионы
11.09.20 19:10 Футболисты "Минска" разгромили "Городею" в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Общество
12 сентября 2020, 09:00

Картина дня: встреча Лукашенко с учеными, "белые сертификаты" и сбор урожая в садах НАН

ВЧЕРА

Картина дня. 11 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук. Глава государства ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений и встретился с белорусскими учеными - представителями НАН, высших учебных заведений. Настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни, заявил Президент Беларуси на встрече с учеными. Александр Лукашенко рассчитывает, что предложения ученых станут фундаментом очередной пятилетней программы развития страны. Глава государства ждет от белорусских ученых современных, инновационных предложений по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться от Белорусской атомной электростанции.

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на встрече Президента Беларуси с учеными рассказал о современных разработках отечественных специалистов.

Вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на встрече Президента Беларуси с учеными.

В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность.

Фото из архива
Фото из архива

Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы, за антибелорусскими санкциями последуют антикитайские. Такое мнение во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" высказал директор Центра изучения Беларуси при Сычуаньском университете иностранных языков Ян Цзюнь.

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения вопросов развития и поддержки экспорта товаров и услуг. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 8 cентября 2020 года №177р.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси на 1 августа этого года для многодетных семей открыто 86 963 депозитных счета по программе семейного капитала.

"Белые сертификаты" позволят перевести систему нормирования энергоресурсов с административных рельсов на рыночные, заявил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко во время онлайн-встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Энергетического сообщества.

Фото из архива
Фото из архива

В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций, ассоциации "БАМАП" и международных автомобильных перевозчиков. Обсуждены актуальные вопросы плана совместных действий Минтранса и БАМАПа на 2019-2020 года.

Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Фото из архива
Фото из архива

Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет.

Авиакомпания "Белавиа" приостановит рейсы в Будапешт с 18 сентября по 24 октября (за исключением 27 сентября).

В Беларуси на 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Smart-регистратуру запустили в Брестской областной консультативной поликлинике.

Субботники пройдут во всех районах столицы 12 сентября.

ФОТОФАКТ: Сбор урожая в садах Института плодоводства НАН Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и администрациях районов Минска. Телефонную линию 12 сентября с 9.00 до 12.00 проведет заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Цуран Артем Николаевич (8017222-44-44). Задать вопросы руководству районных администраций с 9.00 до 12.00 можно по следующим телефонам: администрация Заводского района 80173892609; администрация Ленинского района 80173795622; администрация Московского района 80172001101; администрация Октябрьского района 80173755832; администрация Партизанского района 80173613616; администрация Первомайского района 80173570514; администрация Советского района 80172928082; администрация Фрунзенского района 80172168174; администрация Центрального района 80173064293.

Праздничная программа "Мой горад - мой гонар і лес", посвященная Дню города Минска, состоится 12 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Гомель 12 сентября отметит 878-й день рождения.

Белорусская республиканская пионерская организация 13 сентября отпразднует 30-летний юбилей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 сентября

В Республике Беларусь - День танкистов.

115 лет назад родился Турецкий Абрам Хаимович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1962), профессор (1963). В 1929 году окончил БГУ. Основатель научной школы по теории приближения функций в Беларуси. Автор научных работ по конструктивной теории функций (теории приближения, теории интерполяции, квадратурным формулам). Решил проблему Гаусса о квадратурных формулах высшей тригонометрической точности. Умер в 1975 году.

90 лет назад родился Соколовский Владимир Эдуардович, заслуженный архитектор Беларуси (1979), кандидат архитектуры (1966). В 1958 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгоспроект", с 1965 года главный архитектор, с 1972-го директор БелНИИгипросельстроя, с 1965-го одновременно преподавал в БПА. В 1992-2000 годах главный эксперт Главэкспертизы Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Среди работ: проект детальной планировки и застройки г.Солигорск, проекты детальной планировки зон отдыха на Заславском водохранилище и озере Нарочь, дом отдыха на озере Нарочь и др. Умер в 2004 году.

14 сентября

95 лет назад родился Пикулик Леонид Григорьевич, белорусский ученый в области люминесценции, спектроскопии и лазерной физики, доктор физико-математических наук (1974), профессор (1991). В 1952 году окончил БГУ. Автор научных работ по исследованию межмолекулярных ориентационных взаимодействий, определяющих основные закономерности люминесценции и лазерного излучения органических дипольных молекул в конденсированном состоянии. Обнаружил явления самостабилизации и самолабилизации возбужденных молекул. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. Фото из архива Украинский политик: белорусская оппозиция не несет никакой ответственности перед народом
Фото из архива Украинский юрист: планировавшаяся в Беларуси цветная революция потерпела поражение
Фото из архива ГАИ Гомельской области усиливает контроль за пешеходами, велосипедистами и гужевым транспортом
Фото из архива БГУ предоставляет студентам возможность дополнительного образования
Фото из архива Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС 12 сентября примут присягу
Главное
Выступает Александр Лукашенко "Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными
В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала
Искусственный интеллект и беспилотные электромобили - что разрабатывают ученые Беларуси
"Благодаря господдержке у нас рентабельное производство, стабильная зарплата и соцгарантии" – письма в поддержку мира и стабильности
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с учеными, "белые сертификаты" и сбор урожая в садах НАН
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Более 6,6 тыс. юрлиц и 21,9 тыс. ИП зарегистрировано за январь-август в Беларуси
Савиных: резолюция Сейма Литвы - бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси
Parimatch стал новым глобальным беттинг-партнером "Лестер Сити"
Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована - Генпрокуратура
Беларусь выступает за углубление отношений с Ватиканом - Макей
ФОТОФАКТ: Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел в Городке
Белорусские легкоатлеты выиграли две золотые медали на международном турнире в Словакии
Украинский юрист: планировавшаяся в Беларуси цветная революция потерпела поражение
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 369 пациентов с COVID-19
ФОТОФАКТ: В Минске открылась попугайня
В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта
Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей
Новый зал кикбоксинга по проекту "Смелый шаг" позволит подросткам совершенствовать свое мастерство
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.