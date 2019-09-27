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27 сентября 2019, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с украинскими СМИ, развитие нефтеотрасли и номинант от Беларуси на "Оскар"

ВЧЕРА

Картина дня. 26 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями украинских СМИ. Глава государства отметил, что Украина - важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. Александр Лукашенко заявил, что Украина должна быть единой и неделимой. Беларусь готова рассмотреть любые просьбы по содействию урегулированию конфликта в Украине и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Президент также отметил, что Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю. Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга. У Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений, сказал белорусский лидер. Говоря о взаимоотношениях с Россией, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается дружить с Западом против России. Он также сообщил, что Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, белорусский лидер заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем. Александр Лукашенко не видит угроз для суверенитета Беларуси в сотрудничестве с Китаем.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Встреча Президента Беларуси с представителями украинских СМИ была обстоятельной и насыщенной. Такую точку зрения высказал главный редактор украинской газеты "Правительственный курьер" Сергей Брага. Мнение Александра Лукашенко вызывает большое уважение, даже если ты с ним не согласен, отметил генеральный директор информационного агентства "Укринформ" Александр Харченко.

Александр Лукашенко и представители украинских СМИ
Александр Лукашенко и представители украинских СМИ

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 160 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №358 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Франции, Президенту этой страны Эммануэлю Макрону, родным и близким Жака Ширака в связи со смертью французского политика.

Жак Ширак. Фото <noindex><a href="https://www.gettyimages.com/" target="_blank" rel="nofollow">Getty Images</a></noindex>
Жак Ширак. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке принял участие в конференции в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В своем выступлении министр высказал полную поддержку со стороны Беларуси международным усилиям по запрету ядерных испытаний. На встрече в Нью-Йорке на полях международных мероприятий глав МИД Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса достигнуто понимание необходимости начала открытого и искреннего диалога в целях поиска решений назревших проблем.

Владимир Макей. Фото МИД
Владимир Макей. Фото МИД

Беларусь и Германия нацелены на существенное увеличение немецких инвестиций, заявил министр экономики Дмитрий Крутой на полях 10-го Дня немецкой экономики в Беларуси. Беларусь и Германия ориентированы на долгосрочные отношения, заявил посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Манфред Хутерер. Беларусь и Германия обсуждают проекты в области энергетики, промышленности и цифровизации, сообщил государственный секретарь федерального Министерства экономики и энергетики Германии Ульрих Нусбаум.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница". Потери белорусской экономики от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, с начала года составили около $240 млн. Беларусь готова направить российской стороне предложения по компенсации потерь из-за грязной нефти. Беларусь с учетом потерь из-за грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку. Строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ и "Нафтане" планируют завершить в 2020 году. "Белнефтехим" будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на автомобильное топливо.

Владимир Сизов
Владимир Сизов

"Белоруснефть" планирует с 2022 года развивать сеть супербыстрых электрозарядных станций.

"Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба" объединятся в одну компанию с 1 октября.

Профицит республиканского бюджета в январе - августе 2019 года составил Br3 млрд.

Правительство скорректировало некоторые целевые показатели Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

Беларусь привлечет от международных финансовых институтов более 180 млн евро для реализации инвестпроекта по расширению устойчивого энергопользования. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 сентября 2019 года №651 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Исключение посредничества, снижение затрат и рост продаж - как будет развиваться цементная отрасль

Учебный центр по изучению и обслуживанию сельхозтехники, выпускаемой на "Гомсельмаше", создан в Донском государственном техническом университете, сообщил ректор вуза Бесарион Месхи.

Белорусский проект "Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в ЕАЭС" победил в категории "Симпатии Евразийской экономической комиссии" на международном конкурсе инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", который прошел во время форума "Евразийская неделя" в Бишкеке.

В Беларуси прорабатывают возможность для обвиняемых под стражей удаленно участвовать в суде апелляционной инстанции, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович перед Пленумом ВС. Он также отметил недопустимость давления на суд через публикации в интернете.

В здании Верховного суда
В здании Верховного суда

Беларусь на премии "Оскар" будет представлена документальным фильмом "Дебют", снятым в 2018 году режиссером Анастасией Мирошниченко.

Белорус Андрей Арямнов, выступая в весовой категории 109 кг, завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе.

Фото IWF
Фото IWF

Михаил Шишов назначен новым председателем хоккейного клуба "Юность-Минск".

Михаил Шишов. Фото ХК "Юность-Минск"
Михаил Шишов. Фото ХК "Юность-Минск"

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В Национальной библиотеке Беларуси пройдет мероприятие "Берасцейская Біблія: адкрыты дотык".

Королевский филармонический оркестр Лондона выступит на XIV Международном фестивале Юрия Башмета в Минске в 20.00 в Большом зале Дворца Республики.

Республиканский форум сельской молодежи откроется в Белорусском государственном аграрном техническом университете в Минске.

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Всемирный день борьбы с бешенством.

Международный день всеобщего доступа к информации.

190 лет назад родился Кусцинский Михаил Францевич (д.Завидичи Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский археолог. Окончил Виленский дворянский институт и Петербургский университет. Изучал археологические памятники Витебщины, составил ее археологическую карту. Впервые в Беларуси фотографировал процесс раскопок, составил фототеку памятников древности Витебской и соседних губерний. Изучал Борисовы камни. Создал музей в Завидичах. Автор "Воспоминаний" (хранятся в Центральной библиотеке АН Литвы). Умер в 1905 году.

95 лет назад родился Мастрояни Марчелло, итальянский актер, ставший ведущей фигурой европейского кино. Снимался в фильмах "Развод по-итальянски", "Восемь с половиной", "Белые ночи", "Сладкая жизнь" и др. Умер в 1996 году.

85 лет назад родилась Брижит Бардо, французская актриса кино, фотомодель, защитница животных. Снималась в фильмах "И бог создал женщину...", "Парижанка", "Бабетта идет на войну" и др.

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