Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака

ВЧЕРА

Картина дня. 29 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со студенческой молодежью. Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций, заявил глава государства. Он отметил, что за границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто хотят решить свои проблемы за его счет. О том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. Люди моего поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены, отметил Президент. Александр Лукашенко заявил, что будет защищать страну, чего бы это ему ни стоило. Он также сказал, что государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе. Президент считает, что со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. Глава государства поддержал предложение о том, чтобы службу в армии увязывать с полученной профессией. Александр Лукашенко также ответил на вопрос студентов, о чем мечтает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко во время встречи со студентами

После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы и более внимательно относятся к вопросам безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью. Он также отметил, что независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета ознакомился с инновациями в образовательном процессе вуза. Президент не исключает идею экспериментального создания государственно-частного партнерства в финансировании вузов, которую предложили гродненские студенты.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Беларуси с 30-летием со дня основания учебного заведения.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Документ от жизни - Бельский о проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Санкции против предприятий - экономическая война против простых белорусов. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2021 году.

Фото из архива

Белорусская калийная компания подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.

Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6%.

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КОММЕНТАРИЙ: Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси.

Госкомвоенпром в 2020 году поставил в войска более 2,2 тыс. единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед заседанием коллегии Госкомвоенпрома. Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в 2020 году составила Br270,6 млн. Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году.

Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время республиканского собрания научной общественности.

Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

КОММЕНТАРИЙ: ДНК-вакцина от рака показала обнадеживающие результаты - белорусский онколог.

Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь.

Сероэпидемиологическое исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков. Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200.

ТЦСОНы в январе выполнили более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств.

Начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов от имени ее участников прислал поздравление с предстоящим Днем белорусской науки всем ученым, исследователям и работникам научной сферы страны, сообщили в пресс-службе НАН.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 января

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Городской зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2021" пройдет 30-31 января в парке Подниколье.

Канал "Культура" Белорусского радио представит 30-31 января радиоспектакли "Трывожнае шчасце" и "Выгнанне блудніцы" по произведениям Ивана Шамякина.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

31 января

В Республике Беларусь - День белорусской науки.

Международный день без интернета.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

110 лет назад родилась Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова), всемирно известная болгарская прорицательница и ясновидящая. Умерла в 1996 году.

75 лет назад родился Купава Николай Николаевич, белорусский художник. В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в станковой и книжной графике, экслибрисе, акварели и живописи. Автор портретов К.Калиновского, Ф.Богушевича, В.Дунина-Марцинкевича и др. Оформил альбом "Франтишек Бенедикт Богушевич", произведения Я.Купалы, К.Каганца, Тетки.

65 лет назад родилась Глаголева Вера Витальевна, российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народная артистка России. Снималась в фильмах "Звездопад", "Выйти замуж за капитана", "Не стреляйте в белых лебедей" и др. Поставила фильмы "Сломанный свет", "Заказ", "Чертово колесо", "Одна война". Умерла в 2017 году.

1 февраля

210 лет назад родился Зенькевич Ромуальд Семенович, белорусский фольклорист, этнограф, краевед. В 1830 году окончил Виленский университет. Работал учителем, воспитателем. Изучал традиционную культуру Полесья. Описал календарные праздники, семейные обряды, записал и классифицировал несколько сотен народных песен. Исследовал археологические памятники (курганы, городища) Ошмянщины. Автор работ "Народные песни, собранные на Пинщине и переведенные Р.Зенькевичем", "Народные песенки пинского народа", "Об урочищах и обычаях пинского народа, а также о характере его песни", "О курганах и городищах Ошмянского уезда". Умер в 1868 году.

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