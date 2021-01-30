Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 30 января 2021
Минск Сплошная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:42 США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля - Госдеп В мире
09:23 Минтранс в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов Общество
09:10 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут УНИКС в матче Единой лиги ВТБ Спорт
09:08 МТЗ заинтересован в поставках зимней техники в Россию Экономика
09:02 Гандболисты сборной Дании пробились в финал чемпионата мира в Египте Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина Культура
09:00 Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака Общество
07:00 Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего Президент
00:56 Франция закроет границы для прибывающих из стран, не входящих в ЕС В мире
00:08 ДТП с автобусом в Самарской области: число погибших увеличилось до 12 В мире
29.01.21
29.01.21 23:33 Под Крупками столкнулись фуры - погибли водители Происшествия
29.01.21 22:59 Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире
29.01.21 22:23 Гайдукевич: Беларусь проводит независимую политику, Запад не хочет ей это прощать Общество
29.01.21 22:22 Жук: в мире идет третья мировая, гибридная, война Общество
29.01.21 21:57 ФОТОФАКТ: В Кобрине открылась выставка в честь годовщины окончания Сталинградской битвы Культура
29.01.21 21:44 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
29.01.21 21:20 Почти 70 тыс. человек отдохнули в здравницах Гомельской области в 2020 году Регионы
29.01.21 21:20 Гандболисты сборной Швеции стали первыми финалистами чемпионата мира Спорт
29.01.21 21:02 ЧЕ-2024 по художественной гимнастике пройдет в Будапеште Спорт
29.01.21 20:39 Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 10 В мире
29.01.21 20:29 Перечень безрецептурных лекарств временно расширен Общество
29.01.21 20:24 ФОТОФАКТ: Академия управления отмечает юбилей Общество
29.01.21 20:06 Около 10 тыс. медработников привились от коронавируса в Беларуси Общество
29.01.21 19:59 Намерение США вывести войска из Афганистана остается в силе В мире
29.01.21 19:45 Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области В мире
29.01.21 19:42 Глава ВОЗ призвал в первую очередь вакцинировать от коронавируса медработников и пожилых В мире
29.01.21 19:37 Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет В мире
29.01.21 19:33 ЕС запретил экспорт вакцин против COVID-19 за пределы союза без специального разрешения В мире
29.01.21 19:24 США продлили еще на 1,5 года статус временно защищенных лиц для сирийских беженцев В мире
Все новости
Все новости
Общество
30 января 2021, 09:00

Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака

ВЧЕРА

Картина дня. 29 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со студенческой молодежью. Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций, заявил глава государства. Он отметил, что за границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто хотят решить свои проблемы за его счет. О том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. Люди моего поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены, отметил Президент. Александр Лукашенко заявил, что будет защищать страну, чего бы это ему ни стоило. Он также сказал, что государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе. Президент считает, что со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. Глава государства поддержал предложение о том, чтобы службу в армии увязывать с полученной профессией. Александр Лукашенко также ответил на вопрос студентов, о чем мечтает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко во время встречи со студентами
Александр Лукашенко во время встречи со студентами

После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы и более внимательно относятся к вопросам безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью. Он также отметил, что независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета ознакомился с инновациями в образовательном процессе вуза. Президент не исключает идею экспериментального создания государственно-частного партнерства в финансировании вузов, которую предложили гродненские студенты.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Беларуси с 30-летием со дня основания учебного заведения.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Документ от жизни - Бельский о проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Санкции против предприятий - экономическая война против простых белорусов. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2021 году.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская калийная компания подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.

Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6%.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси.

Госкомвоенпром в 2020 году поставил в войска более 2,2 тыс. единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед заседанием коллегии Госкомвоенпрома. Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в 2020 году составила Br270,6 млн. Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году.

Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время республиканского собрания научной общественности.

Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

КОММЕНТАРИЙ: ДНК-вакцина от рака показала обнадеживающие результаты - белорусский онколог.

Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь.

Сероэпидемиологическое исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков. Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200.

ТЦСОНы в январе выполнили более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств.

Начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов от имени ее участников прислал поздравление с предстоящим Днем белорусской науки всем ученым, исследователям и работникам научной сферы страны, сообщили в пресс-службе НАН.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку наежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Городской зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2021" пройдет 30-31 января в парке Подниколье.

Канал "Культура" Белорусского радио представит 30-31 января радиоспектакли "Трывожнае шчасце" и "Выгнанне блудніцы" по произведениям Ивана Шамякина.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

31 января

В Республике Беларусь - День белорусской науки.

Международный день без интернета.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

110 лет назад родилась Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова), всемирно известная болгарская прорицательница и ясновидящая. Умерла в 1996 году.

75 лет назад родился Купава Николай Николаевич, белорусский художник. В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в станковой и книжной графике, экслибрисе, акварели и живописи. Автор портретов К.Калиновского, Ф.Богушевича, В.Дунина-Марцинкевича и др. Оформил альбом "Франтишек Бенедикт Богушевич", произведения Я.Купалы, К.Каганца, Тетки.

65 лет назад родилась Глаголева Вера Витальевна, российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народная артистка России. Снималась в фильмах "Звездопад", "Выйти замуж за капитана", "Не стреляйте в белых лебедей" и др. Поставила фильмы "Сломанный свет", "Заказ", "Чертово колесо", "Одна война". Умерла в 2017 году.

1 февраля

210 лет назад родился Зенькевич Ромуальд Семенович, белорусский фольклорист, этнограф, краевед. В 1830 году окончил Виленский университет. Работал учителем, воспитателем. Изучал традиционную культуру Полесья. Описал календарные праздники, семейные обряды, записал и классифицировал несколько сотен народных песен. Исследовал археологические памятники (курганы, городища) Ошмянщины. Автор работ "Народные песни, собранные на Пинщине и переведенные Р.Зенькевичем", "Народные песенки пинского народа", "Об урочищах и обычаях пинского народа, а также о характере его песни", "О курганах и городищах Ошмянского уезда". Умер в 1868 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минтранс в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: Беларусь проводит независимую политику, Запад не хочет ей это прощать
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Жук: в мире идет третья мировая, гибридная, война
Фото из архива Перечень безрецептурных лекарств временно расширен
Во время праздничного концерта ФОТОФАКТ: Академия управления отмечает юбилей
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе
Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака
Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина
Перечень безрецептурных лекарств временно расширен
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19
ФОТОФАКТ: Академия управления отмечает юбилей
Ирина Жук установила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
МАРТ: волнения рестораторов насчет ограничения времени работы общепита преждевременны
Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году
"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
Медучреждения обеспечены двухмесячным запасом СИЗов - отраслевой профсоюз
БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.