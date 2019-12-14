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Суббота, 14 декабря 2019
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Общество
14 декабря 2019, 09:00

Картина дня: встреча Лукашенко со студентами медвузов, презентация проекта "Беларускі кнігазбор" и меры по минимизации очередей на границе

ВЧЕРА

Картина дня. 13 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный медицинский университет. Основное время глава государства уделил общению со студентами и преподавателями медуниверситетов. Мероприятие транслировалось в аудитории и вузы страны, осуществляющие подготовку медицинских кадров. По мнению Президента, важнейшая задача отечественной медицины - увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. На встрече обсуждались вопросы дефицита медиков, распределения студентов медуниверситетов, развития страховой медицины. Глава государства поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы, оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием и обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи. Студенты-медики подарили Президенту пейзаж малой родины и пригласили на 100-летие БГМУ.

Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями
Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями

На базе клиники Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) планируется создать мощный высокотехнологичный стационар, сообщил ректор вуза доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный после видеомоста со встречи Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Правительство Беларуси рассчитывает на ускорение сертификации для поставок мяса, молочной продукции и птицы во Вьетнам, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Сергей Румас и Нгуен Тхи Ким Нган
Сергей Румас и Нгуен Тхи Ким Нган

В Беларуси на 1 декабря открыто более 76,8 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $768,7 млн.

Госпогранкомитет примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками.

Белорусские банки 3 января 2020 года не будут оказывать некоторые услуги субъектам хозяйствования.

В Нацбанке назвали победителей олимпиады по финансовой грамотности.

Поработать в милиции или получить иллюстрации к своей книге - ФПБ поможет детям реализовать мечты.

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси дали старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019".

На выставке
На выставке

Уникальный 100-томный проект "Беларускі кнігазбор", в который вошли лучшие произведения художественной литературы, литературоведения и истории, презентовали в Национальной академии наук.

Во время презентации
Во время презентации

Центр развития инженерного образования открылся в лицее БГУ.

Городская акция "Подари улыбку детям" в Минске добавила добрых дел в копилку мероприятий республиканской благотворительной акции "Наши дети".

Программу для работы с дронами в условиях ЧС разработали в Могилевском институте МВД.

Новые технологии ускорят работу экспертов Барановичей и Пинска на местах происшествий.

Белорусский спортсмен Сергей Шаренков (весовая категория 89 кг) стал победителем чемпионата Европы U17 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате.

Сергей Шаренков. Фото Белорусской федерации тяжелой атлетики
Сергей Шаренков. Фото Белорусской федерации тяжелой атлетики

Партия консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала уверенную победу на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14-15 декабря

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14 декабря на центральной площади г.Марьина Горка состоится торжественное принятие присяги военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Беларусь, в которой примет участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности О.А.Белоконев. Начало в 10.00.

VIII Региональный фестиваль детского творчества "Славянскі карагод" пройдет в г.Горки 14 декабря.

Новогодний бал для одаренных и талантливых детей пройдет 14 декабря в Бобруйске. Он станет одним из первых мероприятий, приуроченных к республиканской акции "Наши дети".

15 декабря состоится торжественная встреча Деда Мороза и зажжение огней на главной елке Могилева (пл.Ленина, с 15.00 до 18.00).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

15 декабря

100 лет назад родился Ляхович Лев Степанович, белорусский ученый в области металловедения, доктор технических наук (1970), профессор (1971). В 1948 году окончил Московский авиационный технологический институт. Автор научных работ по технологии термической обработки проката, азотирования и барирования стали, силицирования металлов и сплавов, химико-термической обработки металлов. Умер в 1990 году.

80 лет назад родился Нестеров Григорий Абрамович, белорусский художник. В 1967 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1967-1999 годах работал на Минском художественном комбинате. Среди произведений: керамическое панно в магазине подписных изданий, в Музее белорусского военного округа и др. С 1980 года занимается преимущественно живописью.

16 декабря

110 лет назад родился Кимберг Яков Николаевич, актер, народный артист Беларуси (1967). Работал в Бобруйске в колхозно-совхозном и областном драматическом театрах, в Гродненском областном драматическом театре. Творческой индивидуальности Кимберга были свойственны мягкий лиризм, юмор, жизненная достоверность, выразительный внешний рисунок роли. Умер в 1993 году.

60 лет назад родился Шевцов Юрий Анатольевич, белорусский спортсмен и тренер (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР (1982). Чемпион XXIV Олимпийских игр (1988). Чемпион мира (1982), СССР (1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990), Кубка кубков (1983, 1988), Суперкубка (1989).

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