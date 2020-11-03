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03 ноября 2020, 07:00

Картина дня: встреча Президента с митрополитом, белорусский Нотр-Дам и погода в ноябре

ВЧЕРА

Картина дня. 2 ноября

Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Президент также заявил о необходимости более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа. Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за выражение различных точек зрения, но против нарушений законодательства. Также Президент высказался о приглашении Папе Римскому посетить с визитом Беларусь.

Слова и действия священнослужителей не должны оказывать разделяющее воздействие на общество. Об этом заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси после встречи с Президентом.

Ситуация в экономике и на ведущих предприятиях обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Романом Головченко.

Премьер-министр Роман Головченко считает экономические результаты работы за 9 месяцев этого года неплохими, а состояние экономики - в целом лучше, чем в соседних странах. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам доклада главе государства.

Перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится, сообщил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы "Разговор у Президента". Также он заявил, что инвестиции в основной капитал Беларуси в 2021 году планируются на уровне Br34 млрд. Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, сообщил белорусский премьер.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей.

Правительство скорректировало государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №621.

Минобороны проводит проверку по факту смерти рядового на полигоне.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек.

В Беларуси на 2 ноября выздоровели и выписаны 87 400 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Масочный режим весьма эффективен в борьбе с распространением инфекции COVID-19, заявил заведующий лабораторией нарушения сердечного ритма РНПЦ "Кардиология" Дмитрий Гончарик.

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

На трассе М6 Минск - Гродно снижен скоростной режим.

В БГУ начался новый сезон проекта "Студент на неделю".

Температура воздуха в первой декаде ноября будет выше нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Первый участок 3-й линии метро, общежития и стадионы - какие объекты откроют в Минске к 7 ноября.

РЕПОРТАЖ: Белорусский Нотр-Дам: в Дрогичинском районе восстанавливают каплицу XIX века

Додон и Санду вышли во второй тур президентских выборов в Молдове.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Внутренний туризм - новые возможности нашей страны. О XVIII Республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь", приуроченная к празднованию 25-летия Министерства спорта и туризма. Начало в 11.00.

Детский книжный фестиваль "Шестая цивилизация" по 6 ноября пройдет в библиотеках Могилева.

VI Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" пройдет по 6 ноября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 ноября

120 лет назад родился Васильев Сергей Дмитриевич, российский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР (1948). Совместно с Георгием Николаевичем Васильевым поставил легендарный фильм "Чапаев", кинокартины "Волочаевские дни", "Фронт". Умер в 1959 году.

110 лет назад родился Дубов Николай Иванович, российский писатель, драматург. Писал остроконфликтные произведения для детей и взрослых. Автор повестей "Мальчик у моря", "Беглец", "Родные и близкие", романа "Горе одному". Лауреат Государственной премии СССР (1970). Умер в 1983 году.

85 лет назад родился Болсун Александр Иванович, белорусский ученый, кандидат физико-математических наук (1967). В 1959 году окончил Могилевский педагогический институт. Автор научных работ по физике элементарных частиц.

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