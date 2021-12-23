Картина дня: встреча с активом Гомельской области, закрытие сессии парламента и День энергетика

ВЧЕРА

Картина дня. 22 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Гомельской области. Глава государства представил активу назначенного накануне нового главу региона Ивана Крупко. Вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена, заявил Президент. Александр Лукашенко потребовал от правительства заняться развитием Гомельской области. Президент поставил перед губернатором задачу объединить в регионе людей и не рубить сплеча, принимая решения. Глава государства позитивно оценил развитие региона в последние годы. Президент подчеркивает важность создания и сохранения в райцентрах небольших производств, чтобы местные жители были обеспечены работой. Александр Лукашенко рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты. Президент также рассказал о некоторых выводах, которые можно сделать из рассказа сбежавшего в Беларусь польского военнослужащего Эмиля Чечко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 505 о награждении орденом Матери, в соответствии с которым награды удостоены 49 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил благодарности работникам энергетической сферы.

Возможность строительства второй АЭС в Беларуси рассматривается, предложение будет представлено Президенту в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Первый энергоблок БелАЭС позволил стране сэкономить около $250 млн. Второй энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию к лету 2022 года. Беларусь выполняет все рекомендации международных организаций по АЭС, критика Литвы неоправданная, заявил Роман Головченко. Если Литва прекратит транзит белорусских удобрений, Беларусь примет ответные меры.

Антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Белорусский опыт реагирования на миграционный вызов может использоваться мировым сообществом.

Наталья Кочанова и Леонид Заяц

Сенаторы приняли обращение к парламентариям ЕС в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси.

Сенаторы одобрили законопроект республиканского бюджета на 2022 год. Совет Республики одобрил законопроект о свободных экономических зонах. Сенаторы одобрили законопроект по вопросам налогообложения. Сенаторы одобрили законопроект об инвестициях. Сенаторы поддержали изменения в Кодекс об образовании. Сенаторы одобрили законопроект по вопросам профилактики правонарушений. Сенаторы одобрили законопроект о геноциде белорусского народа. Сенаторы одобрили законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.

Выступление Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Министр экономики Александр Червяков в Палате представителей Национального собрания рассказал о трех законопроектах: "Об изменении кодексов", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об ипотеке", "О лицензировании".

Обновленный закон "О дорожном движении" вступит в силу с сентября 2022 года.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу нового министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова.

Порядка 14% организаций в Беларуси предусматривают полную либо частичную оплату отцовского отпуска. Об этом сообщила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

Половина населения Беларуси к новому году будет привита первым компонентом вакцины от COVID-19, заявил в Бресте министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Из Пекина в Беларусь вылетел очередной самолет с вакциной против COVID-19.

Фото посольства Беларуси в Китае

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938.

Листки нетрудоспособности контактам первого и второго уровня по COVID-19 с 22 декабря не будут выдавать.

Олег Новицкий встретился со студентами БНТУ и рассказал о своем пути к звездам.

"На родном языке и по знакомой программе": как будут учить детей беженцев в ТЛЦ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 декабря

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения рождественских и новогодних праздников, а также в период зимних каникул". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Организация занятости детей и подростков в период зимних каникул. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Роль молодежных общественных объединений в реализации государственной политики страны". Начало в 15.00.

В БГУ в кабинете-музее филологического факультета заработает экспозиция "Рождественские ангелы". Публике покажут 70 экспонатов, изготовленных из фарфора, керамики, дерева, воска и других материалов. Кроме того, коллекцию дополнят фигурки ангелов, созданные студентами и представителями Союза женщин БГУ.

В Центральном детском парке им. М.Горького состоится открытие Домика Деда Мороза. Планируется новогоднее представление с песнями, играми, праздничными огнями и хороводами вокруг елки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 декабря

215 лет назад родился Бусырский Александр Сергеевич, белорусский архитектор. Представитель классицизма. В 1830 году окончил Петербургскую АХ. В 1833-1837 годах могилевский губернский архитектор. По его проектам в Могилеве построены флигель военного госпиталя, уездное и приходское училища. Умер после 1845 году.

75 лет назад родился Филатов Леонид Алексеевич, российский актер, драматург и кинорежиссер, народный артист России (1996). Много лет играл на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке, с 1993 года в театре "Содружество актеров Таганки". Автор книг, переводов, литературных пародий, кинопьес. Автор и ведущий телепрограммы "Чтобы помнили...". Лауреат Государственной премии РСФСР (1995). Умер в 2003 году.

40 лет назад родился Билан Дмитрий (наст. Белан Виктор Николаевич), российский певец, первый российский исполнитель - победитель Евровидения в 2008 году.

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