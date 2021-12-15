Картина дня: встреча с активом Могилевской области, проект бюджета на 2022 год и старт акции "Наши дети"

ВЧЕРА

Картина дня. 14 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом Могилевской области. Профессионализм, опыт и способность управлять - Александр Лукашенко назвал главные требования к управленцам. Он также высказал уверенность, что новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко будет не хуже прежнего. Если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить, заявил Президент. Нельзя допустить повторения событий прошлого года и дестабилизации обстановки в стране, сказал глава государства. Президент подчеркнул важность развития и эффективного функционирования экономики и социальной сферы, что является гарантией стабильности в государстве. Александр Лукашенко дал высокую оценку белорусским врачам, которые в условиях пандемии COVID-19 быстро сориентировались и научились лечить людей от этой новой болезни.

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа". Принятие законопроекта имеет важное политическое значение, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Депутаты приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на 2022 год. Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о свободных экономических зонах.

Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2022 года вырастет до Br457.

Департамент по предпринимательству должен сконцентрировать свою работу на сокращении административных процедур и развитии кооперационных связей для импортозамещения. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, представляя коллективу министерства директора Департамента по предпринимательству Ольгу Русинович.

МТЗ планирует поставить в Пакистан около 4,5 тыс. тракторов в 2022 году.

Цифровизация промышленности, строительства и транспорта: в Могилеве начался форум #GBCregions.

Центр управления движением планируют создать в Беларуси. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время пятого регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве.

С внедрением в жизнь цифровых технологий остро встал вопрос об информационной безопасности. Такое мнение высказал заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек во время форума #GBCregions.

Точка в деле Тихановского: блогер приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 792.

В Беларуси стартовала благотворительная акция "Наши дети".

Белорусский анимационный фильм "Краснолюдки" признан лучшим на фестивале в Чикаго.

РЕПОРТАЖ: Сменить прописку: большие перспективы маленького города-спутника Жабинка

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет выездную пресс-конференцию: "Выпуск кондитерской продукции и подарочных наборов к новогодним и рождественским праздникам одной из ведущих кондитерских фабрик Беларуси - СОАО "Коммунарка". Место проведения: СОАО "Коммунарка", ул. Аранская,18 Начало в 10.00.

Состоится церемония награждения победителей, призеров и финалистов 12-го Республиканского конкурса инновационных проектов 2021 года. Место проведения: г.Минск, пр.Независимости, д.11, кор.2, гостиница "Минск" (банкетный зал "Седьмое небо").

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января 2022 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 декабря

155 лет назад родился Кандинский Василий Васильевич, русский живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства. Участвовал в организации общества "Синий всадник". Умер в 1944 году.

75 лет назад родился Андерссон Бенни, шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер, аранжировщик и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-