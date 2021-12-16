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16 декабря 2021, 07:00

Картина дня: встреча с активом Витебской области, тренды в образовании и новогодние ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 15 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Витебской области. Первой темой на встрече стала эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19. Александр Лукашенко сделал особый акцент на социальной сфере. Президент упрекнул местные власти в плохой работе с населением. Глава государства представил нового председателя Витебского облисполкома Александра Субботина активу региона. Витебской области нужна перезагрузка или серьезная встряска, отметил Президент. Александр Лукашенко высказал обеспокоенность ситуацией в реальном секторе экономики региона. Президент подчеркнул, что в условиях санкционной политики коллективного Запада нужно активнее работать и искать различные пути преодоления тех или иных трудностей, а не пенять на санкции.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Белорусы выпестовали свою страну за четверть века и теперь никому не отдадут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Витебской области. Президент назвал своей задачей обязательство уберечь государство и народ от войны. Если народ Беларуси на референдуме поддержит проект обновленной Конституции, то за этим последует большая и ответственная работа, чтобы в ряде вопросов по-новому выстроить страну, заявил глава государства. Александр Лукашенко предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться.

Новый председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во время его представления и встречи Президента с активом региона подчеркнул, что вступает в должность с полным осознанием ответственности и сложности стоящих перед ним задач.

Александр Субботин
Александр Субботин

Прокурор Витебской области Игорь Украинец на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом региона доложил о криминогенной ситуации.

Принятые ЕС санкционные документы затрагивают национальные интересы Беларуси, а также противоречат Уставу ООН, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, оглашая решение Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь". Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства, заявил председатель Конституционного суда.

Промышленность, транспорт, гуманитарная сфера: в Минске обсудили направления сотрудничества Беларуси с Москвой.

В Беларуси создана крупнейшая в странах ЕАЭС сеть быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

Профсоюзы будут контролировать стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен.

Более 430 ярмарок развернется в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников. Об этом рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало на пресс-конференции БЕЛТА "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года". В Беларуси в преддверии зимних праздников продлено время работы около 270 торговых объектов и 160 объектов общественного питания.

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Прямые трансляции рождественских месс из Минска и Ватикана будет вести Белтелерадиокомпания.

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию: "Презентация социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем". Начало в 13.00.

Рождественский благотворительный бал пройдет в Белорусском государственном университете. В мероприятии можно будет поучаствовать онлайн. В этом году бал организуют под лозунгом "Маленькой помощи не бывает. Подари чудо, не выходя из дома" и будет посвящен поддержке пятилетней Арины Филипповой из Могилева, нуждающейся в реабилитации.

Областной бал для учащейся молодежи и студентов пройдет в Витебске в рамках предновогодней акции "Наши дети". Символом бала станет василек, олицетворяющий Беларусь, и самый яркий бренд Витебска - фестиваль искусств "Славянский базар".

Областные туры республиканского конкурса "Студент года" пройдут в Бресте.

Форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) пройдет в Бобруйске. На нем обсудят состояние, развитие и перспективы цифрового будущего страны, а также перехода государства и общества в цифровую плоскость.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 декабря

В Республике Беларусь - День белорусского кино.

135 лет назад родился Ровенский Николай Яковлевич (д.Капланцы Березинского р-на Минской обл.), белорусский композитор. В 1930 году окончил Московскую консерваторию. Преподавал в минском музыкальном техникуме, Белорусской консерватории. Автор обработок белорусских народных песен и песен на стихи М.Богдановича, Я.Купалы, Я.Коласа, музыки на тексты церковных молитв, в т.ч. "Магутны Божа" и др. Подготовил работу "Характерные черты белорусской народной песни" (осталась в рукописи). Умер в 1953 году.

110 лет назад родился Дорский Иосиф Львович (г.Минск), театральный деятель, драматург, заслуженный деятель искусств Беларуси (1961). В 1930 году окончил курсы киносценаристов в Минске. В 1931-1933 годах работал на кинофабрике "Советская Белоруссия" в Ленинграде, с 1935 года - в БГТ-2 (Белорусский государственный драматический театр им.Я.Коласа) заведующим литературной частью, с 1948 года - директором этого театра, с 1961 года - директор киностудии "Беларусьфильм". Автор драмы "Центральный ход", лирической комедии "Алазанская долина", очерков, статей по проблемам театрального искусства. Умер в 1964 году.

125 лет назад родилась Зуева Анастасия Платоновна, российская актриса, народная артистка СССР (1957). С 1924 г. во МХАТе. Среди ролей: Коробочка ("Мертвые души" Н.В.Гоголя), Домна Пантелеевна ("Таланты и поклонники" А.Н.Островского) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умерла в 1986 году.

85 лет назад родился Франциск, Папа Римский. Избран 13 марта 2013 года.

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