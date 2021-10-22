Картина дня: встреча у Лукашенко по Конституции, COVID против онкологии и ценностный портрет белорусов

ВЧЕРА

Картина дня. 21 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны. Глава государства в начале мероприятия напомнил о ранее принятом решении доработать поправки в Конституцию на уровне экспертной группы. Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной, заявил Президент.

Дискуссионные вопросы остаются. Стали известны подробности очередной встречи у Лукашенко по Конституции.

Коронавирус COVID-19 может быть "лекарством" от онкологии. Об этой теории накануне упомянул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с медицинскими работниками Минской областной клинической больницы. Видеозапись фрагмента общения публикует Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости.

Вблизи урочища Уручье в Минске начались раскопки ранее неустановленного захоронения времен ВОВ. Все вновь установленные места захоронений времен Великой Отечественной войны будут мемориализированы, заявил премьер-министр Роман Головченко.

В Беларуси разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем аккаунте в социальной сети Facebook высказался в поддержку тезисов, озвученных премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во время недавних слушаний в Европарламенте. Глава белорусского МИД в частности провел параллели между высказываниями польского премьера и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Необходимо понимать, каким образом модернизировать промышленность страны, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на открытии XXII Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", проходящей на площадке НИЭИ Минэкономики.

Главными основаниями идентичности белорусского общества стали "тутэйшасць" и культуроцентричность. Такими итогами исследований поделилась на пресс-презентации аналитического доклада Белорусского института стратегических исследований "Ценностный портрет современного белорусского общества" аналитик БИСИ Светлана Алейникова. Мир, безопасность, свобода, а также семья, здоровье и душевный комфорт - основные коллективные и индивидуальные ценности белорусского общества.

Темпы вакцинации против COVID-19 нарастают, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2097 пациентов с COVID-19, выписаны 2315.

В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19.

Минздрав дал советы по грамотному планированию родительства.

РЕПОРТАЖ: Как детская мечта быть модельером становится явью для студента из Витебска

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Приоритеты и современные тенденции развития системы дополнительного образования детей и молодежи". Начало в 11.00.

Республиканский форум музеев учреждений образования состоится по 22 октября на республиканской и региональных площадках в онлайн-формате.

В БГУ по 22 октября пройдет Неделя отца. Запланирована работа диалоговой площадки с участием студентов. Состоятся обсуждения вопросов о роли отца в воспитании детей, его качествах, родительском примере и обязательствах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 октября

175 лет назад родился Архангельский Александр Андреевич, русский хоровой дирижер, композитор, заслуженный артист Республики РСФСР (1921). Одним из первых ввел в церковное пение женские голоса, заменив голоса мальчиков. Автор хоровых сочинений, многочисленных обработок народных песен. Умер в 1924 году.

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