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12:58 На участке дороги Минск - Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях Регионы
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13 февраля 2021, 09:00

Картина дня: второй день ВНС, финал "Снежного снайпера" и рекомендации ГАИ в снегопад

ВЧЕРА

Картина дня. 12 февраля

Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания одобрили основные положения программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Глава государства подчеркнул, что социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной.

Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания.

Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума - главное

Потребность в инвестициях в нынешней пятилетке оценивается в более чем Br200 млрд, заявил премьер-министр Роман Головченко на VI Всебелорусском народном собрании. Премьер-министр раскритиковал предложения экономических реформ, которые поступают из-за рубежа. Головченко выступил против деиндустриализации и анонсировал 500 инвестпроектов в промышленности.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства. Об этом он заявил на VI Всебелорусском народном собрании. ФПБ считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров. Западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами же их нарушают, заявил Михаил Орда.

Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн. Об этом заявил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем.

МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары.

Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля.

БУТБ и Торговое представительство РФ намерены содействовать увеличению товарооборота.

БМЗ укрепит собственную исследовательскую базу новым оборудованием.

Нормы для градостроительных проектов утверждены в Беларуси.

Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" у людей старше 60 лет.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964.

КГК рекомендует аптекам снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний.

Определились первые призеры финала республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2021" на призы Президентского спортивного клуба, которые стартовали в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи".

Команда университета МЧС стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по теоретической механике.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 февраля из-за сильного ветра и снега.

ГАИ Минска просит автовладельцев воспользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 февраля

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В национальном парке "Беловежская пуща" 13 февраля пройдет праздник проводов Снегурочки и гастрономический фестиваль.

На празднике в агрогородке Морино в Ивьевском районе 13 февраля выберут самую вкусную уху и наиболее оригинальный рецепт этого блюда.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает 13 и 14 февраля на романтические прогулки по аллеям выставки ледовых и снежных скульптур и жарким тропикам оранжереи, а также праздничные программы ко Дню всех влюбленных.

В Большом театре Беларуси 14 февраля пройдет концерт "Mainstream.love" ко Дню святого Валентина.

В футбольном манеже Бреста пройдет по 14 февраля турнир Winter Cup - 2021.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 февраля

Во многих странах мира празднуется День всех влюбленных - День святого Валентина.

85 лет назад родилась Герман Анна, польская эстрадная певица. В репертуаре были произведения польских, советских композиторов, русские народные песни. Умерла в 1982 году.

80 лет назад родился Цветков Юрий Николаевич, белорусский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1963 году окончил ВГИК. Режиссер-постановщик документальных фильмов "Песня Полесья", "Встреча, определившая судьбу", "Чернобыль и Беларусь", цикла документальных историко-революционных фильмов, художественных телефильмов "После ярмарки", "Эта веселая планета", "Ясь и Янина" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2011 году.

15 февраля

В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.

Международный день детей, больных раком.

90 лет назад родился Поплавский Георгий Георгиевич, белорусский график, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), народный художник Беларуси (1997), академик НАН Беларуси (1995) и Российской академии художеств (1991). В 1955 году окончил Минское художественное училище, в 1961 году Белорусский театрально-художественный институт. Работает в различных техниках станковой и книжной графики, станковой живописи. Автор циклов "Память", "Арктика. Белый континент", "Браславщина - край озерный" и др. Оформил книги Я.Коласа, Я.Купалы, А.Адамовича, В.Быкова, В.Короткевича, "Слово о полку Игореве". Работает также в живописи: "Сыновья-партизаны", "Блокада", "Портрет Анны" и др. Один из авторов книги "Браславщина: Дневник художников". Награжден золотой медалью им.М.Грекова (1990). Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1970), Международной премии им.Дж.Неру (1973), Государственной премии Беларуси (2002) . Умер в 2017 году.

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