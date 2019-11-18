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18 ноября 2019, 08:00

Картина дня: выборы в Палату представителей, праздник аграриев и рейтинг Fitch

ВЧЕРА

Картина дня. 17 ноября

17 ноября состоялся основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Предварительная явка избирателей составила 77,22%. Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах. ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, после чего более часа отвечал на вопросы журналистов. Многочисленные вопросы представителей государственных, негосударственных и зарубежных СМИ касались как выборной тематики, так и внешней политики - отношений с Россией, западными странами, итогов года в сельском хозяйстве и много другого. Глава государства заявил, что в Беларуси поддержат людей, которые будут конструктивно работать в парламенте. Президент признался, что переживает за то, как воспримут выборы за рубежом, но не чрезмерно. Александр Лукашенко прокомментировал намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 годах. Он подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор. Глава государства положительно оценил итоги года в сельском хозяйстве. Он также отметил, что иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента. Президент ответил на вопрос, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом. Президент отметил, что Беларусь никогда никому не угрожала и не будет. Беларусь всегда будет оставаться в своих границах, ни перед кем не ползая на коленях.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время голосования на избирательном участке №507 в Минске.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

В правительстве рассказали об ожиданиях от нового парламента.

ФОТОФАКТ: В Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей.

Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей.

Межпарламентская ассамблея государств СНГ не выявила нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Дмитрий Кобицкий
Дмитрий Кобицкий

Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Она отметила, что избирательная кампания получилась неоднородная, с волнообразной активностью, а во время досрочного голосования включала периоды, напоминающие черный пиар. Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны, заявила Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина

Работники сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств отметили 17 ноября профессиональный праздник.

В агропромышленном комплексе Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году. Такое мнение выразил председатель облисполкома Анатолий Лис. Он поблагодарил тружеников села, руководителей районов, сельхозорганизаций и предприятий за добросовестный труд и поздравил всех с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Анатолий Лис
Анатолий Лис

Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря. Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти.

Игорь Ляшенко
Игорь Ляшенко

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне В, прогноз стабильный. Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Республики Беларусь.

Сотрудникам Белорусской АЭС вручены разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзоре).

Белорусские баскетболистки разгромили британок в квалификации ЧЕ.

Во время матча. Фото ФИБА
Во время матча. Фото ФИБА

Белорусская лыжница Полина Сероносова стала 5-й в гонке на 10 км коньковым стилем в Финляндии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 ноября

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Пресс-конференции "Предварительные итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва" пройдут в Малом зале Дворца Республики в 00.30-01.00, 10.00-10.20, 10.30-10.50, 11.00-11.20, 11.30-11.40.

Всемирная неделя предпринимательства пройдет по 24 ноября в Минске и Бресте.

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Знаменательные даты 19 ноября

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В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.

180 лет назад родился Шкода Эмиль, чешский инженер и предприниматель. Основатель машиностроительного завода Skoda. Умер в 1900 году.

160 лет назад родился Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович, русский композитор, дирижер, педагог и музыкальный деятель. В 1899-1906 годах дирижер Московской частной русской оперы С.И.Мамонтова и Оперного театра С.И.Зимина, с 1925 года - Большого театра. С 1893 года профессор, в 1905 года директор, в 1919-1922 годах ректор Московской консерватории, в 1924-1925 годах - Грузинской консерватории. Автор опер "Ася", "Измена", "Оле из Норланда", симфонической поэмы "Мцыри". Умер в 1935 году.

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