Картина дня: выгоды и перспективы БелАЭС, парк инновационного периода и полеты в Армению

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июля

Загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС планируется начать в августе нынешнего года, сообщил директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы". Белорусская АЭС оснащена необходимыми системами безопасности, заявил директор Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (РФ) Александр Хамаза. Постоянная сеть сейсмических наблюдений создается для контроля обстановки в районе БелАЭС.

Фото из архива

Белорусская АЭС может быть поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург. Такое мнение высказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Белорусская сторона согласовала проект программы Союзного государства по совершенствованию подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию и регулированию безопасности при использовании атомной энергии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в I полугодии увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза до 160 млн евро.

Фото из архива

Национальное агентство инвестиций и приватизации и Постоянная комиссия по международным делам Палаты представителей подписали план взаимодействия по вопросам привлечения иностранных инвестиций в Беларусь.

Конституционно-правовое регулирование избирательной системы Беларуси соответствует международным стандартам. Об этом заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Соблюдение конституционной законности - необходимое условие действий всех общественно-политических сил на выборах.

Петр Миклашевич

Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей на участках для голосования уменьшат. Такое постановление принято на заседании ЦИК. Избирателей из числа учащихся и студентов будут включать в списки для голосования по постоянному месту жительства.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Парк инновационного периода: как строят "Великий камень"

Фото из архива

Министерство архитектуры и строительства настроено на конструктивную совместную работу с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". Об этом заявил руководитель ведомства Руслан Пархамович во время посещения парка.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы.

Минздрав призывает граждан воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. Такую информацию Министерство здравоохранения опубликовало в своем Telegram-канале.

Фото из архива

В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19. Стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах.

Во время пандемии COVID-19 белорусское государство доказало свою социальную ориентированность. Такое мнение высказал председатель Белорусской ассоциации врачей, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака, сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова доктор медицинских наук Сергей Поляков.

Онкологическая служба Беларуси соответствует мировому уровню. Такое мнение высказал генеральный директор биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc доктор Алекс Шнейдер.

Первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур появился в Брестской области.

Валерий и Татьяна Кухта

"Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 июля

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Пресс-конференция на тему "Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция на тему "Организация оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в летний период" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Перспективные инфраструктурные проекты по использованию электрической энергии в различных сферах экономики Беларуси". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 июля

70 лет назад родилась Синельникова Людмила Николаевна (г.Воронеж, Россия), белорусская и российская балерина, заслуженная артистка Беларуси (1979). В 1968 году окончила Воронежское хореографическое училище. Работала в театрах оперы и балета Воронежа и Казани. В 1972-1982 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Ева ("Сотворение мира" А.Петрова), Раймонда ("Раймонда" А.Глазунова) и др. Лауреат Международного конкурса артистов балета (Варна, 1970).

50 лет назад родилась Гаевая Елена Антоновна, артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (2000). В 1988 году окончила Минское хореографическое училище. С 1988 года артистка танцевальной группы Белорусского хореографического ансамбля "Хорошки".

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