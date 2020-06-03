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03 июня 2020, 07:00

Картина дня: высокие технологии в АПК, градостроительные проекты Минска и верблюд из деревни Чепели

ВЧЕРА

Картина дня. 2 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждалась реализация проекта по организации под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Во время совещания
Во время совещания

Выручка БНБК, которая строит под Минском высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла, в ближайшие годы должна составить $1 млрд. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский после совещания у главы государства о реализации этого проекта.

Валерий Бельский
Валерий Бельский

Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком. В настоящее время в Минске в соответствии с городской инвестпрограммой ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы, рассказал Анатолий Сивак. В Минске в районе Долгиновского тракта могут построить новую многопрофильную клиническую больницу, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля. Анатолий Сивак также заявил, что фиксируются факты, когда цель не сбор подписей в рамках проходящей в Беларуси электоральной кампании, а провоцирование беспорядков.

Александр Лукашенко и Анатолий Сивак
Александр Лукашенко и Анатолий Сивак

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №188, которым вносятся изменения в указ №140 от 10 апреля 2019 года "О возмещении таможенных пошлин, налогов". Документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с премьер-министром Армении. Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции. Лидеры обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики.

Отношения между Италией и Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди во время видеообращения по случаю празднования Дня провозглашения Итальянской Республики.

Марио Джорджо Стефано Бальди. Фото из архива
Марио Джорджо Стефано Бальди. Фото из архива

Складывается впечатление, что многие акции во время нынешней президентской кампании в Беларуси проводятся под воздействием извне с целью повлиять на ее внутреннюю и внешнюю политику. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Белорусы выработали иммунитет к громким лозунгам и оценивают политиков по конкретным делам и достижениям. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Члены Совета Республики практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места.

Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 млн т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Правительство России внесло некоторые изменения в распоряжение, которым с 18 марта из-за распространения нового коронавируса был запрещен въезд на российскую территорию иностранным гражданам, в том числе гражданам Беларуси и лицам без гражданства.

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На Белорусской универсальной товарной бирже за 15 лет совершено 3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд, сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Самолет Минобороны Ил-76 с медицинской гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь, в составе груза - сто кислородных концентраторов.

Разгрузка гуманитарной помощи
Разгрузка гуманитарной помощи

Подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19.

Горячая линия для абитуриентов начала работать в Минобразования.

Более 64 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Содержание и благоустройство дворовых территорий населенных пунктов". Начало в 11.00.

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи по 31 августа проводит трансмедиапроект "Нескучные каникулы" для детских оздоровительных лагерей. На образовательной платформе Moodle работают онлайн-арт-мастерские по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, мультипликации, изобразительному искусству.

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Знаменательные даты 4 июня

Международный день невинных детей - жертв агрессии.

90 лет назад родился Виктор Васильевич Тихонов, советский хоккеист. Многократный чемпион СССР, трехкратный олимпийский чемпион (1984,1988,1992), восьмикратный чемпион мира. Легендарный хоккейный тренер, добившийся со своей командой 11 раз звания чемпионов мира. Первым в мире начал использовать четыре тройки нападающих. Его имя занесено в Музей олимпийской славы в Лозанне. Умер в 2014 году.

45 лет назад родилась Анджелина Джолли, американская киноактриса. Снималась в фильмах "Лара Крофт: расхитительница гробниц", "Александр", "Мистер и миссис Смит" и др.

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