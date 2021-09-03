Картина дня: выступление Лукашенко на саммите в Пекине, качество питания детей и форум "Путь в науку"

ВЧЕРА
Картина дня. 2 сентября
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на Глобальном саммите торговли услугами в Пекине.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с национальным праздником - Днем Независимости.
Макей о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков.
Наибольший рост промпроизводства в ЕАЭС в январе-июле зафиксирован в Беларуси.
Евразийский индустриальный фонд стал резидентом белорусского Парка высоких технологий.
Минэнерго: использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться.
МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси.
Совместная коллегия МЧС Беларуси, Казахстана и России прошла в Караганде.
Правительство скорректировало правила получения белорусской визы.
Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество".
Кому платить, а кому нет. Отвечаем на пять вопросов о новом транспортном налоге.
Эксперт: форум научной молодежи "Путь в науку" стал масштабнее, интереснее.
Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира.
Военная кафедра открылась в БГТУ.
Сколько будет стоить питание в детских садах и школах в новом учебном году.
Малахова: питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным.
Санэпидслужба: жалоб от родителей на питание в детсадах практически нет.
Белорусские разведчики взяли золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021.
ФОТОФАКТ: АРМИ-2021 - в финале "Уверенный прием" победила белорусская команда
Более 200 участников собрал в Гродно областной форум "Беларусь адзіная".
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписаны 1784.
Пункты вакцинации против COVID-19 открыли в столичных вузах и студобщежитиях.
Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом".
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 сентября.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 сентября
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В конференц-зале Дворца Республики состоится международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство", в котором примут участие представители 10 стран. Формат круглого стола предполагает общение в экспертной среде очно в 12.00 с онлайн-подключением именитых писателей, известных политологов, аналитиков, обозревателей.
Выездное пресс-мероприятие "Тематическая программа "Судьбы, отраженные в кадре" III Международного фестиваля "Дни военно-исторического кино" пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны по адресу г.Минск, пр.Победителей, 8. Начало в 10.45.
Акция "Лекарство от COVID-19" пройдет в БГУ по адресу пр.Независимости, 4. Во время акции участники получат полную информацию о профилактике вирусного заболевания и смогут записаться на прививку с правом получения бесплатного сертификата. Кроме того, иногородним первокурсникам расскажут о возможностях получения медицинской помощи в столице.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 сентября.
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100 лет назад родился Кулагин Андрей Михайлович, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну с 1942 года на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 2-м Белорусском фронте. Совершил 762 боевых вылета, провел 142 воздушных боя, сбил 32 вражеских самолета лично и 7 в группе. До 1956 года служил в Советской Армии, полковник. Умер в 1980 году.
55 лет назад родился Дубков Михаил Вячеславович, спортсмен, чемпион (1993), серебряный (1989, 1997) и бронзовый (1989) призер Всемирных игр глухих, чемпион (1991), серебряный (1991, 1995, 1999, 2000) и бронзовый (1995, 1999) призер чемпионата Европы, тренер.
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