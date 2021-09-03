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07:00 Лукашенко: народам Беларуси и Сан-Марино есть чем поделиться друг с другом Президент
07:00 Картина дня: выступление Лукашенко на саммите в Пекине, качество питания детей и форум "Путь в науку" Общество
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03 сентября 2021, 07:00

Картина дня: выступление Лукашенко на саммите в Пекине, качество питания детей и форум "Путь в науку"

ВЧЕРА

Картина дня. 2 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на Глобальном саммите торговли услугами в Пекине.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с национальным праздником - Днем Независимости.

Макей о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков.

Наибольший рост промпроизводства в ЕАЭС в январе-июле зафиксирован в Беларуси.

Евразийский индустриальный фонд стал резидентом белорусского Парка высоких технологий.

Минэнерго: использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться.

МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси.

Совместная коллегия МЧС Беларуси, Казахстана и России прошла в Караганде.

Правительство скорректировало правила получения белорусской визы.

Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество".

Кому платить, а кому нет. Отвечаем на пять вопросов о новом транспортном налоге.

Эксперт: форум научной молодежи "Путь в науку" стал масштабнее, интереснее.

Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира.

Военная кафедра открылась в БГТУ.

Сколько будет стоить питание в детских садах и школах в новом учебном году.

Малахова: питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным.

Санэпидслужба: жалоб от родителей на питание в детсадах практически нет.

Белорусские разведчики взяли золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021.

ФОТОФАКТ: АРМИ-2021 - в финале "Уверенный прием" победила белорусская команда

Более 200 участников собрал в Гродно областной форум "Беларусь адзіная".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписаны 1784.

Пункты вакцинации против COVID-19 открыли в столичных вузах и студобщежитиях.

Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом".

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 сентября

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В конференц-зале Дворца Республики состоится международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство", в котором примут участие представители 10 стран. Формат круглого стола предполагает общение в экспертной среде очно в 12.00 с онлайн-подключением именитых писателей, известных политологов, аналитиков, обозревателей.

Выездное пресс-мероприятие "Тематическая программа "Судьбы, отраженные в кадре" III Международного фестиваля "Дни военно-исторического кино" пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны по адресу г.Минск, пр.Победителей, 8. Начало в 10.45.

Акция "Лекарство от COVID-19" пройдет в БГУ по адресу пр.Независимости, 4. Во время акции участники получат полную информацию о профилактике вирусного заболевания и смогут записаться на прививку с правом получения бесплатного сертификата. Кроме того, иногородним первокурсникам расскажут о возможностях получения медицинской помощи в столице.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 сентября.

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

100 лет назад родился Кулагин Андрей Михайлович, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну с 1942 года на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 2-м Белорусском фронте. Совершил 762 боевых вылета, провел 142 воздушных боя, сбил 32 вражеских самолета лично и 7 в группе. До 1956 года служил в Советской Армии, полковник. Умер в 1980 году.

55 лет назад родился Дубков Михаил Вячеславович, спортсмен, чемпион (1993), серебряный (1989, 1997) и бронзовый (1989) призер Всемирных игр глухих, чемпион (1991), серебряный (1991, 1995, 1999, 2000) и бронзовый (1995, 1999) призер чемпионата Европы, тренер.

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