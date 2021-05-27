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27 мая 2021, 07:00

Картина дня: выступление Лукашенко в Овальном зале, готовность лагерей к лету и "Лучшее место на свете"

ВЧЕРА

Картина дня. 26 мая

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления прошла в Овальном зале Дома правительства. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения, заявил глава государства. Президент прокомментировал инцидент с рейсом Афины - Вильнюс и раскрыл новые подробности. Александр Лукашенко высказался на тему популяризации государственных символов, и в том числе коснулся инцидента со снятием государственного флага Беларуси в Риге. Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства. Белорусский лидер, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь. Власти Беларуси действуют прежде всего в интересах людей, а не чьих-то финансовых амбиций, отметил глава государства. Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости, подчеркнул Президент. Глава государства потребовал от правительства дать эффективный ответ на санкции в отношении нашей страны.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия. Президент ответил на вопрос о повестке предстоящей встречи с Президентом России в Сочи. Александр Лукашенко считает, что лидеры США и России могли бы встретиться в Минске, если хотят обсудить ситуацию в республике.

Задача депутатов - чувствовать запросы и настроения людей, учитывать их предложения в разрабатываемых законах, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства считает, что белорусам надо ориентироваться на здравый смысл в оценке всего, что происходит вокруг страны. Референдум по новой Конституции должен пройти на высочайшем уровне, открыто, демократично, заявил Президент.

Вопреки прогнозистам из западных агентств, белорусская экономика набрала неплохой темп. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в Овальном зале Дома правительства.

Беларусь рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства. У белорусов нет доверия к тем партнерам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру. Сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются Западом с одной целью - превратить Беларусь в изгоя. Сегодня под благовидными правозащитными предлогами мы наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

Несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель, выступая в Овальном зале Дома правительства. Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы, заявил министр обороны Виктор Хренин.

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн. Китай вместе с Беларусью будут совместно реагировать на различные риски и вызовы, уверенно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы Эстонии осуждают инцидент с флагом в Риге и призывают земляков сплотиться вместе и противостоять этим злым нападкам Запада. Об этом сообщила председатель нарвского белорусского общества "Сябры" Людмила Аннус.

Министерство энергетики Беларуси прокомментировало решение украинской стороны запретить импорт электроэнергии из Беларуси.

Принятые в Беларуси меры по борьбе с курением в течение 40 лет спасут более 116 тыс. жизней, сообщил журналистам координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь Валентин Русович.

Фото из архива
Фото из архива

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию, приуроченную к Дню защиты детей. Начало в 12.30.

В ДК МТЗ пройдет 27-28 мая международная научно-практическая конференция "75 лет МТЗ: традиции и стратегические ориентиры".

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100 лет назад родился Шпигельман Нута Аврум-Эльевич (Житомирская обл., Украина), заслуженный архитектор Беларуси (1974). В 1945 году окончил Московский архитектурный институт. Работал в разных проектных организациях Минска, с 1950 года главный архитектор института "Белпромпроект", с 1961 года работал в институте "Минскпроект". Основные работы в Минске: здания пригородного железнодорожного вокзала, полиграфического комбината, корпуса заводов ЭВМ и часового, ресторан "Журавинка" и др. Участвовал в создании архитектурного ансамбля проспекта имени Ф.Скорины (ныне проспект Независимости) в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1974 году.

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