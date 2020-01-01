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Общество
01 января 2020, 09:00

Картина дня: задачи Нацбанка на 2020-й, события года по версии БЕЛТА и самое доброе печенье

ВЧЕРА

Картина дня. 31 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

Во время совещания
Во время совещания

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся по инициативе российской стороны. Главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь. Президент Беларуси также провел телефонный разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики России Александром Новаком.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других государств в различных регионах мира.

Нацбанк определил задачи на 2020 год.

Фото из архива
Фото из архива

Оперативно-аналитический центр при Президенте утвердил новую инструкцию о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне (.by и .бел).

Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,8% до $16,6 млрд.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит временное регулирование цен на сахар.

Фото из архива
Фото из архива

МАРТ о предновогодней торговле: цены на ключевые товары не выросли.

Подача деклараций за 2019 год по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физических лиц с 5 января 2020 года.

Цены на некоторые марки сигарет в Беларуси повышаются с 1 января.

Фото из архива
Фото из архива

Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья.

Улица Лепельская, сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк появились в Минске.

В Минске оборудовали 40 такси для перевозки собак.

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РЕПОРТАЖ: Как доброе печенье помогло найти работу людям с ментальными расстройствами

В Гродно Дед Мороз вплавь пересек Неман, чтобы поздравить город с Новым годом.

Сопровождали во время заплыва Филиппа Федорчука спасатели-осводовцы на лодке
Сопровождали во время заплыва Филиппа Федорчука спасатели-осводовцы на лодке

Новый спортивный год в Беларуси 16-й раз подряд откроет Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

Белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах в 2019 году.

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Спортивно отметить Новый год приглашают жителей и гостей Гродно. В городе пройдет традиционный пробег трезвости.

Новогодний экспресс отправится из Минска 2 января в поместье Деда Мороза.

Православный фестиваль "Рождественская радость" проходит во Дворце искусства в Минске по 6 января.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны по 9 января.

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2 января

45 лет назад основана Всемирная туристская организация.

105 лет назад родился Демин Иван Михайлович, хозяйственный деятель, один из организаторов автомобильной промышленности Беларуси, Герой Социалистического Труда (1975). В 1941 году окончил Московский текстильный институт. С 1944-го работал на Минском автозаводе: заместитель главного энергетика, главный энергетик, секретарь парткома, в 1959-1974 годах директор завода. В 1974-1982 годах генеральный директор ПО "Белавтомаз". Лауреат Государственной премии СССР (1968, 1978). Умер в 1992 году.

100 лет назад родился Азимов Айзек, американский писатель-фантаст. Автор романов "Фундамент и Империя", "Грань Фундамента", романа "Сами боги", научно-популярной книги "Вселенная". Умер в 1992 году.

95 лет назад родился Демидчик Евгений Павлович, ученый в области хирургии и онкологии, доктор медицинских наук (1988), профессор (1988), академик НАН Беларуси (1996), заслуженный врач Республики Беларусь (1997). В 1957 году окончил Минский медицинский институт. Был ассистентом, доцентом кафедры госпитальной хирургии, одновременно главным хирургом Минского горздравотдела, заведующим кафедры онкологии, руководителем Республиканского научно-практического центра опухолей щитовидной железы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Автор более 300 научных работ, в т.ч. 13 монографий и справочников по хирургии, эндокринологии и гастроэнтерологии, 11 патентов на изобретения. Основные труды посвящены проблемам в области хирургии и онкологии. За помощь пострадавшим от радиоактивного облучения, совершенствование методов лечения и научные достижения награжден Международной мемориальной премией мира имени доктора Нагаи (2002, Япония). Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Пелагейченко Эдуард Иванович, белорусский и российский артист оперы, народный артист России (1984). В 1972 году окончил Новосибирскую консерваторию. С 1972-го солист Пермского театра оперы и балета, в 1985-2006 солист Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь, с 1987-го преподает в Белорусской государственной академии музыки. Создал ряд разноплановых образов: Ленский, Герман ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского), Князь ("Русалка" А.Даргомыжского), Фауст ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Автор романсов. Лауреат Государственной премии Беларуси (2000).

3 января

75 лет назад родился Дашкевич Виктор Николаевич, заслуженный артист Республики Беларусь. В 1973 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, с этого времени работает в Национальном академическом театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона, исполнитель драматических, характерных и комедийных ролей. Среди них: Телегин ("Дядя Ваня" А.Чехова), Солдат ("Катигорошек" В.Маслюка) и др.

70 лет назад родился Шиенок Александр Сергеевич, белорусский художник-акварелист. В 1972 году окончил графический факультет Витебского педагогического института. Работает преимущественно в жанре пейзажа: "Озеро в лесу", "Здравнево", "Перед грозой" и др.

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