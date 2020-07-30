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Общество
30 июля 2020, 07:00

Картина дня: задержание боевиков под Минском, рейсы в Варшаву и Таллин и новые специальности в вузах

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июля

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"
Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Соответствующие заявления он сделал по завершении совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем.

В Беларуси приняты все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на совещании в формате видеоконференции на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ряд дополнительных мер по поддержке предприятий в период восстановления экономики выработали профсоюзы.

Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время рабочей встречи с представителями отраслевых профсоюзов.

В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии, используемой для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 17 июля 2020 года № 50/27.

Фото из архива
Фото из архива

Реализуемый в Карелии проект по организации выпуска белорусской лесозаготовительной техники может стать якорным для дальнейшего развития взаимодействия Беларуси и этого российского региона. Такое мнение высказал глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам состоявшейся в Петрозаводске встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Глава Карелии считает достижимой планку товарооборота с Беларусью в $100 млн в год. Власти Карелии заинтересованы в скорейшей организации авиасообщения с Беларусью.

КОММЕНТАРИЙ: О выборах и выборе белорусов.

Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Выплата пенсий в августе будет произведена досрочно.

Грамотные действия белорусских врачей спасли тысячи жизней. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного вручения наград медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

В Барановичах чествовали медицинских работников Брестской области, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19. Уверенность в своих силах и всеобщая поддержка помогли справиться с коронавирусной инфекцией, рассказали медицинские работники.

Во время церемонии награждения
Во время церемонии награждения

В концертном зале городского Дома культуры чествовали медиков Гродно, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19. Медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, также чествовали в общественно-культурном центре Гомеля.

Илона Голуб и Анастасия Губанкова
Илона Голуб и Анастасия Губанкова

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков награждает Елену Бортновскую
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков награждает Елену Бортновскую

В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19.

Электродома и водородное топливо - какие возможности открывает запуск БелАЭС.

Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси.

Николай Свидинский
Николай Свидинский

В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы.

Вузы в этом году открыли более 20 новых специальностей, сообщила консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

Новый детский сад на 230 мест открылся в Колодищах.

В новом детсаде
В новом детсаде

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ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают на Минском море.

Средняя температура воздуха в Беларуси с 2000 года возросла на 1,8 градуса, а температура в зимний период увеличилась, по некоторым оценкам, до 4 градусов.

На улице Мазурова в Минске прорвало трубу, утечка локализована, но в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды, сообщили в УП "Минскводоканал". Для граждан организован подвоз питьевой воды в автоцистернах.

Фото из архива
Фото из архива

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Анонсы на 30 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Государственная политика в области социальной защиты семьи и популяризации семейных ценностей". Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 31 июля

90 лет назад родился Попов Олег Константинович, российский артист цирка, клоун- эксцентрик, народный артист СССР. Умер в 2016 году.

75 лет назад родился Леонид Аркадьевич Якубович, российский телеведущий, актер, сценарист, продюсер, ведущий телеигры "Поле чудес", народный артист России (2002).

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