Картина дня: закон о службе в армии, отцовский отпуск и фотовыставка "Спитакская трагедия"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии.

Дискуссия о новациях службы в армии была открытой и прозрачной. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Касаясь вопроса престижа воинской службы, Вадим Гигин отметил, что эта тема также должна стать предметом серьезной общественной дискуссии, широкой информационной кампании.

Защита своего Отечества, семьи - святая обязанность каждого гражданина. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.

Правительство рассчитывает, что Европейский инвестиционный банк расширит список сфер для финансирования в Беларуси, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком. Общий кредитный портфель Европейского инвестиционного банка в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет, сообщил Вазил Худак.

Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященная 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, открылась в Национальном историческом музее Беларуси. В экспозиции более трех десятков работ фоторепортеров информационных агентств БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС. Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща, заявила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Развитие медицины, строительство метро и формирование городской инфраструктуры по принципу "сухие ноги" являются приоритетными в Минске с точки зрения привлечения инвестиций и дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Такие направления наметил первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Римашевский во время встречи с вице-президентом банка Вазилом Худаком.

Группа Всемирного банка и Нацбанк Беларусиподписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу по расширению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса.

Делегации Витебской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей во главе с заместителями председателей облисполкомов посещают с визитами регионы Узбекистана, сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане. Основные цели визитов - установить прямые межрегиональные связи, рассмотреть возможности реализации совместных производственно-кооперационных проектов и нарастить взаимный товарооборот. Узбекская сторона рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Концерн "Белнефтехим" ожидает ускорения работы механизмов компенсаций из-за ситуации с грязной российской нефтью, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

Проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда предполагает, что государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой модернизации жилых домов. Об этом сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

Фото из архива

Сроки отключения горячей воды в межотопительный период не превышают 14 дней, а в некоторых городах сокращены.

Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1080,5.

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 1 августа.

В обновленном Трудовом кодексе подверглись изменениям более 200 статей - с целью имплементации в него ранее принятых нормативных документов, приведения трудового законодательства в соответствие с практикой и придания ему гибкости. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА. Согласно вносимым изменениям предлагаемый обязательный отцовский отпуск может быть увеличен с 14 дней на больший срок, а также может быть оплачиваемым, если такое будет предусмотрено коллективным договором либо же внутренним актом организации или предприятия. Введение понятия дистанционной работы и включение этой формы в систему трудовых отношений сделано на перспективу - чтобы в будущем не потерять большой сегмент рынка труда.

Взрослых пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями планируют обеспечивать аппаратами для искусственной вентиляции легких на дому. Об этом сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава, член президиума Белорусского союза женщин Елена Богдан. Минздрав подготовил нормативный акт по бесплатной попытке ЭКО, он находится на согласовании.

Более 400 торговых объектов столицы предложат покупателям расширенный ассортимент товаров к школе, сообщила начальник отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Жанна Зоткина.

Фото из архива

Специалисты рассказали о преимуществах профобразования в Беларуси.

Американский телеканал CNN включил белорусскую столицу в топ-20 самых красивых городов Европы, которые привлекают в том числе отсутствием толп туристов.

Фото из архива

Белорусские пловцы в комбинированной эстафете на ЧМ завоевали олимпийскую лицензию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 июля

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Пресс-конференция "Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Вирусы гепатита как один из основных факторов риска для здоровья человечества. О проведении Международной научно-практической конференции "Современные аспекты профилактики, диагностики и лечения вирусного гепатита" в г.Минске", посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Начало в 12.30.

Национальный пресс-центр в 14.00 на сайте www.bpc.by организует видеоинтервью "Белорусская туриндустрия сегодня. Экспертное мнение о проекте нового Закона "О туризме".

Пресс-конференция на тему подписания закона о внесении изменений в Трудовой кодекс состоится в 12.00 в штаб-квартире Национального профцентра (пр.Победителей, 21). Позицию Федерации профсоюзов Беларуси озвучит председатель Михаил Орда.

На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе по 28 июля пройдет XXVIII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь - 2019".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 июля

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65 лет назад родился Поченчук Петр Иванович (д.Ляховцы Малоритского р-на Брестской обл.), белорусский спортсмен (легкая атлетика), мастер спорта СССР международного класса. Серебряный призер Олимпийских игр в ходьбе на 20 км. Серебряный призер чемпионата Европы. Финалист Кубка мира. Рекордсмен мира, Европы. Умер в 1991 году.

90 лет назад родился Чичков Юрий Михайлович (1929-1990), российский композитор, народный артист РСФСР. Автор популярных детских песен "Наша школьная страна", "Из чего же, из чего же...", "Детство - это я и ты" и др. Умер в 1990 году.

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