Картина дня: закон об амнистии, надбавки соцработникам и калийный контракт с Индией

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 19 мая 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:43 В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина Общество
09:42 Катер опрокинулся на Нарочи, утонули два человека Происшествия
09:41 Квитанции на оплату ЖКУ в электронном виде получают около 40 тыс. минчан Регионы
09:24 Великобритания запрещает свободную трудовую иммиграцию из Европы В мире
09:13 Пройти репетиционное тестирование онлайн можно на сайте РИКЗ Общество
09:07 БелТПП поможет медучреждениям Общество
08:59 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии В мире
08:29 "Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу В мире
08:18 Материальный бонус за работу приятен, хоть и не первостепенен - медсестра реанимации Общество
07:59 Факультет экономики и права МГУ им.А.А.Кулешова проведет день открытых дверей онлайн Регионы
07:51 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродненском районе 20 мая Регионы
07:43 В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19 В мире
07:35 РТБД готовит показы спектаклей с участием Татьяны Мархель из своего видеофонда Культура
07:28 Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования В мире
07:16 Два револьвера времен Второй мировой войны обнаружили в Зельвенском районе Происшествия
07:07 День пионерской дружбы празднуют в Беларуси Общество
07:01 Саммит ЕАЭС пройдет сегодня в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Политика
07:00 Картина дня: закон об амнистии, надбавки соцработникам и калийный контракт с Индией Общество
00:59 В Швеции случилось самое мощное за всю историю страны землетрясение В мире
00:26 В Калифорнии преступник стрелял в окно квартиры – пострадали подростки В мире
18.05.20
18.05.20 23:47 На 93 тыс. человек стало больше в мире инфицированных коронавирусом В мире
18.05.20 23:20 ФОТОФАКТ: В Гомеле на ликеро-водочном заводе начали производить антисептические растворы Регионы
18.05.20 22:30 От заболеваний, связанных с коронавирусом, умерли семь сотрудников ООН В мире
18.05.20 22:03 Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС объемом 500 млрд евро В мире
18.05.20 21:57 Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей Регионы
18.05.20 21:48 "Минсктранс" вносит изменения в работу некоторых пригородных автобусных маршрутов Регионы
18.05.20 21:28 Власти Турции вводят комендантский час с 23 по 26 мая В мире
18.05.20 21:16 Меньше свадеб не стало - Дворец гражданских обрядов Мингорисполкома продолжает работу в штатном режиме Регионы
18.05.20 20:57 В Италии впервые за два месяца менее 100 человек умерли за сутки от СOVID-19 В мире
18.05.20 20:47 Главы МИД 10 стран Евросоюза подписали декларацию за свободу путешествий в ЕС В мире
Все новости
Все новости
Общество
19 мая 2020, 07:00

Картина дня: закон об амнистии, надбавки соцработникам и калийный контракт с Индией

ВЧЕРА

Картина дня. 18 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Работникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидемиологической ситуации. Это предусмотрено указом "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан".

Акцент в указе "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сделан на категории малообеспеченных многодетных семей, людях с инвалидностью. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков пояснил ключевые новшества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №168 "О Едином реестре имущества", направленный на совершенствование учета и управления государственным имуществом, имуществом юридических лиц с участием государства и Союзного государства, а также механизма контроля за его использованием.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия компания IPL подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию.

НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий.

ИНТЕРВЬЮ: Как пандемия коронавируса отразилась на ЕАЭС, малом бизнесе и глобальных инвесторах

Проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях вынесены на общественное обсуждение.

Совет Министров определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС.

Правительство разрешило покупать продукцию у сахарных заводов без конкурентных процедур закупки.

Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси.

Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила по сертификации подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава гражданской авиации Беларуси.

Беларусь может нарастить поставки в страны, столкнувшиеся с нехваткой продовольствия в условиях пандемии. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи членов Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

В Беларуси на 18 мая выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Белорусский Красный Крест и EPAM собрали более Br400 тыс. на борьбу с COVID-19.

Закон "Об обеспечении единства измерений" содержит ряд новаций, но радикальных изменений, которые бы создали сложности, не будет. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) Дмитрий Барташевич во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов. Стандартные образцы (СО) содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси в 2020 году.

Дмитрий Барташевич
Дмитрий Барташевич

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

ИНТЕРВЬЮ: Судмедэксперт об истине под микроскопом, праве на ошибку и вымысле в кино

"Агат" разрабатывает машину радиационной, химической и биологической разведки "Химера".

Тактические учения с подразделениями ракетных войск проводятся с 16 по 23 мая под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС.

"Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных отправлений.

Установившаяся в Беларуси холодная погода с ночными заморозками сдерживает развитие теплолюбивых сельскохозяйственных культур, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Лауреатами республиканской олимпиады по учебным предметам стали 22 лицеиста БГУ.

"Минсктранс" вносит изменения в работу некоторых пригородных автобусных маршрутов.

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы". Начало в 11.00.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" покажет спектакль "Жаніцьба" Николая Гоголя (запись 1996 года). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 мая

Всемирный день метрологии.

Всемирный день пчел.

105 лет назад родился Журавлев Дмитрий Николаевич (г.Жлобин Гомельской обл.), белорусский музыковед, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). В 1944-1947 годах учился в Белорусской консерватории. С 1931 года работал в Белорусском ансамбле народных инструментов и симфонических оркестрах Белорусского радио и Белорусской филармонии, с 1956-го редактор, в 1964-1970 годах главный редактор музыкального вещания Белорусского радио. Автор справочников "Композиторы Советской Беларуси" и "Союз композиторов БССР", биографических статей о белорусских композиторах, артистах белорусской оперной сцены. Подготовил более 300 музыкальных теле- и радиопередач. Умер в 1988 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина
Фото из архива Пройти репетиционное тестирование онлайн можно на сайте РИКЗ
Фото из архива БелТПП поможет медучреждениям
Фото из архива Материальный бонус за работу приятен, хоть и не первостепенен - медсестра реанимации
Фото из архива День пионерской дружбы празднуют в Беларуси
Фото из архива Минтруда рассказало о дополнительных пенсионных гарантиях для многодетных и людей с инвалидностью
Главное
Фото из архива Саммит ЕАЭС пройдет сегодня в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО - принят указ о соцподдержке отдельных категорий граждан
В Беларуси выздоровели и выписаны 10130 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Картина дня: закон об амнистии, надбавки соцработникам и калийный контракт с Индией
Пройти репетиционное тестирование онлайн можно на сайте РИКЗ
В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина
Более Br1 млн направят из спецфонда Президента на поддержку одаренных учащихся и студентов
Материальный бонус за работу приятен, хоть и не первостепенен - медсестра реанимации
Минтруда рассказало о дополнительных пенсионных гарантиях для многодетных и людей с инвалидностью
В Беларуси усовершенствованы учет и управление госимуществом
БелТПП поможет медучреждениям
Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"
В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион
Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко
БКК подписала контракт на поставку калия в Индию по $230 за тонну
Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси
В Беларуси утверждены правила по сертификации подготовки авиационного персонала
Проекты КоАП и ПИКоАП вынесены на общественное обсуждение
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.