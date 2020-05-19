Картина дня: закон об амнистии, надбавки соцработникам и калийный контракт с Индией

ВЧЕРА

Картина дня. 18 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Работникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидемиологической ситуации. Это предусмотрено указом "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан".

Акцент в указе "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сделан на категории малообеспеченных многодетных семей, людях с инвалидностью. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков пояснил ключевые новшества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №168 "О Едином реестре имущества", направленный на совершенствование учета и управления государственным имуществом, имуществом юридических лиц с участием государства и Союзного государства, а также механизма контроля за его использованием.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия компания IPL подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию.

НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий.

ИНТЕРВЬЮ: Как пандемия коронавируса отразилась на ЕАЭС, малом бизнесе и глобальных инвесторах

Проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях вынесены на общественное обсуждение.

Совет Министров определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС.

Правительство разрешило покупать продукцию у сахарных заводов без конкурентных процедур закупки.

Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси.

Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила по сертификации подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава гражданской авиации Беларуси.

Беларусь может нарастить поставки в страны, столкнувшиеся с нехваткой продовольствия в условиях пандемии. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи членов Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

В Беларуси на 18 мая выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Белорусский Красный Крест и EPAM собрали более Br400 тыс. на борьбу с COVID-19.

Закон "Об обеспечении единства измерений" содержит ряд новаций, но радикальных изменений, которые бы создали сложности, не будет. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) Дмитрий Барташевич во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов. Стандартные образцы (СО) содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси в 2020 году.

Дмитрий Барташевич

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

ИНТЕРВЬЮ: Судмедэксперт об истине под микроскопом, праве на ошибку и вымысле в кино

"Агат" разрабатывает машину радиационной, химической и биологической разведки "Химера".

Тактические учения с подразделениями ракетных войск проводятся с 16 по 23 мая под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС.

"Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных отправлений.

Установившаяся в Беларуси холодная погода с ночными заморозками сдерживает развитие теплолюбивых сельскохозяйственных культур, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Лауреатами республиканской олимпиады по учебным предметам стали 22 лицеиста БГУ.

"Минсктранс" вносит изменения в работу некоторых пригородных автобусных маршрутов.

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 мая

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы". Начало в 11.00.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" покажет спектакль "Жаніцьба" Николая Гоголя (запись 1996 года). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 мая

Всемирный день метрологии.

Всемирный день пчел.

105 лет назад родился Журавлев Дмитрий Николаевич (г.Жлобин Гомельской обл.), белорусский музыковед, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). В 1944-1947 годах учился в Белорусской консерватории. С 1931 года работал в Белорусском ансамбле народных инструментов и симфонических оркестрах Белорусского радио и Белорусской филармонии, с 1956-го редактор, в 1964-1970 годах главный редактор музыкального вещания Белорусского радио. Автор справочников "Композиторы Советской Беларуси" и "Союз композиторов БССР", биографических статей о белорусских композиторах, артистах белорусской оперной сцены. Подготовил более 300 музыкальных теле- и радиопередач. Умер в 1988 году.

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