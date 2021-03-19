Картина дня: законодательные новации, 100-летие Рижского мирного договора и BUDEXPO-2021

ВЧЕРА

Картина дня. 18 марта

Совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Объективная основа для совершенствования законодательства - запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране, отметил Александр Лукашенко. При этом требование Президента остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

Во время совещания

От противодействия экстремизму до охраны правопорядка. Какие законодательные новации готовят в Беларуси.

Предложения по законодательным актам на 2022 год можно внести на Правовом форуме Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником - Днем внутренних войск.

Фото из архива

В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации - так называемых фейков. Об этом рассказал журналистам заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

Александр Рахманов

Генпрокуратура рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремизм.

Фото из архива

Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин представил командному составу войск Северо-западного оперативного командования, а также командирам воинских частей Борисовского гарнизона генерал-майора Александра Науменко, назначенного на должность командующего войсками СЗОК.

Александр Науменко. Фото из архива

Белорусской государственности пришлось тяжело в условиях военно-политических конфликтов XX века, заявил ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН, кандидат исторических наук, доцент Валентин Мазец во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)". Рижский мирный договор вызывал у белорусов чувство отчаяния и ощущения тотальной измены, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк. Заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси, заявил директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Вадим Лакиза.

Вадим Лакиза

В 2020 году для поддержки высвобождаемых работников нанимателями было составлено около 30 социальных планов, а в целом количество уволенных не превысило показатель 2019 года. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции "Вопросы содействия занятости", которая прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты. Около 67% зарегистрированных безработных планируется обучить в этом году под заказ нанимателя. Дополнительные соцгарантии будут предоставлятьсябезработным за пять лет до пенсионного возраста.

Фото из архива

Новый резидент "Великого камня" начинает проект в сфере китайской медицины.

Гендиректор МАГАТЭ: мы не видим причин, по которым БелАЭС не должна работать.

Госатомнадзор рассказал, как контролируется обеспечение безопасности при вводе БелАЭС.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 работает в Минске

На выставке BUDEXPO-2021

Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации "Польской школы".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319.

Фото из архива

Руководство ХК "Динамо-Минск" намерено сохранить костяк команды, которая выступала в нынешнем сезоне КХЛ и вышла в плей-офф Кубка Гагарина, сообщил на пресс-конференции по итогам участия минчан в турнире генеральный директор хоккейного клуба Игорь Шуневич.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 марта

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Круглый стол в пресс-центре БЕЛТА "Тенденции развития научно-технологических парков в Беларуси". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Белорусы за ЗОЖ. Развитие массового спорта в республике. Ввод в эксплуатацию спортивных объектов в регионах". Начало в 11.00.

"Ночь в театре" пройдет в Брестском академическом театре драмы в формате total black. Все посетители и участники "Ночи в театре" должны соблюдать дресс-код: в костюме допустим только черный цвет.

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске по 20 марта.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 марта

В Республике Беларусь - День радиоэлектронной разведки.

Международный день франкофонии.

Международный день счастья.

День весеннего равноденствия.

125 лет назад родился Кульбак Моисей Соломонович (г. Сморгонь Гродненской обл.), еврейский писатель. С 1928 года жил в Минске, работал в редакциях республиканских газет, АН Беларуси. Издал сборники "Стихи", "Новые стихотворения", "Избранное" и др. Перевел на еврейский язык отдельные произведения Я.Купалы, Я.Коласа, Н.Гоголя. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

100 лет назад родилась Карпилова (Розенблат) Бася Залмановна (г. Баку, Азербайджанская Республика), артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1961). В 1939 году окончила Московское хореографическое училище. В 1944-1961 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Эсмеральда ("Эсмеральда" Ч.Пуньи), Маша ("Щелкунчик" П.Чайковского), Франциска ("Голубой Дунай" И.Штрауса) и др. Умерла в 2013 году.

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