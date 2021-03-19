ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 марта 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:08 Лесхозы Брестской области планируют начать заготовку березового сока на следующей неделе Регионы
07:00 Картина дня: законодательные новации, 100-летие Рижского мирного договора и BUDEXPO-2021 Общество
00:59 Пол Маккартни выпустит вторую часть иллюстрированной книги для детей Калейдоскоп
00:35 В Мексике палеонтологи обнаружили древнюю акулу с крыльями Калейдоскоп
18.03.21
18.03.21 23:59 В мире за сутки выявили более 511 тыс. человек с коронавирусом В мире
18.03.21 23:25 Московское "Динамо" обыграло СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Спорт
18.03.21 23:05 Донецкий "Шахтер" не вышел в четвертьфинал Лиги Европы Спорт
18.03.21 22:49 Около 100 ведущих ученых из 4 стран объединит международная конференция в БГУ Общество
18.03.21 22:48 Осквернен костел в Новолукомле - вандалов задержали по горячим следам Происшествия
18.03.21 22:43 Власти Франции вводят карантин в 16 департаментах страны В мире
18.03.21 22:38 Хоккеисты "Юности" победили жлобинский "Металлург" на старте полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
18.03.21 22:37 Денис Хроменков выиграл третью олимпийскую лицензию для сборной Беларуси по вольной борьбе Спорт
18.03.21 22:16 Корону победительницы конкурса "Грация International" в Витебске вручили представительнице Индии Регионы
18.03.21 22:04 В конгресс-центре Далласа разместят детей-иммигрантов В мире
18.03.21 21:56 Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын стал обладателем олимпийской лицензии Спорт
18.03.21 21:49 Данилович о дне воли: зачем отмечать дату неудачной попытки создания белорусского государства? Общество
18.03.21 21:44 Белорусский борец Али Шабанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио Спорт
18.03.21 21:31 Еврокомиссия к 2027 году инвестирует в инновации 10 млрд евро В мире
18.03.21 21:22 "Краснодар" не удержал победу над "Динамо" в матче футбольного чемпионата России Спорт
18.03.21 21:00 Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Джорджии В мире
18.03.21 20:38 В порту Роттердама обнаружили более 4 т кокаина В мире
18.03.21 20:32 Канада и США продлили режим закрытия общей границы до 21 апреля В мире
18.03.21 20:27 "Чистые" легкоатлеты РФ вновь смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе Спорт
18.03.21 20:16 Патриотический молодежный автопробег прошел в Гомеле Регионы
18.03.21 20:09 Пропавший в Смиловичах 13-летний школьник найден Происшествия
18.03.21 20:07 Индивидуальным застройщикам в Брестской области предложат софинансировать создание инфраструктуры Регионы
18.03.21 19:59 В Дзержинске прошли задержания участников беспорядков Происшествия
18.03.21 19:54 В Могилеве по ул.Димитрова сегодня будет ограничено движение Регионы
18.03.21 19:49 Регулятор ЕС рекомендует вакцину AstraZeneca несмотря на случаи тромбоза В мире
18.03.21 19:42 Футболисты "Локомотива" победили "Уфу" в матче чемпионата России Спорт
Все новости
Все новости
Общество
19 марта 2021, 07:00

Картина дня: законодательные новации, 100-летие Рижского мирного договора и BUDEXPO-2021

ВЧЕРА

Картина дня. 18 марта

Совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Объективная основа для совершенствования законодательства - запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране, отметил Александр Лукашенко. При этом требование Президента остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

Во время совещания
Во время совещания

От противодействия экстремизму до охраны правопорядка. Какие законодательные новации готовят в Беларуси.

Предложения по законодательным актам на 2022 год можно внести на Правовом форуме Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником - Днем внутренних войск.

Фото из архива
Фото из архива

В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации - так называемых фейков. Об этом рассказал журналистам заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

Александр Рахманов
Александр Рахманов

Генпрокуратура рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремизм.

Фото из архива
Фото из архива

Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин представил командному составу войск Северо-западного оперативного командования, а также командирам воинских частей Борисовского гарнизона генерал-майора Александра Науменко, назначенного на должность командующего войсками СЗОК.

Александр Науменко. Фото из архива
Александр Науменко. Фото из архива

Белорусской государственности пришлось тяжело в условиях военно-политических конфликтов XX века, заявил ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН, кандидат исторических наук, доцент Валентин Мазец во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)". Рижский мирный договор вызывал у белорусов чувство отчаяния и ощущения тотальной измены, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк. Заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси, заявил директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Вадим Лакиза.

Вадим Лакиза
Вадим Лакиза

В 2020 году для поддержки высвобождаемых работников нанимателями было составлено около 30 социальных планов, а в целом количество уволенных не превысило показатель 2019 года. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции "Вопросы содействия занятости", которая прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты. Около 67% зарегистрированных безработных планируется обучить в этом году под заказ нанимателя. Дополнительные соцгарантии будут предоставлятьсябезработным за пять лет до пенсионного возраста.

Фото из архива
Фото из архива

Новый резидент "Великого камня" начинает проект в сфере китайской медицины.

Гендиректор МАГАТЭ: мы не видим причин, по которым БелАЭС не должна работать.

Госатомнадзор рассказал, как контролируется обеспечение безопасности при вводе БелАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 работает в Минске

На выставке BUDEXPO-2021
На выставке BUDEXPO-2021

Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации "Польской школы".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319.

Фото из архива
Фото из архива

Руководство ХК "Динамо-Минск" намерено сохранить костяк команды, которая выступала в нынешнем сезоне КХЛ и вышла в плей-офф Кубка Гагарина, сообщил на пресс-конференции по итогам участия минчан в турнире генеральный директор хоккейного клуба Игорь Шуневич.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Круглый стол в пресс-центре БЕЛТА "Тенденции развития научно-технологических парков в Беларуси". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Белорусы за ЗОЖ. Развитие массового спорта в республике. Ввод в эксплуатацию спортивных объектов в регионах". Начало в 11.00.

"Ночь в театре" пройдет в Брестском академическом театре драмы в формате total black. Все посетители и участники "Ночи в театре" должны соблюдать дресс-код: в костюме допустим только черный цвет.

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске по 20 марта.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 марта

В Республике Беларусь - День радиоэлектронной разведки.

Международный день франкофонии.

Международный день счастья.

День весеннего равноденствия.

125 лет назад родился Кульбак Моисей Соломонович (г. Сморгонь Гродненской обл.), еврейский писатель. С 1928 года жил в Минске, работал в редакциях республиканских газет, АН Беларуси. Издал сборники "Стихи", "Новые стихотворения", "Избранное" и др. Перевел на еврейский язык отдельные произведения Я.Купалы, Я.Коласа, Н.Гоголя. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

100 лет назад родилась Карпилова (Розенблат) Бася Залмановна (г. Баку, Азербайджанская Республика), артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1961). В 1939 году окончила Московское хореографическое училище. В 1944-1961 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Эсмеральда ("Эсмеральда" Ч.Пуньи), Маша ("Щелкунчик" П.Чайковского), Франциска ("Голубой Дунай" И.Штрауса) и др. Умерла в 2013 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Около 100 ведущих ученых из 4 стран объединит международная конференция в БГУ
Вячеслав Данилович. Фото из архива Данилович о дне воли: зачем отмечать дату неудачной попытки создания белорусского государства?
Фото Совета Республики Лискович провел встречу с учащимися столичной школы
Фото из архива Финал проекта "100 идей для СНГ" планируют провести в октябре в Капане
Фото из архива Бесплатную правовую консультацию в День Конституции получили более 5 тыс. человек
Фото из архива Законодательное регулирование порядка прекращения деятельности ИП требует совершенствования - мнение
Главное
Во время совещания Законодательные новации в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка обсудили у Лукашенко
От противодействия экстремизму до адвокатуры. Какие законодательные новации готовят в Беларуси
Лакиза: заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси
Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" стартовала – безлимитные шансы и улетные призы!
Топ-новости
Картина дня: законодательные новации, 100-летие Рижского мирного договора и BUDEXPO-2021
Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год
Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов
"Вы твердо стоите на страже законности" - Лукашенко поздравил внутренние войска с профессиональным праздником
В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов фейков
Данилович о дне воли: зачем отмечать дату неудачной попытки создания белорусского государства?
Масштабная модернизация уголовного законодательства Беларуси: исключение 10 статей и другие важные изменения
Белорусский борец Али Шабанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио
Пропавший в Смиловичах 13-летний школьник найден
Беларусь настаивает в ОБСЕ на непредвзятых оценках жестких действий полиции в Великобритании, Нидерландах и Польше
Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну
Исаченко: формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших госзадач
Дополнительные соцгарантии будут предоставляться безработным за пять лет до пенсионного возраста
Прохладная погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в ближайшие дни
Дулова: среди крупных блоков работы Конституционной комиссии - статус ВНС, баланс власти, патриотизм
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.