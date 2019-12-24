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Общество
24 декабря 2019, 07:00

Картина дня: законопроект об амнистии, 5-миллионный пассажир аэропорта Минск и цветение ветреницы

ВЧЕРА

Картина дня. 23 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Глава государства напомнил о встрече с судейским корпусом страны во время торжественного открытия Дома правосудия и намеченных тогда мерах по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. Важной темой встречи стали резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным судом.

Александр Лукашенко и Валентин Сукало
Александр Лукашенко и Валентин Сукало

В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд. Он расположится в Минске и будет рассматривать апелляции по всем экономическим делам, сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Валентин Сукало
Валентин Сукало

Глава государства Александр Лукашенко провел рабочую встречу с управляющим делами Президента Беларуси Виктором Шейманом. Президенту было доложено о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил в Минске воспитанников детского дома №7 "СемьЯ" с наступающими праздниками.

Сергей Румас во время посещения детского дома №7 "СемьЯ"
Сергей Румас во время посещения детского дома №7 "СемьЯ"

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова считает, что депутаты разных уровней должны занимать более активную позицию в решении вопросов людей. Она обратила внимание депутатов на работу с населением - это обращения граждан, проведение прямых линий, встречи в трудовых коллективах.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Беларусь подготовила свое видение улучшений, которые необходимо привнести в деятельность "Восточного партнерства", рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen. Также он заявил, что Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС. По словам Владимира Макея, для Беларуси Германия была и остается одним из ключевых партнеров в Европейском союзе.

Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса

Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет в среднем на 10%, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому.

Минфин планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте.

Нацбанк продлил на год приостановление лицензии ТК Банка.

Фото из архива
Фото из архива

Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси.

Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года.

Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов.

Запрет на лов налима в Беларуси устанавливается с 25 декабря.

В оздоровительных лагерях Минской области на зимних каникулах отдохнут 9,6 тыс. школьников.

В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница.

Ветреница дубравская. Фото из архива
Ветреница дубравская. Фото из архива

Белорусский пловец Илья Шиманович занял второе место на 100 м брассом на этапе ISL в США.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения рождественских и новогодних праздников" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов (ул.Карла Маркса,19) состоится встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь с международными автомобильными перевозчиками Брестского региона по вопросу о порядке распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Республики Польша. Начало в 9.00.

IX Новогодний кадетский бал пройдет в Минском областном кадетском училище, танцевальные таланты продемонстрируют 220 учащихся.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Католики всего мира празднуют Рождество Христово.

80 лет назад учрежден Белорусский государственный заповедник Беловежская пуща. Этот старейший лес Европы уже в 1541 года стал охотничьим заказником. С 1991 года Беловежская пуща получила статус национального парка. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный парк "Беловежская пуща" объявлен объектом всемирного наследия.

175 лет назад родился Талаш Василий Исаакович, народный герой, участник партизанского движения на территории Беларуси в годы гражданской войны 1918-1920 годов и Великой Отечественной войны. В 1919 году организовал и возглавил партизанский отряд (300 человек). Был разведчиком 417-го полка Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны помогал партизанам. Поддерживал связь с Минским подпольным обкомом КП(б)Б. Умер в 1946 году.

160 лет назад родился Боткин Сергей Сергеевич, русский ученый-биохимик, врач, профессор Военно-медицинской академии, коллекционер, действительный член Петербургской академии художеств (1905). Умер в 1910 году.

120 лет назад родился Шевелев Николай Артамонович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Воевал на Сталинградском и Центральном фронтах. Особо отличился при форсировании Днепра в Лоевском районе. Умер от ран в 1943 году.

105 лет назад родился Пятакович Александр Францевич, Герой Советского Союза (1945). Уроженец Витебской области. В Великую Отечественную воевал на Западном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Командир танкового взвода старший лейтенант Пятакович отличился в боях за расширение плацдарма на левом берегу Вислы и за город Радом (Польша). Умер в 1988 году.

95 лет назад родился Куриленко Владимир Тимофеевич, Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну боец-подрывник партизанского отряда И.Широкова в Смоленской области. Подорвал несколько автомашин, 2 орудия, пустил под откос 4 вражеских эшелона с живой силой и техникой, уничтожив более 1000 гитлеровцев. Возвращаясь с боевого задания, попал в засаду, был тяжело ранен. Умер от ран в 1942 году.

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