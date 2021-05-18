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07:21 На юге Израиля снова сработали сирены воздушной тревоги В мире
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07:01 Самолет с 300 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь Общество
07:00 Пресс-конференция о новациях в развитии метрологии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: законы о госзащите и нацбезопасности, рост ВВП и 5 наград с этапа Кубка наций по велотреку Общество
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17.05.21 23:35 ФОТОФАКТ: Финал мужского чемпионата Беларуси по баскетболу стартовал в Минске Спорт
17.05.21 23:03 В Таиланде зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания Covid В мире
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17.05.21 22:01 Произведенный в Беларуси "Спутник V" поступает потребителю только после контроля качества - Беляев Общество
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17.05.21 21:49 Движение троллейбусов на ул.Кунцевщина в Минске остановлено из-за порыва контактной сети Регионы
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17.05.21 21:19 Финал гандбольного турнира "Стремительный мяч" стартовал в Минске Спорт
17.05.21 21:07 Международная конференция по веб-программированию стартует 18 мая в БГУ Общество
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17.05.21 20:22 СБ ООН из-за позиции США вновь не согласовал заявление по Израилю и Палестине В мире
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Общество
18 мая 2021, 07:00

Картина дня: законы о госзащите и нацбезопасности, рост ВВП и 5 наград с этапа Кубка наций по велотреку

ВЧЕРА

Картина дня. 17 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны" и закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".

Телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении состоялся по инициативе армянской стороны.

Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 11%.

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 2,5%.

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 19 мая в Душанбе в очном формате с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Дзермант об активности НАТО у белорусских границ: они готовятся к реальной войне.

Более 20 разработок представит БГУ на международной специализированной выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021", которая пройдет 18-21 мая в Минске во время международного медицинского форума.

Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подготовил методические рекомендации по профилактике возникновения и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743.

Правление КХЛ утвердило структуру чемпионата сезона 2021-2022 годов - число участников соревнований увеличено до 24 за счет возвращения "Адмирала".

Белорусские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка наций по велотреку в Гонконге.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" ищет волонтеров для помощи в организации творческого форума.

Партию зубров из Беловежской пущи отправили в Костромскую область.

В микрорайоне Новая Боровая с 18 мая продлят трассу автобусного маршрута №135 "Новая Боровая - Станция метро Уручье".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 мая

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Лето - период высокой опасности кишечных инфекций. Сезонные и стихийные рынки, уличная торговля фастфудом и другие факторы риска". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Усовершенствование климатической политики в Беларуси. О реализации регионального проекта "ЕС для климата". Начало в 11.00.

Международная научно-практическая конференция "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" состоится в Минске. Мероприятие пройдет в павильоне на пр.Победителей, 20/2. Оно станет частью программы международного медицинского форума "Здравоохранение Беларуси".

В художественной галерее "Университет культуры" по 19 мая пройдет выставка "Серебряный лепесток". Проект организован общественным объединением восточной культуры и традиций "Хагакурэ" совместно с художественной галерей "Университет культуры".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

85 лет назад родился Пилипенко Михаил Федорович (д.Нежихов Брагинского р-на Гомельской обл.), ученый в области этнологии, член-корреспондент НАН Беларуси (1994), заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999). В 1961 г. окончил БГУ. Автор более 100 научных работ. Разработал концепцию происхождения белорусского народа, аргументировал ответы на вопросы: как возник белорусский народ, его традиционная культура, как формировалась его этническая территория, определил ее истоки, центр, уточнил ответ на вопрос о непосредственных предках белорусского народа.

110 лет назад родился Сухомлин Иван Моисеевич (1911-1993), заслуженный летчик-испытатель СССР (1960), Герой Советского Союза (1971).

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