Картина дня: защита финансового рынка, проекты будущего НАН и цена "белорусского золота"

ВЧЕРА
Картина дня. 19 августа
Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудили на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Уплата налогов - дело святое, отметил Президент. Александр Лукашенко предостерег бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Глава государства подчеркнул, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос. Президент заявил, что бизнесмены должны достойно оплачивать труд работающих на них людей, а не думать лишь о том, как набить свои собственные карманы.
Комитет государственного контроля возбудил уже более двух десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах. Об этом рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Роман Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе.
Мясникович о торговле ЕАЭС и Китая, цифровых проектах и роли в них Беларуси.
Страны ЕАЭС намерены скоординированно принимать меры в области регулирования экспорта. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.
Взаимодействие Беларуси и Китая в международных организациях обсудили на встрече в МИД Беларуси.
Главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец рассказал на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций" о "проектах будущего", которые реализует НАН. Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в 2021 году.
ГКНТ рассмотрит возможность открытия технопарков в Молодечно, Лиде и Бобруйске. Вложения государства в научно-технические программы в прошлой пятилетке окупились многократно.
РЕПОРТАЖ про тех, для кого цена "белорусского золота" - не просто цифры
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1355 пациентов с COVID-19, выписаны 1408.
ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно.
Писатели и издатели рассказали о книжных новинках, которые представят на Дне белорусской письменности в Копыле 4-5 сентября.
Добруш станет столицей Дня белорусской письменности в 2022 году.
РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все, что нужно знать о шеринге самокатов
РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр организует видеобрифинг "Национальная статистическая система Республики Беларусь - важнейший элемент информационной инфраструктуры государства", приуроченный ко Дню работников государственной статистики. Начало в 10.00.
Свыше 400 участников соберет в Дятловском районе областной молодежный туристический слет, который пройдет по 21 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 августа
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Международный день бездомных животных.
80 лет назад родился Мошенский Владимир Анатольевич (г.Москва), белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1980). В 1965 году окончил Московскую консерваторию. В 1971-1989 годах дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Под его музыкальным руководством поставлены оперы "Седая легенда" Д.Смольского, "Дорогой жизни" Г.Вагнера, балеты "Тиль Уленшпигель" Е.Глебова и др. Выступал как симфонический дирижер, в т.ч. с С.Рихтером. С 1989 года в учреждениях Белорусского экзархата.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Картина дня. 19 августа
Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудили на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Уплата налогов - дело святое, отметил Президент. Александр Лукашенко предостерег бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Глава государства подчеркнул, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос. Президент заявил, что бизнесмены должны достойно оплачивать труд работающих на них людей, а не думать лишь о том, как набить свои собственные карманы.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада главе государства рассказал журналистам о подробностях борьбы с так называемой зарплатой в конвертах. Сергей Наливайко рассказал, что его ведомством налажено все необходимое взаимодействие и проблем с системой начисления введенного в этом году транспортного налога быть не должно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №313, которым учреждается флаг органов пограничной службы.
Комитет государственного контроля возбудил уже более двух десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах. Об этом рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Роман Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе.
Мясникович о торговле ЕАЭС и Китая, цифровых проектах и роли в них Беларуси.
Страны ЕАЭС намерены скоординированно принимать меры в области регулирования экспорта. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.
Взаимодействие Беларуси и Китая в международных организациях обсудили на встрече в МИД Беларуси.
Главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец рассказал на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций" о "проектах будущего", которые реализует НАН. Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в 2021 году.
ГКНТ рассмотрит возможность открытия технопарков в Молодечно, Лиде и Бобруйске. Вложения государства в научно-технические программы в прошлой пятилетке окупились многократно.
РЕПОРТАЖ про тех, для кого цена "белорусского золота" - не просто цифры
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1355 пациентов с COVID-19, выписаны 1408.
ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно.
Писатели и издатели рассказали о книжных новинках, которые представят на Дне белорусской письменности в Копыле 4-5 сентября.
Добруш станет столицей Дня белорусской письменности в 2022 году.
РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все, что нужно знать о шеринге самокатов
РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр организует видеобрифинг "Национальная статистическая система Республики Беларусь - важнейший элемент информационной инфраструктуры государства", приуроченный ко Дню работников государственной статистики. Начало в 10.00.
Свыше 400 участников соберет в Дятловском районе областной молодежный туристический слет, который пройдет по 21 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 августа
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Международный день бездомных животных.
80 лет назад родился Мошенский Владимир Анатольевич (г.Москва), белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1980). В 1965 году окончил Московскую консерваторию. В 1971-1989 годах дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Под его музыкальным руководством поставлены оперы "Седая легенда" Д.Смольского, "Дорогой жизни" Г.Вагнера, балеты "Тиль Уленшпигель" Е.Глебова и др. Выступал как симфонический дирижер, в т.ч. с С.Рихтером. С 1989 года в учреждениях Белорусского экзархата.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-