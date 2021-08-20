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20 августа 2021, 07:00

Картина дня: защита финансового рынка, проекты будущего НАН и цена "белорусского золота"

ВЧЕРА
Картина дня. 19 августа

Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудили на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Уплата налогов - дело святое, отметил Президент. Александр Лукашенко предостерег бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Глава государства подчеркнул, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос. Президент заявил, что бизнесмены должны достойно оплачивать труд работающих на них людей, а не думать лишь о том, как набить свои собственные карманы.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада главе государства рассказал журналистам о подробностях борьбы с так называемой зарплатой в конвертах. Сергей Наливайко рассказал, что его ведомством налажено все необходимое взаимодействие и проблем с системой начисления введенного в этом году транспортного налога быть не должно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №313, которым учреждается флаг органов пограничной службы.

Комитет государственного контроля возбудил уже более двух десятков уголовных дел по фактам выплаты зарплат в конвертах. Об этом рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Роман Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе.

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Национальный пресс-центр организует видеобрифинг "Национальная статистическая система Республики Беларусь - важнейший элемент информационной инфраструктуры государства", приуроченный ко Дню работников государственной статистики. Начало в 10.00.

Свыше 400 участников соберет в Дятловском районе областной молодежный туристический слет, который пройдет по 21 августа.

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Знаменательные даты 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Международный день бездомных животных.

80 лет назад родился Мошенский Владимир Анатольевич (г.Москва), белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1980). В 1965 году окончил Московскую консерваторию. В 1971-1989 годах дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Под его музыкальным руководством поставлены оперы "Седая легенда" Д.Смольского, "Дорогой жизни" Г.Вагнера, балеты "Тиль Уленшпигель" Е.Глебова и др. Выступал как симфонический дирижер, в т.ч. с С.Рихтером. С 1989 года в учреждениях Белорусского экзархата.

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