Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, информационный ресурс к выборам и 75-летие МАЗа

ВЧЕРА

Картина дня. 9 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности. Президенту доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями. Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне.

Александр Лукашенко во время посещения объекта правительственной связи КГБ

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В ЕАЭС необходимо продолжить работу по созданию равных условий хозяйствования и формированию единых рынков, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Еще одна важная задача в ЕАЭС - принять меры по скорейшему переходу к согласованным, а в перспективе и к единым промышленной и агропромышленной политикам.

Сергей Румас

В Евразийском экономическом союзе подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле молочной продукцией, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги заседания Евразийского межправительственного совета. Беларусь рассчитывает до конца года договориться о нормативах распределения ввозных пошлин в ЕАЭС.

КОММЕНТАРИЙ: Как в ЕАЭС работают проекты с сильным интеграционным эффектом

Информационный ресурс ЦИК ВЫБОРЫ-2019 (http://vybary2019.by), с помощью которого будут освещаться все важнейшие события кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, начал свою работу.

Прогнозировать победу "королей интернета" на выборах депутатов Палаты представителей 2019 года пока не приходится. Такое мнение высказала председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. Она отметила, что интернет способен влиять на ход избирательных кампаний.

Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" нового генерального директора Дмитрия Корчика. Павел Утюпин подчеркнул, что эффективность работы БМЗ напрямую зависит от результативности внешнеэкономической деятельности. В частности, насколько правильно расставлены приоритеты в определении линейки выпускаемой продукции и рынков сбыта.

Фото БМЗ

Совет Министров расширил перечень услуг, которые относятся к биржевым товарам.

В БГТУ появится военная кафедра. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 года №521.

Необходимо совершенствовать практику применения белорусско-израильского безвизового соглашения. Такое мнение высказал посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов. Дипломат отметил позитивные моменты действия соглашения. Наряду с этим посол привел конкретные примеры отказов во въезде в аэропорту Израиля белорусским гражданам.

Партия иностранной безвозмездной помощи в виде изделий медицинского назначения из США прибыла в Беларусь, сообщили в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Минский автомобильный завод к 75-летнему юбилею представил автобус третьего поколения, который придет на смену действующим моделям. МАЗ разрабатывает модели электробусов.

Во время презентации нового автобуса МАЗ

Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ и выстроив их единой колонной. Свой рекорд он посвятил Беларуси и Президенту страны.

Дмитрий Белайц устанавливает рекорд

РЕПОРТАЖ: "Сдавать овощи в райпо выгоднее, чем торговать самому": как принимают излишки урожая в Копыле

Прием овощей и фруктов

Пять иностранных телеканалов получили разрешение на вещание в Беларуси.

Представитель Беларуси Вячеслав Козловский стал лучшим исполнителем произведений на русском языке на международном конкурсе молодых оперных певцов, который состоялся в Бухаресте.

Фото посольства Беларуси в Румынии

Национальная кухня, интересная архитектура и гостеприимные люди способны стать туристической фишкой Беларуси. Таким мнением поделился ведущий программы о путешествиях из ОАЭ Гураф Тандон, известный также как ресторанный критик, подготовивший отзывы о более чем 1 тыс. заведений по всему миру.

Записку с приветом полувековой давности нашли в танке-памятнике в Гродно. Находку из прошлого обнаружили во время ремонта памятника на Советской площади.

Фото телерадиовещательного канала "Гродно Плюс"

Валун ледникового периода обнаружили в Светлогорском районе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 августа

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Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Верхнем городе белорусской столицы. Можно будет продегустировать национальную эстонскую кухню, в том числе традиционные рыбные блюда, также пройдут кулинарные мастер-классы.

Минский зоопарк 10 августа отпразднует 35-летие: гостей ждут не только встречи с любимыми животными, но также концертная программа, шоу и прочие развлечения.

В д.Мотоль Ивановского района Брестской области 11 августа завершится X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі".

Около 500 гостей из Беларуси, России и Латвии 11 августа примут участие в IV Республиканском фестивале двух рек и праздновании 612-летия Докшиц.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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11 августа

В Республике Беларусь - День строителя.

80 лет назад родился Чернатов Вячеслав Михайлович (г.Амурск Хабаровского края, Россия), белорусский архитектор и исследователь архитектуры, кандидат архитектуры (1998). В 1967 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгипроторг", в 1975-1999 годах - главный архитектор проектов в БелНИИгипросельстрое. С 1981 года преподает в Белорусском национальном техническом университете. Основные работы: торговый центр в г.Дзержинск, ресторан "Березина" в г.Борисов, серия типовых проектов жилых и общественных зданий для малых городов и сельской местности. Умер в 2016 году.

40 лет назад родился Гришин Алексей Геннадьевич (г.Минск), белорусский спортсмен (фристайл, лыжная акробатика), мастер спорта Беларуси (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). В 1999 году окончил Республиканское училище олимпийского резерва. Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002). Чемпион мира (2001), серебряный (2003) и бронзовый (2005) призер чемпионатов мира. Серебряный призер Кубка мира (1999, 2002), бронзовый призер этапа Кубка мира (2004, Италия). Чемпион России (1997). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира (2004-2005). Чемпион Олимпийских игр (2010).

12 августа

Международный день молодежи.

80 лет назад родился Угрюмов Виктор Петрович (г.Хабаровск, Россия), белорусский спортсмен и тренер (конный спорт, выездка), заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслуженный тренер Беларуси (1977), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1979). Чемпион Олимпийских игр (1980) в командном и бронзовый призер в личном зачетах.

85 лет назад родился Куваев Олег Михайлович (1934-1975), российский писатель. Автор сборников рассказов и повестей "Зажгите костры в океане", "Чудаки живут на Востоке", романов "Территория", "Правила бегства" и др. Умер в 1975 году.

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