Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, обновление Совбеза и туристы из Египта

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июля

Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Президент Беларуси отметил наличие многих проблем в Евразийском экономическом союзе, которые прежде всего связаны с невыполнением ранее достигнутых договоренностей. Глава белорусского государства также провел двусторонние встречи с другими участниками заседания Евразийского межправсовета.

Никол Пашинян и Александр Лукашенко во время встречи

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) прошло в Минске. В Евразийском экономическом союзе пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Также он рассказал, что подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года ожидается осенью в Минске. На современном этапе интеграции крайне актуальны проекты в сфере цифровизации экономики в масштабах ЕАЭС, заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на заседании ЕМПС. Страны Евразийского экономического союза сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Михаил Мясникович

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности.

Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких банков.

Фото из архива

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в Витебске состояние льноводческой отрасли и необходимость объединения усилий белорусских и российских экспертов в данной сфере.

Премии в области науки и техники планируют вручать в Союзном государстве раз в два года, сообщил во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с министром по делам древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани.

Поколения наследников Великой Победы должны сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал режиссер, художественный руководитель театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" народный артист Беларуси Александр Ефремов на пресс-конференции лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы.

Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено.

Фото из архива

План мероприятий по созданию вакцины против COVID-19 рассматривался в Национальной академии наук Беларуси на учредительном заседании межведомственной рабочей группы.

В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

Олег Руммо. Фото из архива

Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й городской клинической больнице Минска.

Понижающий коэффициент к арендной плате за некоторые квартиры в государственном жилищном фонде установлен в столице.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Историко-культурное наследие Беларуси - возрождение.

Фото из архива

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": От черно-белой "Лесной были" до национальной фабрики кино.

"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля.

Фото из архива

В штаб-квартире НОК Беларуси чествовали чемпионов и призеров XXII Олимпиады-1980 в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 июля

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В Витебске по 20 июля проходит XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Республиканский молодежный проект "Поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартует 18 июля в День молодежи на XXIX фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Финиширует проект 25 июля в Минске.

В Бобруйске в духовно-просветительском центре прихода храма святой преподобномученицы Великой Елисаветы (ул.Красноармейская, 65) по 19 июля пройдет городской конкурс-выставка цветочных композиций и букетов "Цветы для святой Елисаветы".

Белорусский республиканский союз молодежи проведет в регионах страны по 8 августа более 200 открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июля

В Республике Беларусь - День металлурга.

85 лет назад родился Василий Борисович Ливанов, российский артист театра и кино, режиссер, писатель, сценарист, народный артист РСФСР. Снимался в телевизионном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", фильмах "Неотправленное письмо", "Синяя тетрадь", "Коллеги" и др. Автор повести "Мой любимый клоун", сборника повестей и сказок "Агния - дочь Агнии" и др.

80 лет назад родился Атрощенко Олег Александрович, белорусский ученый в области лесоустройства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1962 г. окончил Белорусский технологический институт. Автор научных работ по лесной таксации, лесоустройству и информационным технологиям в лесном хозяйстве. Умер в 2017 году.

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