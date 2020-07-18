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18 июля 2020, 09:00

Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, обновление Совбеза и туристы из Египта

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июля

Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Президент Беларуси отметил наличие многих проблем в Евразийском экономическом союзе, которые прежде всего связаны с невыполнением ранее достигнутых договоренностей. Глава белорусского государства также провел двусторонние встречи с другими участниками заседания Евразийского межправсовета.

Никол Пашинян и Александр Лукашенко во время встречи
Никол Пашинян и Александр Лукашенко во время встречи

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) прошло в Минске. В Евразийском экономическом союзе пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Также он рассказал, что подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года ожидается осенью в Минске. На современном этапе интеграции крайне актуальны проекты в сфере цифровизации экономики в масштабах ЕАЭС, заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на заседании ЕМПС. Страны Евразийского экономического союза сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности.

Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких банков.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в Витебске состояние льноводческой отрасли и необходимость объединения усилий белорусских и российских экспертов в данной сфере.

Премии в области науки и техники планируют вручать в Союзном государстве раз в два года, сообщил во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с министром по делам древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани.

Поколения наследников Великой Победы должны сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал режиссер, художественный руководитель театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" народный артист Беларуси Александр Ефремов на пресс-конференции лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы.

Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено.

Фото из архива
Фото из архива

План мероприятий по созданию вакцины против COVID-19 рассматривался в Национальной академии наук Беларуси на учредительном заседании межведомственной рабочей группы.

В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

Олег Руммо. Фото из архива
Олег Руммо. Фото из архива

Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й городской клинической больнице Минска.

Понижающий коэффициент к арендной плате за некоторые квартиры в государственном жилищном фонде установлен в столице.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Историко-культурное наследие Беларуси - возрождение.

Фото из архива
Фото из архива

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": От черно-белой "Лесной были" до национальной фабрики кино.

"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля.

Фото из архива
Фото из архива

В штаб-квартире НОК Беларуси чествовали чемпионов и призеров XXII Олимпиады-1980 в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 июля

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В Витебске по 20 июля проходит XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Республиканский молодежный проект "Поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартует 18 июля в День молодежи на XXIX фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Финиширует проект 25 июля в Минске.

В Бобруйске в духовно-просветительском центре прихода храма святой преподобномученицы Великой Елисаветы (ул.Красноармейская, 65) по 19 июля пройдет городской конкурс-выставка цветочных композиций и букетов "Цветы для святой Елисаветы".

Белорусский республиканский союз молодежи проведет в регионах страны по 8 августа более 200 открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июля

В Республике Беларусь - День металлурга.

85 лет назад родился Василий Борисович Ливанов, российский артист театра и кино, режиссер, писатель, сценарист, народный артист РСФСР. Снимался в телевизионном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", фильмах "Неотправленное письмо", "Синяя тетрадь", "Коллеги" и др. Автор повести "Мой любимый клоун", сборника повестей и сказок "Агния - дочь Агнии" и др.

80 лет назад родился Атрощенко Олег Александрович, белорусский ученый в области лесоустройства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1962 г. окончил Белорусский технологический институт. Автор научных работ по лесной таксации, лесоустройству и информационным технологиям в лесном хозяйстве. Умер в 2017 году.

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