Картина дня: заседание коллегий МИД Беларуси и России, сбор средств для мигрантов и новогодний бум

ВЧЕРА

Картина дня. 10 ноября

"Эти мерзавцы их просто убили". Александр Лукашенко назвал виновных в миграционном кризисе.

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров в Москве по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Беларусь и Россия ведут диалог по вопросам дальнейшего восстановления транспортного сообщения между странами, заявил Владимир Макей по итогам прошедшего заседания. Экономики Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга. У Европейского союза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. Владимир Макей упомянул, что отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair в очередной раз отложен. Глава МИД связывает это с тем, что западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что Беларусью были нарушены хоть какие-то правила.

Союзное государство - это интеграция двух независимых государств, она нацелена на повышение благосостояния граждан Беларуси и России. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ. Он также заявил, что Литва и Польша ведут Евросоюз к нагнетанию отношений с Беларусью и Россией. В ситуации с мигрантами Литва и Польша наслаждаются собственной крутостью, ощущая величие и безнаказанность. Приближение НАТО к рубежам Союзного государства отражает долгосрочную стратегию альянса.

У Европейского союза нет желания организовать диалог с Беларусью, они хотят только вводить санкции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси. В отношении Беларуси развязана масштабная, комплексная агрессия по различным направлениям. В этом году Беларусь пресекла на границе 11 потоков нелегальной миграции. Действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию. В ближайшее время не может быть и речи об обмене послами между Беларусью и США.

Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Мы пришли с детьми, а нас встречают с оружием": третий день лагеря беженцев на польской границе.

Очередную партию гумпомощи доставили в лагерь беженцев на белорусско-польской границе.

Белорусский Красный Крест организовал сбор средств для помощи мигрантам.

Белорусские женщины - еврочиновникам: на ваших глазах польские силовики пугают автоматами замерзающих детей.

Мининформ ратует за открытое освещение журналистами событий в зоне белорусско-польской границы.

ГПК: за сутки пункты на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовиков всего на 57%.

Беларусь и Всемирный банк разрабатывают проект по повышению энергоэффективности объектов соцсферы.

Более 70 студентов и сотрудников Гродненского государственного медицинского университета приехали на экскурсию во Дворец Независимости в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 2888.

В Беларуси создан нормативный инструментарий для выявления преступлений против половой неприкосновенности детей в интернете, сообщил начальник управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и исполнению законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Сергей Замаро.

Первый рейс возобновленного авиасообщения отправился по маршруту Москва-Гомель-Москва.

БРПО дала старт республиканскому конкурсу игрушек "Новогодний бум".

Минск украсят к Новому году рождественскими венками, пряничными домиками, фигурами в виде птиц и зверей.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 ноября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню вторичной переработки (15 ноября), на тему "Обращение с отходами в Республике Беларусь. Применение новых технологий и совершенствование системы сбора и переработки вторичного сырья". Начало в 11.00.

В Ивановском районе по 12 ноября пройдет международная научно-практическая конференция "Личность и творчество Ф.М.Достоевского в контексте общекультурной парадигмы", посвященную 200-летию писателя.

Международный фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень" откроют программой из цикла концертов "Классика для всех" в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией.

115 лет назад родился Жарковский Евгений Эммануилович, советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), народный артист РСФСР. Автор нескольких оперетт, музыки к кинофильмам, множества песен, в том числе "Прощайте, скалистые горы", "В парке старинном", "Немножко о себе", романса "Не зажигай огня". Умер в 1985 году.

90 лет назад родилась Конюхова Татьяна Георгиевна, российская артистка кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах: "Вольница", "Первые радости", "Хроника ночи", "Портрет жены художника и др.

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