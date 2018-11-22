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Картина дня: заседание коллегий МИД Беларуси и России, сотрудничество с ЕИБ и 100-летие "Белсоюзпечати"

Общество 22.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и реализацию проектов в различных сферах. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом. Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро в 2019 году, заявил Александр Стубб.

Александр Лукашенко и Александр Стубб
Александр Лукашенко и Александр Стубб

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос - создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров и Александр Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко

Есть ощущение, что в мире еще не осознали нарастающую угрозу большого военного конфликта, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. В интересах Беларуси и России - обеспечить наращивание взаимовыгодных торговых отношений, отметил Владимир Макей. Урегулирование вопроса в связи с нефтяным налоговым маневром в России не снято с повестки дня.

К российско-китайскому соглашению об экономическом партнерстве смогут присоединиться все страны ЕАЭС, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

На первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина возложено исполнение обязанностей руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь. Соответствующий указ №456 подписал глава государства Александр Лукашенко.

На первом блоке БелАЭС начался монтаж внутрикорпусных устройств реактора. НАН и Росатом планируют сотрудничать в сфере развития ядерных технологий.

Первый жилой дом арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" планируется сдать в 2019 году, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко на церемонии, посвященной закладке первого камня в строительство дома.

Телеканал Euronews будет освещать подготовку к II Европейским играм, в эфире будет размещено 532 видеоролика, посвященных Беларуси и Европейским играм.

Правительство подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты. Предлагается установить минимальную зарплату в Br330, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек.

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"Белсоюзпечать" отмечает 100-летний юбилей. К юбилею разработана концепция павильона нового формата - мультифункционального. Здесь посетителям предоставят возможность общения с продавцом на абсолютно любом языке с помощью онлайн-переводчика, подзаряжать гаджеты, вызывать такси и экстренные службы, заказывать трансферы в аэропорт и за пределы города, а в скором будущем - оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

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Онлайн-конференция "Вопросы исчисления НДС в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы, касающиеся порядка исчисления и вычета НДС, применения ставок, льгот, налоговых вычетов, заполнения декларации по НДС, а также применения электронных счетов-фактур, ответит начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Светлана Новикова.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы белорусско-германского сотрудничества. О проведении в Беларуси XVI Минского форума" (г-н Петер Деттмар - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь, г-н Райнер Линднер - председатель форума, генеральный директор Немецко-белорусского общества). Начало в 14.30.

Более 150 молодых исследователей из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Латвии и Китая примут участие в Международном студенческом олимпийском форуме, который пройдет в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси.

Пятый слет машинистов пройдет на Белорусской железной дороге по 23 ноября. В нем примут участие руководители белорусской магистрали, ветераны труда и 125 машинистов и машинистов-инструкторов из 17 локомотивных депо БЖД, а также коллеги из железнодорожных администраций России, Латвии, Литвы и Украины. Торжественное открытие мероприятия состоится 22 ноября в Доме культуры железнодорожников в Могилеве.

Семинар по обмену опытом "Содействие реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: обсуждение позитивного опыта на основе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" пройдет в Минске.

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100 лет назад родился Иоффе Борис Исаакович, белорусский литературовед. Исследовал белорусскую литературу 19 в., творчество Я.Купалы. Автор статей "Литературно-историческое значение поэмы "Тарас на Парнасе", "Лирическая поэма Купалы "Она и я", "О романтизме Купалы". Погиб на фронте в 1943 г.

110 лет назад родился Носов Николай Николаевич, российский писатель. Автор книг для детей "Приключения Толи Клюквина", цикла юмористических рассказов "Фантазеры", повестей "Веселая семейка", "Дневник Коли Синицына", "Витя Малеев в школе и дома", трилогии "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в Солнечном городе", "Незнайка на Луне" и др. Умер в 1976 г.

85 лет назад родился Кшиштоф Пендерецкий, выдающийся польский композитор и дирижер, представитель авангарда.

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