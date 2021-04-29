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29 апреля 2021, 07:00

Картина дня: заседание Конституционной комиссии, форум #GBC и новый медицинский документ

ВЧЕРА

Картина дня. 28 апреля

В Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления, заявил председатель КС, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. В Беларуси предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере.

Во время заседания
Во время заседания

В своем большинстве граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента, заявил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, член Конституционной комиссии Сергей Сивец.

Во время заседания
Во время заседания

Председатель правления агрокомбината "Снов", член Конституционной комиссии Николай Радоман уверен, что в результате обсуждений предложений по внесению изменений в Конституцию будет достигнут разумный консенсус.

Николай Радоман
Николай Радоман

Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой, реализующей волю народов к укреплению мира и доверия. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время межпарламентской конференции "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия".

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства. Такое мнение высказал начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко на международном форуме #GBC в Минске.

Андрей Павлюченко
Андрей Павлюченко

Данные, поступающие с использованием ID-карты, будут максимально защищены, и их утечка невозможна. Об этом сказал первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев на международном форуме #GBC. МВД планирует внедрить электронную очередь для получения биометрических документов.

С 1 сентября у белорусских граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получать ID-карту
С 1 сентября у белорусских граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получать ID-карту

Беларусь и Венгрия создадут совместный деловой совет. Такое решение принято на венгерско-белорусском бизнес-форуме, сообщили в посольстве Беларуси в Венгрии.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Треть поступающих в Администрацию Президента жалоб - из Минска

Новшества в оплате труда работников государственных организаций и организаций, в уставном фоне которых доля собственности государства составляет больше половины, направлены на мотивацию этих работников к росту производительности труда. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя изменения, внесенные постановлением правительства №243.

Андрей Лобович. Фото из архива
Андрей Лобович. Фото из архива

Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности выступил с заявлением в связи с возобновлением экономических санкций США против ряда крупных белорусских государственных предприятий нефтехимической отрасли.

Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство. Соответствующая форма установлена постановлением №36 от 15 апреля 2021 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198.

Фото из архива
Фото из архива

Реестр земельных ресурсов подготовлен в Беларуси.

Куличи выпекать, волочебников звать и дом еловыми лапками устилать, или Пасхальные обычаи Могилевского района.

Фото Олега Фойницкого
Фото Олега Фойницкого

Названы лауреаты баскетбольного фестиваля "Шаг в будущее - 2021".

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Анонсы на 29 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Развитие рыбохозяйственной деятельности в Республике Беларусь. Влияние употребления рыбной продукции на долголетие и укрепление иммунитета". Начало в 11.00.

Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 апреля

Международный день джаза.

140 лет назад родилась Журба Янка (наст. Ивашин Иван Яковлевич) (д.Купнино Чашникского р-на Витебской обл.), белорусский поэт, переводчик. В 1909 году окончил Глуховский учительский институт. Работал в Институте языка АН Беларуси. Писал лирические и природоописательные стихи, в которых использовал народно-песенные формы и интонации. Автор сборников стихотворений "Зори", "Ясные пути". Писал публицистические статьи и рассказы, также для детей (сборники "Ласточки", "Солнечное утро", "Светлые дни"). Переводил на белорусский язык поэзию и прозу русских, украинских, грузинских и казахских писателей. Умер в 1964 году.

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