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07:00 Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд Общество
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Общество
08 июля 2021, 07:00

Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июля

Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон и после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич.

Фото из архива
Фото из архива

Применявшаяся в годы Второй мировой войны практика экономического удушения народов вновь востребована в виде так называемой санкционной политики. Безнаказанность лиц из числа коллаборантов, совершивших преступления в годы Великой Отечественной войны и укрывшихся в странах Запада, создает почву для героизации нацизма. Прокурор Беларуси напомнил европейским прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из Латвии, Литвы и Украины. Первые результаты начатого в Беларуси расследования по возбужденному уголовному делу о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны показали, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры
Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры

Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида.

В СНГ продолжается работа над проектом заявления глав государств в связи с 30-летием Содружества.

Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, принимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатического представительства в Киеве.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в пограничной сфере.

Золотовалютные резервы Беларуси за июнь снизились на 4,6% до $7,4 млрд.

Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Республике Беларусь.

Минздрав скорректировал порядок аттестации работников здравоохранения.

Фото из архива
Фото из архива

В Минской области при участии китайской корпорации построят объекты здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 998 пациентов с COVID-19, выписаны 1049.

Витебск готов к проведению "Славянского базара" - Сергеенко.

Вышел третий фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов".

Два рекорда и девять медалей - атлеты университета МЧС выступили на фестивале гиревого марафона.

Фото ucp.by
Фото ucp.by

Столетний температурный рекорд побит в июне в Борисове, Пинске и Василевичах - Белгидромет.

Радиационный фон в Беларуси в I полугодии оставался стабильным – Белгидромет.

Изменен график дополнительных поездов для гостей праздника "Купалье" в Александрии.

РЕПОРТАЖ: На поиски "папараць-кветкі": Купалье отметили в Беловежской пуще.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июля

Пресс-конференция "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Овальном зале Дома правительства пройдет круглый стол "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ". Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания

городов и сел республики".

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июля

65 лет назад родился Том Хэнкс, американский актер кино. Снимался в фильмах "Филадельфия", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Код да Винчи" и др.

45 лет назад родилась Гусева Екатерина Константиновна, российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России (2009). Снималась в фильмах

"Остановка по требованию", "Бригада", "Охота на изюбря" и др.

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