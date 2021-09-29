Картина дня: заседание Конституционной комиссии, перспективы развития туризма и поддержка пожилых

ВЧЕРА

Картина дня. 28 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в расширенном заседании Конституционной комиссии. Подводя предварительные итоги работы Конституционной комиссии, Президент заявил, что есть вариант проекта нового Основного закона. Александр Лукашенко обозначил спорные моменты в проекте нового Основного закона страны. Референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года, заявил глава государства. В стране делают Конституцию для белорусского народа, отметил Александр Лукашенко. Президент определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции. Александр Лукашенко предлагает в новой Конституции наделить Всебелорусское народное собрание, которому в свою очередь планируется придать конституционный статус, правом внесения изменений в Конституцию.

Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи. Об этом заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Вопросы полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания, которому в проекте обновленной Конституции планируется придать конституционный статус, будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. По вопросу смертной казни в Беларуси предлагается в последующем провести отдельный референдум.

Петр Миклашевич

Работа над поправками в Конституцию будет продолжена. Ведь по сути это дискуссия о будущем страны и поэтому она не может быть быстрой и легкой. Таким мнением поделилась с журналистами председатель Совета Республики Наталья Кочанова после расширенного заседания Конституционной комиссии с участием главы государства.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что президенты Беларуси и России утвердят союзные программы до конца года. Об этом он заявил во время Международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассчитывает на полное восстановление транспортного сообщения в СНГ со временем.

В связи с новыми вызовами нужно уделять больше внимания кооперации. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик во время торжественной церемонии открытия Белорусского промышленно-инновационного форума.

Дмитрий Харитончик

Исламабад рассматривает Минск как будущего стратегического партнера, заявил сегодня журналистам исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Таймур Акрам во время круглого стола "Беларусь и Пакистан: перспективы сотрудничества в постковидном мире: взгляд из Минска и Исламбада" в Белорусском институте стратегических исследований.

Беларусь и Китай обсудили создание совместных производств, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Вклад туризма в экономику Беларуси планируется увеличить до 3,1% к 2035 году. Об этом сообщила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, выступая с докладом на международной научно-практической конференции "Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты".

Фото из архива

"Дажынкi-2021": накормить столичный регион, заработать стране валюту.

ИНТЕРВЬЮ: О работе судов в пандемию, тонкостях трудовых споров и коррупционных делах

Более 83 тыс. пожилых людей получили материальную поддержку на общую сумму Br33 млн, сообщила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова.

Главный гериатр Минздрава призвала пожилых людей привиться против COVID-19.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1955 пациентов с COVID-19, выписаны 1469.

IX Собрание офицеров органов пограничной службы состоялось в Минске. Делегатами стали около 400 представителей всех воинских частей и подразделений.

Анализ причин неудач белорусских спортсменов на Играх в Токио - одна из важных тем на повестке дня второй части совместного заседания Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма, посвященном итогам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным государством средствам, заявил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 сентября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Сделано в Беларуси: легкая и текстильная промышленность страны. О подготовке и проведении 45-й Международной выставки-ярмарки товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2021". Начало в 11.00.

Белорусский промышленно-инновационный форум пройдет по 30 сентября в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 сентября

Международный день переводчика.

130 лет назад родился Шмидт Отто Юльевич (г.Могилев), российский ученый в области математики, астрономии и геофизики, академик АН СССР, АН УССР, Герой Советского Союза (1937). В 1939-1942 годах вице-президент АН СССР. Исследователь Советской Арктики. Один из основателей и главный редактор 1-го издания БСЭ (1924-1941). Математические работы по теории групп получили всемирную известность. Его исследования по теории конечных групп получили дальнейшее развитие в Беларуси в работах Гомельской алгебраической школы. Разработал новую космогоническую теорию происхождения Земли и планет Солнечной системы. Впервые в СССР исследовал математические законы денежной эмиссии. Возглавлял экспедиции на ледоколе "Георгий Седов" на Землю Франца-Иосифа, на пароходе "Челюскин". В 1932 году экспедиция под руководством Шмидта на ледокольном пароходе "Сибиряков" впервые прошла за одну навигацию из Архангельска в Тихий океан. В 1937 года руководил воздушной экспедицией по организации первой в мире дрейфующей научной станции "Северный полюс-1". Эти экспедиции вошли в историю советской науки как ее крупнейшие победы. Умер в 1956 году. Именем Отто Шмидта названы остров в Карском море, полуостров в северной части Новой Земли, мыс в Чукотском море, пик и перевал на Памире, равнина в Антарктиде, кратеры на Марсе и Луне, малая планета. Его имя присвоено Институту физики Земли АН СССР. Российская АН основала премию имени Шмидта за лучшие работы в области исследования и освоения Арктики.

90 лет назад родился Гилевич Нил Семенович (д.Слобода Логойского р-на Минской обл.), белорусский поэт, драматург, литературовед, переводчик, ученый, кандидат филологических наук (1963), профессор (1978), заслуженный деятель науки Беларуси (1980), народный поэт Беларуси (1991). В 1956 году окончил БГУ, в 1960-1980 годах преподавал в нем. В 1980-1989 годах 1-й секретарь правления Союза писателей Беларуси. В 1990-1996 годах председатель постоянной комиссии Верховного Совета Беларуси по образованию, культуре и сохранению исторического наследия. Автор романа в стихах "Родные дети", первого в белорусской поэзии венка сонетов "Нарочь", сатирических сборников, сборников стихов и поэм для детей и др. Многие лирические стихотворения Нила Гилевича положены на музыку белорусскими композиторами. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умер в 2016 году.

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