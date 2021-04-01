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07:00 Картина дня: заседание Конституционной комиссии, развитие Мозырского НПЗ и программа "Умный город" Общество
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Общество
01 апреля 2021, 07:00

Картина дня: заседание Конституционной комиссии, развитие Мозырского НПЗ и программа "Умный город"

ВЧЕРА

Картина дня. 31 марта

Строительно-монтажные работы на возводимом комплексе H-Oil Мозырского НПЗ необходимо завершить в течение обозначенного срока - трех месяцев. На этом акцентировал внимание премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки на предприятие. Вопрос убыточности предприятий должен рассматриваться в контексте, заявил премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки на Мозырский НПЗ прокомментировал применение санкций в ответ на недружественные акции в адрес Беларуси.

Государство готово помогать учреждениям и трудовым коллективам, которые занимаются созидательным трудом. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Работа по подготовке законопроекта о донорстве крови была неоправданно затянута, ее нужно активизировать, заявил Игорь Сергеенко.

"Белмедпрепараты" выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V" в середине апреля. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Эффективное государственно-правовое строительство возможно только на прочном конституционном фундаменте, заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Он отметил, что сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию. Работа Конституционной комиссии будет системной, целенаправленной и результативной.

Все предложения граждан по корректировке Конституции будут тщательно проанализированы, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

На уровне Конституции следует поставить жесткий заслон против психологического терроризма, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

КОММЕНТАРИЙ: Призывы к снятию вкладов и скупке валюты - инструмент гибридной войны против белорусской государственности

В эфире телеканала ОНТ показали расследование "Операция КГБ "Манкурты", во время которого рассказали, как были "слиты" телефонные разговоры пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт с различными должностными лицами.

Беларусь заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки, но на базе взаимного уважения. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Начальники генштабов ВС Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества.

Внешний госдолг Беларуси в феврале уменьшился на 1,4% до $18,3 млрд.

МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары.

Фото из архива
Фото из архива

После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной, сообщили в Минэнерго.

Сотрудничество ученых Беларуси и России позволит создать новейшие технологии мирового уровня, заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

КОММЕНТАРИЙ: Программа "Умный город" будет реализована в 2022 году в Заводском районе

В Минске усилен контроль за соблюдением масочного режима в условиях COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1337.

КОММЕНТАРИЙ: Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии

КОММЕНТАРИЙ: Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство

РЕПОТРАЖ: Как учителя полоцкой школы используют Instagram на уроках и во внеклассной работе

Компания Utair возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.

"Белавиа" возобновит рейсы в Калининград с 2 апреля.

Ограничения на лов рыбы будут действовать с 1 апреля в большинстве регионов Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: Константин Мазуркевич о музыке, победе и пути артиста

Константин Мазуркевич
Константин Мазуркевич

Фестиваль скульптуры SculptFest открылся в Большом зале Республиканской художественной галереи "Дворец искусства", среди участников - скульпторы из разных регионов Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 апреля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Деятельность геологических и добывающих организаций Республики Беларусь. Роль геологов в поиске месторождений полезных ископаемых и создании минерально-сырьевой базы страны", приуроченной ко Дню геолога. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля), "Союзные издательские проекты. Реалии и перспективы". Начало в 11.00.

I Международная научно-практическая конференция "Развитие пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях" пройдет по 2 апреля в Университете гражданской защиты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 апреля

День единения народов Беларуси и России.

Международный день детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

100 лет назад родился Булычев Юрий Александрович (г.Муром Россия), белорусский художник кино, живописец. В 1953 году окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве. С 1953 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик фильмов "Дети партизана", "Нестерка", "Девочка ищет отца" и др. Среди живописных работ: "Шиповник", "Утро в городе", "Зимний день" и др. Умер в 1976 году.

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