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Общество
16 сентября 2021, 07:00

Картина дня: заседание ОДКБ, День библиотек и завершение автопробега "Символ единства"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения.

Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Душанбе встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В Душанбе состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Страны ОДКБ наметили перспективные направления военного сотрудничества, приняли заявление по Афганистану.

Секретари советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Душанбе приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.

Главы МИД ОДКБ заявили о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и отвергли селективное применение принципов международного права.

Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений.

Макей: западные партнеры искусственно создают проблемы для Беларуси.

Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции. В повестку дня были включены 32 вопроса в сферах топливно-энергетического комплекса, промышленной кооперации, производства сельхозпродукции, таможенно-тарифного, технического регулирования, применения навигационных пломб, торгового и международного сотрудничества и других.

Зась: обстановка по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной.

Головченко: государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела.

Повышается заинтересованность государств СНГ в проведении совместных мероприятий в сфере культуры. Культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации. Библиотеки в современном мире стали социокультурными центрами. Об этом заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич на заседании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в Национальной библиотеке Беларуси.

Кочанова: мы должны сделать все, чтобы такая единая страна и единый народ были всегда. Суверенитет Беларуси и ее национальные интересы - наш незыблемый приоритет.

Значение Дня народного единства сложно переоценить, заявил министр образования Игорь Карпенко во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа" в Национальном историческом музее.

Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало, что вооруженные силы двух стран могут пресечь любую агрессию. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на полигоне Мулино в Нижегородской области.

ГПК: литовские заграждения продолжают убивать животных.

Автопробег "Символ единства" финишировал у мемориального комплекса "Курган Славы".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 1505.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 сентября

Состоится заседание Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ. Участники заседания обсудят проведение основных мероприятий в области культуры на 2021-2025 годы, рассмотрят план проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Делегация посетит Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", который является базовой организацией государств СНГ по музейному делу.

Выставка работ белорусского фотографа Александра Лосминского "Сердце земли моей", посвященная Дню народного единства, откроется в Президентской библиотеке Беларуси.

Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств ко Дню народного единства "Мая зямля - зямля яднання" состоится в Минском городском дворце культуры.

В парке имени 900-летия г. Минска пройдет "Фестиваль дружбы народов" с выступлениями коллективов народного творчества, мастер-классами ремесленников, выставкой этнографических музеев.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 сентября

В Республике Беларусь - День народного единства.

Международный день памяти жертв Сабры и Шатилы.

60 лет назад родился Портнов Александр Сталиевич (г.Баку), белорусский спортсмен (прыжки в воду), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион Олимпийских игр (1980) в прыжках с 3-метрового трамплина. Бронзовый призер чемпионата мира (1982). Чемпион Европы (1981).

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