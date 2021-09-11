Картина дня: заседание союзного Совмина, портрет современного следователя и "Мисс Беларусь - 2021"

Картина дня. 10 сентября

Заседание Совета Министров Союзного государства прошло в Минске. Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин подписали документы об углублении интеграции.

Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с руководством райисполкомов, чтобы обсудить социально-экономическое развитие регионов и ряд нормативных правовых актов.

Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада.

Бюджет Минска на 2021 год пересмотрен: допсредства пойдут на нужды ЖКХ, строительства, соцсферы.

Бранцевич: приоритеты Программы-2025 позволят Беларуси выполнить глобальные цели развития ООН.

Мисс Беларусь стала Дарья Гончаревич.

Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021".

Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее.

ИНТЕРВЬЮ к юбилею СК: о портрете современного следователя и громких уголовных делах

В Беларуси паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% потребителей тепловой энергии.

Памятный знак картофелю появится в Минской области.

В связи с проведением праздничных мероприятий 11 и 12 сентября будет временно закрыто движение транспорта на некоторых участках дорог в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529.

Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 сентября

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XIII Республиканский фестиваль национальных культур откроется в Верхнем городе в Минске. В фестивале примут участие представители 25 национальностей. В концерте примут участие заслуженный коллектив Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, солисты Белорусской государственной филармонии, заслуженный любительский коллектив образцовый ансамбль танца "Дружба".

Неделя народного единства стартует в Беларуси. В Национальной библиотеке на тематической неделе состоится серия культурно-просветительских мероприятий под единым названием "С любовью к Беларуси" (беседы, часы информирования, диалоговые площадки, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми и др.). Будут организованы социокультурные площадки "Наша Беларусь" - публике в Национальной библиотеке предложат литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки, концертные программы и т.д. В публичных библиотеках будет реализован республиканский комплексный централизованный выставочный проект под единым названием "В семье единой". Посетителей ждут книжные, художественные, фотовыставки, знакомящие с богатой и многообразной историей и культурой родной земли.

Праздничная программа ко Дню города Минска пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Запланирована работа временной экспозиции "Мой родной город", тематическая экскурсия "Беларусь после освобождения 1944-1950 гг. Память о войне", интерактивная программа "Со Знаменем Победы", которая позволит побывать на борту легендарного самолета Ли-2 и многое другое.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 сентября

В Республике Беларусь - День танкистов.

В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

100 лет назад родился Лем Станислав, польский писатель-фантаст. Автор романов "Астронавты", "Солярис", "Мир на земле" и др. Умер в 2006 году.

13 сентября

255 лет назад родился Уилсон Сэмюэл, американский торговец, благодаря которому появился национальный символ Америки - "Дядюшка Сэм". Умер в 1854 году.

70 лет назад родился Розенбаум Александр Яковлевич, российский певец, композитор, народный артист Российской Федерации.

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