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Общество
19 мая 2021, 07:00

Картина дня: заседание Совета безопасности, итоги I квартала и форум "Здравоохранение Беларуси"

ВЧЕРА

Картина дня. 18 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства. Глава государства подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и призвал не расслабляться тех, от кого зависит судьба страны и народа, потому что против Беларуси работают спецслужбы с огромным опытом.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Государственный секретариат Совета безопасности будет наделен статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией положения о Совбезе, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам заседания Совбеза.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отмечает наличие рисков в результате военной активности вдоль границ Беларуси.

Александр Вольфович
Александр Вольфович

Финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале во время заседания Совета Министров.

Начался официальный визит в Азербайджан делегации Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси.

Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой. Об этом заявил на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич.

В Беларуси до конца 2025 года планируется создать еще 9 национальных эталонов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич.

Об особенностях проведения метрологического аудита рассказал на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" начальник управления метрологии Государственного комитета по стандартизации Андрей Пинчук.

Внутренний экстремизм опасен вдвойне, поэтому сегодня нужны новые формы противоядия от этой опасности. Такое мнение высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года, и отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания шириной более 30 см.

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок маркировки остатков запрещенных товаров специальными контрольными знаками.

Минэнерго инициировало обсуждение мер по реализации указа о развитии электроэнергетики.

Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" отражает тенденции развития отрасли - Пиневич.

ФОТОФАКТ: Форум "Здравоохранение Беларуси - 2021" проходит в Минске.

ФОТОФАКТ: Желающие могут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси".

При разработке электронных услуг и сервисов централизованной информационной системы здравоохранения заложен переход к комплексному оказанию медуслуг, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, открывая международную научно-практическую конференцию "Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь".

При проведении вакцинации от COVID-19 на нынешнем этапе акцент делается на пожилых и людях с коморбидной патологией, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

На аэродроме Мачулищи приземлился самолет с 300 тыс. китайских вакцин от COVID-19.

Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей".

Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан.

Новый туристический сезон на Августовском канале откроют 22 мая.

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Анонсы на 19 мая

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Состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Время действовать! Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пионерской дружбы". Начало в 10.00.

Выездное пресс-мероприятие "Фабрика "Коммунарка" - флагман белорусской кондитерской отрасли" пройдет в СОАО "Коммунарка" по адресу: г.Минск, ул. Аранская, 18. Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Медицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями в Беларуси, социальная поддержка". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Информационная наркополитика: как не допустить ошибок в профилактической работе". Начало в 15.00.

Экспозиция "Печатный двор XVI века" пройдет в Национальном историческом музее.

Совместный концерт Let's Get Jazzy вокального ансамбля "Камерата" и джазовой группы Беларуси Apple Tea состоится в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 мая

Всемирный день метрологии.

Всемирный день пчел.

105 лет назад родился Маресьев Алексей Петрович (1916-2001), легендарный советский летчик, Герой Советского Союза (1943), полковник, кандидат исторических наук (1956). С самого начала Великой Отечественной войны находился на фронте. В марте 1942 г. во время воздушного боя был сбит, тяжело ранен, 18 суток полз к линии фронта. После ампутации ног освоил протезы и вернулся в авиацию. Сбил еще 7 самолетов (всего 11). Всего совершил 86 боевых вылетов.

75 лет назад родилась Шер (Шерилин Лапьер Саркисян), американская киноактриса и певица. Снималась в фильмах "Маска", "Лунатик", "Иствикские ведьмы" и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства.

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