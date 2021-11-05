Картина дня: заседание ВГС Союзного государства, #GBCregions в Гродно и мощная магнитная буря

ВЧЕРА

Картина дня. 4 ноября

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоялось в формате видеоконференции. Беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Беларуси и России, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов, отметил Президент. По его словам, Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Беларусь и Россия сделали очередной важный шаг на пути союзного строительства, считает белорусский лидер. В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ. Он отметил, что реализация интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные условия ведения бизнеса. Беларусь и Россия намерены сообща противостоять попыткам вмешательства в свои внутренние дела, заявил Владимир Путин.

Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Беларусь и Россия утвердили новую Военную доктрину Союзного государства. В Союзном государстве приняли Концепцию миграционной политики.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после заседания Высшего госсовета общались по телефону еще полтора часа, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Проект новой Конституции Беларуси находится в достаточно высокой степени готовности.

Всебелорусское народное собрание в новой Конституции может получить статус высшего представительного органа страны. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи главы государства с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Белорусский парламент планирует перейти на работу в формате одной сессии в год.

Проект новой Конституции отвечает запросам людей. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

МИД Беларуси жестко указал представителю посольства Польши на недопустимость нагнетания обстановки на границе.

Представители Департамента по авиации отправились в Иркутск для расследования происшествия с Ан-12.

В Гродненской области окажут поддержку семьям земляков, погибших при крушении Ан-12.

Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы "Казахстан - Беларусь". Об этом сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Посольство Беларуси рассказало о решении украинских судов относительно Торгового дома "МАЗ-Украина".

Цифровая индустрия не может развиваться сама по себе. Наряду с удобством возникают и риски, поэтому важно выработать правила игры. Такое мнение во время регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно высказал министр информации Владимир Перцов.

Перспективы цифровизации и информатизации включены в концепцию развития системы образования до 2030 года. Об этом во время регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно сообщил министр образования Игорь Карпенко. Система образования не только обеспечивает детство в нашей стране, но и выполняет социальную функцию.

Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) планируется открыть во всех ведущих вузах Беларуси, а также научных организациях.

Минздрав урегулировал условия для работающих сверх нормы медиков.

Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси сейчас ниже показателей прошлой волны, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2444.

Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями.

Российская авиакомпания "Азимут" начала летать из Калуги в Минск.

Завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО. МИД распространил видеоролик к 75-летию организацию

Мода на домашние библиотеки возвращается, заявила заместитель директора издательства "Адукацыя і выхаванне" Анастасия Радикевич.

В Минске рядом с БГМУ появилась аллея к 100-летию вуза.

РЕПОРТАЖ о том, как в Могилеве готовят будущих звезд женского футбола

На Землю обрушилась мощная магнитная буря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню науки за мир и развитие (10 ноября), на тему "Государственная поддержка научных исследований и научного сотрудничества в Беларуси". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Всемирный день мужчин.

75 лет назад родился Гец Михаил Николаевич (д.Великая Своротва Барановичского р-на Брестской обл.), белорусский поэт-песенник, генерал-майор (1990). В 1974 году окончил Военную академию тыла и транспорта. С 1966 года в Группе советских войск в Германии. В 1994-1995 годах заместитель начальника Главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. С 1995 года в Управлении делами Президента Республики Беларусь, с 2003-го в Белорусском национальном техническом университете. Автор слов популярных песен "Дикая роза", "Река и берега", "Родина" и др.

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