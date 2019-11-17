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17 ноября 2019, 07:00

Картина дня: завершение досрочного голосования, резолюция Беларуси в ООН и рост ВВП

ВЧЕРА

Картина дня. 16 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с профессиональным праздником работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств. Глава государства отметил, что аграрии трудятся в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке: Беларусь в настоящее время входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

РЕПОРТАЖ: "Без села никуда" - Герой Социалистического Труда Алексей Байков

Алексей Байков
Алексей Байков

Высокий интерес, который демонстрируют белорусы к парламентским выборам, обязывает их организаторов работать очень ответственно, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с миссией наблюдателей от МПА СНГ. У миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ практически нет замечаний к организации парламентских выборов в Беларуси, сообщил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Во время встречи
Во время встречи

В каждом регионе Беларуси 17 ноября будут работать около 50 наблюдателей СНГ. О принципах работы, предварительных оценках и особенностях мониторинга в основной день голосования рассказал глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

ИНФОГРАФИКА: Голосование на выборах депутатов Палаты представителей

Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября принял консенсусом выдвинутую по инициативе Республики Беларусь резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми".

Фото из архива
Фото из архива

С принятием указа №412 "О поддержке экспорта" у частного бизнеса появится больше возможностей выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

С начала года около 93% реализованной ОАО "БелАЗ" продукции поставлено на экспорт, сообщили в пресс-службе предприятия.

Беларусь и Европейский инвестиционный банк согласовали модальности подписания двусторонних документов.

Фото из архива
Фото из архива

Брестский научно-технологический парк продвигает проект, предусматривающий создание инновационной зоны Бреста и области Smart Brest, сообщил директор Брестского научно-технологичного парка Дмитрий Макарук.

Более 4,5 млн куб.м лесоматериалов будет выставлено на годовые биржевые торги деловой древесиной ресурса 2020 года, которые пройдут с 20 по 22 ноября, сообщил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Беларуси, академик Сергей Килин избран иностранным членом РАН. Такое решение принято 15 ноября 2019 года на общем собрании Российской академии наук.

Сергей Килин. Фото из архива
Сергей Килин. Фото из архива

ФОТОФАКТ: Факультету журналистики БГУ - 75

Заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики Светлана Харитонова и ректор БГУ Андрей Король
Заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики Светлана Харитонова и ректор БГУ Андрей Король

В будущем праздничную иллюминацию в городе могут включать на более длительный период. Рассмотреть такую возможность планируют городские власти, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Во время раскопок в Пскове (Россия) на ул.Волкова археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 ноября

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В Беларуси состоятся выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

В Миноблисполкоме 17 ноября будет работать информационный центр, где будут собраны оперативные данные по ходу выборов в Палату представителей. В Малом зале Дворца Республики в 9.50 состоится брифинг "Открытие Информационного центра Центризбиркома. Ознакомление представителей СМИ и наблюдателей с порядком функционирования Информационного центра и с планом-графиком Информационного центра (графиком проведения пресс-мероприятий)".

Пресс-конференции "О ходе голосования граждан Республики Беларусь по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва" состоятся в Малом зале Дворца Республики в 10.00-10.10, 13.00-13.30, 15.00-15.30, 17.00-17.30, 19.00-19.30, 21.00-21.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 ноября

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Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

120 лет назад родился Водопьянов Михаил Васильевич, советский полярный летчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Участник спасения экипажа парохода "Челюскин" (1934), воздушной экспедиции на Северный полюс (1937). В Великую Отечественную войну командовал авиационной дивизией. Умер в 1980 году.

90 лет назад родилась Дмитриева Антонина Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Зигзаг удачи", "Городской романс", "Платон Кречет", "Школьный вальс" и др. Умерла в 1999 году.

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