Картина дня: золотой запас Беларуси, рекордные инвестиции ЕБРР и вешенки в Беловежской пуще

ВЧЕРА

Картина дня. 13 января

Золотой запас Беларуси за 2019 год вырос до 42,2 т (золотого эквивалента). За минувший год золотой запас вырос на 1 т.

Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси назначена Марина Петров. Европейский банк реконструкции и развития установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси, сообщили в пресс-службе банка.

Марина Петров. Фото ЕБРР

Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о проведении процедур удаленной идентификации и удаленного обновления (актуализации). Соответствующее постановление правления Нацбанка от 17 октября 2019 года №426 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7%.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будут разрабатывать беспилотные автомобили.

На площадях ОАО "Камволь" создается производство суконных тканей, сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром", комментируя указ от 31 декабря 2019 года №505 об организации производства суконных тканей в ОАО "Камволь", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

МТЗ создает новую льдозаливочную машину для закрытых площадок, сообщили в пресс-службе МТЗ со ссылкой на главного конструктора по технике "МТЗ-Холдинг" Владимира Коробкина.

Определены победители конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2019 года, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 организациями.

Фото Госстандарта

На строительство и оснащение центра гибридной хирургии в РНПЦ "Кардиология" предусмотрено более Br96 млн, сообщил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ Александр Мрочек. Второе STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний проведут в этом году в Беларуси, сообщил заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ "Кардиология" Александр Пацеев.

ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре

ИНТЕРВЬЮ: Иоанн Хорошевич: Человек должен стараться с добром и святостью прожить свою жизнь.

РУП "Белпочта" объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

РЕПОРТАЖ: Свет негасимый братской свечи - старинный обряд провели в Столинском районе.

В Беловежской пуще в январе благодаря теплой погоде продолжают расти вешенки.

Фото npbp.by

Белорусские хоккеисты пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр.

Хоккеист минского "Динамо" Артем Аносов признан лучшим новичком 17-й недели в чемпионате КХЛ.

Артем Аносов (справа). Фото ХК Динамо-Минск

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию "Оскар".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Итоги работы кинопрокатной сферы г.Минска в 2019 году и планы на 2020 год". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Подведение итогов Республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Роль выставочной деятельности Республики Беларусь в продвижении имиджа страны за рубежом". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 января

170 лет назад родилась Ковалевская Софья Васильевна, знаменитый математик. Первая в мире женщина-профессор, первая женщина - член-корреспондент Петербургской академии наук. Выросла в Витебской губернии в имении своего отца - генерала Корвин-Круковского, представителя белорусской шляхты. Основные научные труды посвящены математическому анализу, механике и астрономии. Автор романа "Нигилистка" и мемуаров "Воспоминания детства". Умерла в 1891 году.

165 лет назад родился Громбчевский Бронислав Людвигович (Виленская губерния), российский и польский географ, путешественник. Выходец из белорусской шляхты. Исследовал Среднюю и Центральную Азию. В 1888 году по поручению Русского географического общества осуществил очень трудное путешествие из Маргелана в неизвестные районы Памира и Гиндукуша. Путешествовал по Памиру, Северо-Западному Тибету. Его путешествия дали богатый географический материал. Он произвел маршрутную съемку пути на протяжении 10 тыс. километров, определил много астрономических и гипсометрических пунктов, дал общее географическое описание пути и собрал этнографический материал, ботанические и зоологические коллекции. Благодаря исследованиям Громбчевского русская наука еще в конце 19 века располагала достоверными сведениями по географии водораздельного узла в верховьях рек Аму-Дарьи, Тарима и Инда. Отчеты ученого печатались в "Известиях Русского географического общества". Умер в 1926 году.

75 лет назад родился Дунаевский Максим Исаакович (1945), российский композитор, народный артист Российской Федерации (2006). Автор мюзиклов, рок-оперы, музыки к кинофильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!", "В поисках капитана Гранта" и др.

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