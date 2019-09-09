Картина выходных: 1000-летие Бреста, День танкистов и победа Соболенко на US Open

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 сентября

РЕПОРТАЖ: Брестчане отпраздновали юбилей родного города.

За последние три года к 1000-летию Бреста введено в эксплуатацию 23 крупных объекта. Такие данные в программе привел председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Позиция по строительству аккумуляторного завода в Бресте неизменна: завод не будет введен в эксплуатацию с нарушениями законодательства.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время открытия нового здания театра кукол. Фото из архива

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси 8 сентября и завершится 7 октября. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно.

Инициатива о формировании "пояса цифрового добрососедства", с которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске, может побудить активную позитивную дискуссию. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Владимир Воронков. Фото из архива

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали состоявшийся масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. По словам начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза, гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, а стороны напрямую достигли договоренности об обмене.

Государственный комитет по имуществу рассчитывает на создание первой в Беларуси госкорпорации в ближайшее время, рассказал первый заместитель председателя ведомства Алексей Васильев.

КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет.

В школьных столовых Минска нововведение - единое меню с двумя комплексами на выбор, сообщили в Мингорисполкоме. В ведомстве отметили, что уже урегулирован вопрос единого питания в школах Минска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкистов.

РЕПОРТАЖ: Электроскутеры, бои роботов и интеллектуальные квесты - Фестиваль науки в Минске.

В Брестском академическом театре драмы сегодня торжественно открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа".

Памятник великому князю литовскому Гедимину открыли в Лиде. Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо".

Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча между сильнейшими спортсменами Европы и США будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата планеты в катарской Дохе, заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда открытого чемпионата США по теннису, обыграв в двух сетах белорусско-австралийский тандем Виктория Азаренко/Эшли Барти.

Белорусские пятиборцы завоевали три награды на чемпионате мира в Будапеште.

Белорусские атлеты завоевали 6 медалей на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в греческой Иоаннине.

Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике.

Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 сентября

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На минском стадионе "Динамо" стартует легкоатлетический матч Европа - США. Начало соревнований в 19.00.

В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция "О подготовке празднования Дня города Минска (14.09). Концертные площадки, зоны активности и культурно-развлекательные мероприятия".

В Национальном пресс-центре в 15.30 состоится пресс-конференция "Развитие двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Итоги визита Президента Узбекистана в Беларусь, предварительные результаты I Форума регионов Беларуси и Узбекистана".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 сентября

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115 лет назад родился Двораковский Валерьян Дмитриевич (г.Минск), белорусский график. Работал в станковой и книжной графике, плакате. Оформил книги "Сымон-музыкант", "В глуби Полесья" Я.Коласа, собрания произведений Я.Купалы и Т.Гартного и др. Произведения Двораковского отличаются высокой техникой исполнения, оригинальным композиционным построением. Умер в 1979 году.

90 лет назад родился Глебов Евгений Александрович (Россия), белорусский композитор, педагог, народный артист Беларуси и СССР. Автор балетов "Мечта", "Альпийская баллада", "Избранница", многочисленных опер, симфоний, ораторий, инструментальных пьес и песен, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2000 году.

90 лет назад родился Кандрусевич Аркадий Леонтьевич (д.Ломачи Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. Работал учителем, журналистом в редакциях районных газет, в газетах "Магілеўская праўда" и "Звязда". Автор сборников прозы "Ковш Большой Медведицы", "Круги на Белой поляне", публицистических произведений. Умер в 1995 году.

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