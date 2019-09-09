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08:18 Музей журавлей и клюквы создадут в Миорском районе Регионы
08:00 Картина выходных: 1000-летие Бреста, День танкистов и победа Соболенко на US Open Общество
07:57 В Токио из-за тайфуна пострадали не менее 36 человек В мире
07:47 Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США Спорт
07:03 Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается 9 сентября в Беларуси Политика
00:25 ФОТОФАКТ: В РСУП "Экспериментальная база "Криничная" Мозырского района идет уборка ранних сортов кукурузы на семена Регионы
08.09.19
08.09.19 23:40 Самолет Москва - Владивосток прервал вылет из Шереметьево из-за неисправности В мире
08.09.19 22:36 В Витебске таксист насмерть сбил женщину Происшествия
08.09.19 22:20 Волейболистки Сербии стали чемпионками Европы, серебро у турчанок Спорт
08.09.19 21:59 Соболенко и Мертенс выиграли женский парный разряд US Open Спорт
08.09.19 21:36 ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо" Спорт
08.09.19 21:35 Воронков: инициатива создания "пояса цифрового добрососедства" может побудить активную дискуссию Общество
08.09.19 21:01 Хоккеисты минской "Юности" второй раз проиграли в гостевом матче ЛЧ Спорт
08.09.19 20:28 К 1000-летнему юбилею Бреста за три года введены 23 крупных объекта Регионы
08.09.19 20:26 Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете ЧМ по современному пятиборью Спорт
08.09.19 20:25 "Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте Общество
08.09.19 20:03 Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время Общество
08.09.19 19:28 В Бресте открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" Регионы
08.09.19 19:25 Хоккеисты минского "Динамо" одержали первую победу в чемпионате КХЛ Спорт
08.09.19 19:15 Урагану "Дориан" присвоен статус тропического шторма В мире
08.09.19 18:30 В Комсомольске-на-Амуре ливнями затопило подвалы 300 многоэтажек, школ, больниц В мире
08.09.19 18:06 В Германии в результате взрыва на народном празднике пострадали 14 человек В мире
08.09.19 17:49 В Молодечно проводят доследственную проверку гибели двух мужчин при обрушении грунта в траншее Происшествия
08.09.19 17:43 Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Турцию и второй год подряд заняла 5-е место в суперфинале Евролиги Спорт
08.09.19 17:10 Белорусы завоевали 6 наград на молодежном ЧЕ по академической гребле Спорт
08.09.19 17:04 Гандболисты СКА победили БГК имени Мешкова в чемпионате Беларуси Спорт
08.09.19 16:56 Парламент Грузии утвердил кабинет министров нового премьера Георгия Гахария В мире
08.09.19 16:44 КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет Общество
08.09.19 16:03 РЕПОРТАЖ: Брестчане отпраздновали юбилей родного города Регионы
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Общество
09 сентября 2019, 08:00

Картина выходных: 1000-летие Бреста, День танкистов и победа Соболенко на US Open

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 сентября

РЕПОРТАЖ: Брестчане отпраздновали юбилей родного города.

За последние три года к 1000-летию Бреста введено в эксплуатацию 23 крупных объекта. Такие данные в программе привел председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Позиция по строительству аккумуляторного завода в Бресте неизменна: завод не будет введен в эксплуатацию с нарушениями законодательства.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время открытия нового здания театра кукол. Фото из архива
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время открытия нового здания театра кукол. Фото из архива

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси 8 сентября и завершится 7 октября. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно.

Инициатива о формировании "пояса цифрового добрососедства", с которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске, может побудить активную позитивную дискуссию. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Владимир Воронков. Фото из архива
Владимир Воронков. Фото из архива

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали состоявшийся масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. По словам начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза, гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, а стороны напрямую достигли договоренности об обмене.

Государственный комитет по имуществу рассчитывает на создание первой в Беларуси госкорпорации в ближайшее время, рассказал первый заместитель председателя ведомства Алексей Васильев.

КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет.

В школьных столовых Минска нововведение - единое меню с двумя комплексами на выбор, сообщили в Мингорисполкоме. В ведомстве отметили, что уже урегулирован вопрос единого питания в школах Минска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкистов.

РЕПОРТАЖ: Электроскутеры, бои роботов и интеллектуальные квесты - Фестиваль науки в Минске.

В Брестском академическом театре драмы сегодня торжественно открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа".

Памятник великому князю литовскому Гедимину открыли в Лиде. Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который отметил свое 696-летие.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо".

Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча между сильнейшими спортсменами Европы и США будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата планеты в катарской Дохе, заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда открытого чемпионата США по теннису, обыграв в двух сетах белорусско-австралийский тандем Виктория Азаренко/Эшли Барти.

Белорусские пятиборцы завоевали три награды на чемпионате мира в Будапеште.

Белорусские атлеты завоевали 6 медалей на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в греческой Иоаннине.

Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике.

Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника.

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Анонсы на 9 сентября

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На минском стадионе "Динамо" стартует легкоатлетический матч Европа - США. Начало соревнований в 19.00.

В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция "О подготовке празднования Дня города Минска (14.09). Концертные площадки, зоны активности и культурно-развлекательные мероприятия".

В Национальном пресс-центре в 15.30 состоится пресс-конференция "Развитие двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Итоги визита Президента Узбекистана в Беларусь, предварительные результаты I Форума регионов Беларуси и Узбекистана".

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Знаменательные даты 10 сентября

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115 лет назад родился Двораковский Валерьян Дмитриевич (г.Минск), белорусский график. Работал в станковой и книжной графике, плакате. Оформил книги "Сымон-музыкант", "В глуби Полесья" Я.Коласа, собрания произведений Я.Купалы и Т.Гартного и др. Произведения Двораковского отличаются высокой техникой исполнения, оригинальным композиционным построением. Умер в 1979 году.

90 лет назад родился Глебов Евгений Александрович (Россия), белорусский композитор, педагог, народный артист Беларуси и СССР. Автор балетов "Мечта", "Альпийская баллада", "Избранница", многочисленных опер, симфоний, ораторий, инструментальных пьес и песен, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2000 году.

90 лет назад родился Кандрусевич Аркадий Леонтьевич (д.Ломачи Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. Работал учителем, журналистом в редакциях районных газет, в газетах "Магілеўская праўда" и "Звязда". Автор сборников прозы "Ковш Большой Медведицы", "Круги на Белой поляне", публицистических произведений. Умер в 1995 году.

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