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Общество
29 марта 2021, 08:00

Картина выходных: 30 лет ГУБОПиК МВД, учения десантников и планы по вакцинам от COVID-19

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Глава государства отметил, что история главного управления неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

О пенсионном соглашении между странами Евразийского экономического союза, а также о планах по вакцинам от COVID-19 рассказала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1050 пациентов с COVID-19, выписаны 1319.

Фото из архива
Фото из архива

У журналистов могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция изменений в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". Об этом рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов.

Фото из архива
Фото из архива

Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается работа по расследованию уголовного дела, возбужденного по факту противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц в части функционирования созданных и управляемых ими Telegram-каналов, распространяющих экстремистские материалы.

Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

ФОТОФАКТ: На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников

Во время учений
Во время учений

Работа аккумуляторного завода находится на жесточайшем экологическом контроле. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет) опроверг заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля по всей республике 7 марта, подчеркивая, что радиационная обстановка в районе БелАЭС оставалась в норме.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Как витебские котельные переходят на автоматизацию и импортозамещение

Главный бренд "Славянского базара" - это атмосфера праздника. Такое мнение высказал генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Премии "Золотая афиша" вручили лучшим работникам Брестского театра драмы.

Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. 27 марта в полуфинальном матче президентская дружина обыграла гостей из Минской области со счетом 9:2 (2:0, 3:0, 4:2).

Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве.

ФОТОФАКТ: Чемпионат и первенство Беларуси по спортивным бальным танцам в Минске

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 марта

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Национальный пресс-центр проведет видеоконференцию: совместное заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам и Комиссии Парламентского собрания по экономической политике. Место проведения: Дом правительства Республики Беларусь (г.Минск, ул.Советская, 11). Начало в 12.00.

Белорусская республиканская пионерская организация даст старт онлайн-проекту "Битва умов".

В Минске по 31 марта пройдет II Республиканский открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Виталия Волкова.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 марта

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105 лет назад родился Игнатенко Трофим Денисович (д. Рудня Спонитская Ветковского р-на Гомельской обл.), белорусский художник-плакатист. В 1958 году окончил Государственный художественный институт Литвы в Вильнюсе. В 1958-1976 годах преподавал в Минском художественном училище. Автор плакатов "Время не ждет!", "Первое мая", "Брест крепость-герой" и др. Умер в 1984 году.

275 лет назад родился Гойя Франсиско Хосе де, испанский живописец, гравер. Автор картин "Маха одетая", "Маха обнаженная" и др., серии офортов "Капричос" и др. Умер в 1828 году.

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