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Общество
06 декабря 2021, 08:01

Картина выходных: 30-летие БСЖ, 10 тыс. дней на президентском посту, серебро на КМ по биатлону

ВЧЕРА

Картина выходных. 4-5 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 30-летием со дня образования общественного объединения "Белорусский союз женщин".

Кочанова: БСЖ знают в стране по ее общественным делам и инициативам.

Наталья Кочанова и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан
Наталья Кочанова и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан

Петришенко: у БСЖ есть уникальная синергия мудрости и молодого задора.

Белорусский союз женщин всегда там, где нужны помощь, солидарность и поддержка, он идет вместе со страной, становясь, когда трудно, плечом к плечу. Это отметила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан на торжественном мероприятии во Дворце Республики по случаю 30-летия общественного объединения.

ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие к 30-летию Белорусского союза женщин во Дворце Республики.

Telegram-канал "Пул Первого": Президента Беларуси Александра Лукашенко поздравили с круглой датой - 10 тыс. дней на президентском посту.

У Беларуси лучшие показатели торгового сальдо и платежного баланса за последние 7-8 лет. Нам удалось переломить тенденцию по оттоку средств граждан с депозитов. В дефицитном бюджете на 2022 год нет ничего катастрофичного. Беларусь ответит симметрично на очередной пакет западных санкций. Несмотря на инфляцию, в Беларуси удалось обеспечить опережающий рост доходов населения. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко.

В Беларуси есть мобилизационные планы на любой сценарий продолжающегося санкционного давления Запада. Какие изменения ждут микробизнес и индивидуальных предпринимателей. Налоговая нагрузка в 2022 году не увеличится, но интернет-торговлю выведут из серой зоны. Сколько будут платить владельцы квартир в городах в результате отмены налоговой льготы. Матрица поставок в ЕС в 2022 году с учетом санкций составлена "более творчески". Упор на доходы бюджетников, а зарплаты учителей будут расти опережающими темпами. Планы по инвестициям в предстоящем 2022 году. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Военному атташе при посольстве Украины в Беларуси вручили ноту протеста.

В Беларуси больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1757 пациентов с COVID-19, выписаны 2297.

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.

Пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Беларуси на дистанции 50 м на спине во время состязаний ISL на короткой воде в Эйндховене.

Анастасия Шкурдай
Анастасия Шкурдай

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Стенд белорусской продукции впервые будет представлен на главной выставке натуральной и органической продукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки Middle East Organic and Natural Product Expo Dubai (MENOPE), которая пройдет по 8 декабря в Дубае.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Богданович - многогранная личность в истории белорусской культуры", приуроченная к 130-летию Максима Богдановича.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Как подготовить востребованного специалиста? Кадровая политика XXI века".

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Международный день гражданской авиации. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1996 года.

95 лет назад родился Вельяминов Петр Сергеевич, российский актер театра и кино, артист Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии им.Н.П.Акимова, народный артист РСФСР, народный артист Чувашии. Снимался в телевизионных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Командир счастливой "Щуки" и др.

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