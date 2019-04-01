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Картина выходных: акция "Час Земли", новые улицы Минска и выборы в Украине

Общество 01.04.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 30-31 марта

Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан.

Главным инструментом для роста заработной платы должно стать повышение эффективности работы предприятий, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Мозырского райисполкома.

Препятствий для запуска Нежинского горно-обогатительного комплекса в срок нет, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время посещения строительной площадки Нежинского ГОКа. Этот один из крупнейших в Беларуси инвестпроектов реализует ИООО "Славкалий", цель визита главы правительства на площадку строительства - оценить ход работ.

Сергей Румас во время посещения строительной площадки Нежинского ГОКа
Сергей Румас во время посещения строительной площадки Нежинского ГОКа

В Украине прошли президентские выборы. По данным ЦИК, в первом туре лидирует Владимир Зеленский. После обработки более 30% бюллетеней за Зеленского отдали голоса 30,23% избирателей.

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Фото unn.com.ua

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц видит огромный потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Австрии.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Ляшенко посетила китайскую провинцию Чжэцзян с целью изучения опыта Китая по развитию электротранспорта. Игорь Ляшенко и члены делегации провели тест-драйв электромобиля Geely.

Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае
Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае

Парламент рассмотрит поправки об увеличении пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации с 5 до 10 дней.

Жилье для многодетных, помощь людям с инвалидностью, долгострой "Тамбаза" - председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак провел прямую линию.

Около 700 тыс. человек в Беларуси в 2019 году пройдут оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Белорусские здравницы на летний период уже забронированы на 80%, прогнозируется их 100% заполнение.

В Беларуси при сборе ягод разрешили использовать комбайны.

ФОТОФАКТ: Экологическая акция "Час Земли" прошла в Беларуси

ФОТОФАКТ: Международный фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске.

ФОТОФАКТ: В Минске прошли открытое первенство и чемпионат страны по чирлидингу

Новый председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов рассказал, что особое внимание намерен уделить популяризации массового и детско-юношеского футбола.

"Белавиа" перешла на весенне-летнее расписание выполнения полетов, которое будет действовать по 26 октября. "Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов в связи с тем, что страны Европы с 31 марта перешли на летнее время.

В Минске из-за ложного сообщения о минировании были эвакуированы два торговых центра и железнодорожный вокзал. Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появились в Минске.

Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук стал обладателем кинематографической премии "Ника".

Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире в Майами и оформили "Солнечный дубль".

Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира.

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В пресс-центре Дома прессы в 13.00 состоится презентация книжной серии "Сябрына: поэзия народов России" в магазине "Дружба" ОАО "Белкнига".

Беларусь присоединяется к международной акции "30 дней на велосипеде" (30 days of biking). Велопрогулка - открытие акции стартует в 19.30 от Домика Минского велосипедного общества.

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День единения народов Беларуси и России.

Международный день детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

115 лет назад родился Окулич Владимир Леонтьевич (Литва), белорусский кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал на киностудии в Киеве, с 1947 г. на киностудии "Беларусьфильм". Снимал кинохронику, агитфильмы, сюжеты для киножурналов, документальные и игровые фильмы. Снял художественные фильмы "Часы остановились в полночь", "Полесская легенда", "Рогатый бастион", "Человек не сдается" и др. Оператор-постановщик телевизионного художественного фильма "Рядом с вами". Для его творчества характерны реалистическое воссоздание жизненных обстоятельств, лаконизм изобразительных средств, точность портретных характеристик, органическое включение героев в естественную среду. Умер в 1972 году.

70 лет назад родился Ращинский Александр Владимирович (г.Логойск Минской обл.), белорусский композитор, хоровой дирижер, педагог, публицист. Музыке Ращинского, основанной на народном мелосе, присущи национальная характерность и демократизм. Среди произведений: оратория "Скорбь памяти" на стихи белорусских поэтов, концерты для хора памяти А.Грасса и для цимбал и народного оркестра, кантата "Детские песни" на народные слова, музыка к кукольному спектаклю, сюиты для симфонического и народного оркестра, оркестровая, хоровая и инструментальная музыка и др. Автор сборников расшифровок и обработок народных песен и танцев, в т.ч. "Народные танцы родины Якуба Коласа", "Мелодии Горыни и Уборти". Лауреат конкурсов всесоюзных профессиональных коллективов и артистов эстрады. Умер в 2016 году.

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