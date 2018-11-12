Картина выходных: белорусский флаг в Париже, новый главный тренер ХК "Динамо-Минск" и доставка почты беспилотниками

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 ноября

Комплекс мер по развитию Оршанского района будет доработан, сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания Президиума Совета Министров.

Фото из архива

Белорусский флаг развевался 11 ноября среди флагов других стран у Триумфальной арки и в храме Нотр-Дам. В Париже в этот день прошли торжества, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Международный выставочный проект "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылся в Париже. Проект планируется также представить в других европейских странах.

Фото посольства Беларуси во Франции

Главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск" назначен Андрей Сидоренко. Белорусский специалист заменил на этом посту канадца Горди Дуайера.

Андрей Сидоренко. Фото ФХБ

Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Кирилл Рудый. Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

ИНТЕРВЬЮ: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о новых векторах открытости страны для мира и в том числе для Беларуси как стратегически важного партнера, с которым Китай намерен еще более активизировать торгово-экономическое взаимодействие.

Активные темпы модернизации системы здравоохранения в 2019 году сохранятся, заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на открытии амбулатории в жилом квартале "Магистр".

В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем. Сейчас запущен пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений.

Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами.

Фото из архива

Турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Брагинском районе, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных во время рабочего визита турецкой делегации в Гомель.

Соцслужба Минска тестирует услугу дистанционного патронажа на дому для ветеранов ВОВ.

Актуальные события прошедшей недели в подборке фотоснимков БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Беларуси

ИНТЕРВЬЮ: Народный артист России Сергей Маковецкий рассказал о том, как случайно увлекся театром и за что его разжаловали в дворники.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представление знаменитого японского театра "Самурай-шоу Камуи" в Минске

Витебчанка Дарья Александрова выиграла престижный международный конкурс красоты Luxury Brand Model Awards Global Fashion Week 2018.

ФОТОРЕПОРТАЖ: БГК имени Мешкова проиграл "Виве" в Лиге чемпионов

Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзовую награду в категории свыше 78 кг на Гран-при по дзюдо в Ташкенте.

Юниорская сборная Беларуси (U-17) заняла второе место на Кубке Президентского спортивного клуба, обыграв в заключительном матче Латвию со счетом 8:1.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов во время награждения команды Беларуси

Футболисты могилевского "Днепра" уступили на выезде минскому "Торпедо" и покинут высшую лигу чемпионата Беларуси.

ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл "Зенит" в чемпионате России.

Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Состоится заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва. Депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о местном управлении и самоуправлении.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) пройдет с 12 по 18 ноября в Минске. Мероприятие соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation.

Мероприятия Пленарной недели Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) состоятся в "Президент-Отеле" в 9.00. Сбор журналистов в 8.30.

Презентация фотовыставки Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" состоится 12 ноября в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день слепых. Отмечается в день рождения французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых.

90 лет назад родился Рыбалко Болеслав Михайлович, белорусский тренер (борьба вольная), заслуженный тренер Беларуси (1961), заслуженный тренер СССР (1963), судья международной категории (1971), кандидат педагогических наук (1968). Главный тренер сборной команды СССР по вольной борьбе (1969-72), которая на XX Олимпийских играх (1972) завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Автор научных и учебно-методических работ. Умер в 1989 г.

70 лет назад родился Сафонов Владимир Михайлович, белорусский тренер (хоккей с шайбой), заслуженный тренер Беларуси (1986). В 1982-85 гг. тренер хоккейной команды "Динамо" (г.Минск) - бронзового призера чемпионата СССР среди команд 1-й лиги. В 1986 г. тренер сборной команды Беларуси - победителя Спартакиады народов СССР.

60 лет назад родилась Цыплакова Елена Октябревна, российская киноактриса и кинорежиссер, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка России (2013). Снималась в фильмах "Вдовы", "Не болит голова у дятла", "Школьный вальс", "Мы из джаза" и др. Поставила фильмы "Камышовый рай", "Семейные тайны", "Женщина из прошлого" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-