Картина выходных: "Дажынкi" в Борисове, финал конкурса "Семья года" и акция по озеленению

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Картина выходных. 12-13 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Борисове. Глава государства поздравил тружеников села Минской области с успешным завершением уборочной кампании, отметив, что в регионе вырастили 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Минские областные "Дажынкi-2019" прошли в Борисове.

Каждая четвертая тонна зерновых в Беларуси в текущем году собрана с полей Минской области, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на открытии областного праздника тружеников села "Дажынкi" в Борисове.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что за многовековую историю в стране сформировано неповторимое и богатое культурное наследие.

Белорусская инициатива о необходимости принятия декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе является своевременной и находит поддержку среди зарубежных коллег, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также отметил, что руководство Беларуси всегда исходит из необходимости искренности в отношениях с любым государством.

Процесс принятия соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима не затянется на длительное время. Такое высказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

Хаотичных решений по поводу сноса или строительства объектов, расширения или закрытия для движения улиц, работ в сфере ЖКХ, строительства транспортных развязок в Минске быть не должно. В первую очередь в столице нужно довести до совершенства проекты и полностью закончить работы, которые были уже начаты, после чего приступать к нововведениям. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии. Он также сообщил, что земли в районе Национального аэропорта Минск будут переданы во владение Мингорисполкома, после чего в процессе благоустройства здесь появятся многоуровневые стоянки и зоны отдыха.

Строительство первого транспортного кольца в Минске планируется завершить в 2021 году. В декабре стартуют дорожные работы на заключительном отрезке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, сообщил главный инженер ГП "Гордорстрой" Василий Тибеж.

Финал четвертого республиканского конкурса "Семья года" состоялся во Дворце культуры профсоюзов в Минске. Победителем стала семья Николаевых из Могилева.

В Беларуси ежегодно на поддержку семей идет более Br2 млрд, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

РЕПОРТАЖ: Многодетность у нас передается по наследству - финалисты конкурса "Семья года" из Минской области.

Квоты по трудоустройству людей с инвалидностью планируется ввести в 2023 году. Это предусмотрено законом "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который депутаты Палаты представителей готовят к первому чтению, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Более 3 тыс. работников Минприроды внесут свой вклад в озеленение страны во время глобальной кампании "Обустроим малую родину". Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время акции по озеленению территории мемориального комплекса "Тростенец".

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошло областное закрытие мотосезона - 2019.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по картингу прошел на "Боровой".

Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске.

Палатка опрокинулась возле "Борисов-Арены" из-за сильного ветра, пострадали пять человек.

Фото МЧС

Команда "Цмокі-Мінск" одержала вторую кряду победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), обыграв казахстанскую "Астану" со счетом 70:57.

Белорусские спортсмены завоевали три награды на международном турнире по дзюдо Tallinn European Open 2019.

Екатерина Ковалева завоевала бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Улан-Удэ.

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XVI Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке" откроется в Минске.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности". Место проведения: г.Молодечно, ул. Великий Гостинец, 102. Начало в 14.00.

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Знаменательные даты 15 октября

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В Республике Беларусь - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

Всемирный день мытья рук.

Международный день белой трости - символа незрячего человека.

Международный день сельских женщин.

110 лет назад родился Ракита Сергей (Законников Сергей Васильевич) (д.Литвиново Дубровенского р-на Витебской обл.), белорусский поэт. Учился в Коммунистическом институте журналистов в Минске. Работал в редакциях газет, на Белорусском радио, в Государственном издательстве Беларуси. Автор поэтических сборников "Альбо-альбо", "Я агитирую за пятилетку" и др. В 1936 году был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Погиб в лагере на лесоповале в 1942 году. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

95 лет назад родился Мацко Александр Николаевич (д.Погорелка Кореличского р-на Гродненской обл.), белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Беларуси. В годы Великой Отечественной войны член подпольной комсомольской организации в д.Погорелка, один из организаторов партизанского отряда "1-й комсомольской" бригады Комсомолец" на территории Барановичской области, командир отделения. После войны на комсомольской, партийной и журналистской работе. С 1962 года в Институте истории партии при ЦК КПБ, с 1968 года заведующий сектором Института истории АН Беларуси, в 1973-1989 годах заведующий кафедрой Белорусского педагогического института. Изучал историю национально-освободительного движения в Западной Беларуси, подпольную и партизанскую борьбу в Беларуси в Великую Отечественную войну, проблемы истории Беларуси советского периода. Один из авторов исследований "История Белорусской ССР", "Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны". Умер в 2001 году.

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