Картина выходных: "Дажынкі" в Сморгони, победа брестского "Динамо" и финал детского "Евровидения"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Сморгони. Глава государства констатировал, что Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 млн т зерна. Она занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.

Фото из архива

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики шестого созыва удостоены государственных наград за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орден "За службу Родине". Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Республики Беларусь. Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Беларусь и Украина до конца года проведут встречу для обсуждения водного пути Е40. Такая договоренность достигнута премьер-министрами двух стран, сообщил руководитель белорусского правительства Сергей Румас. Беларусь заинтересована привлечь средства Европейского инвестбанка для реконструкции больниц и поликлиник, сообщил Сергей Румас, подводя итоги рабочего визита в Великобританию.

Сергей Румас

Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500.

Проект нового перечня лицензируемых процедур будет представлен для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Картофель в горшках - новые подходы к выращиванию второго хлеба освоили в Ивановском районе.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" прошел в Гливице. Победителем стала Вики Габор из Польши. Представительница Беларуси Лиза Мисникова заняла 11 место.

Вики Габор

РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов

Витебский коллектив стал обладателем главной премии фестиваля современной хореографии.

ФОТОФАКТ: 207-ая годовщина переправы Великой Армии Наполеона через Березину.

ФОТОФАКТ: Представление с реконструкцией военно-исторических событий прошло в Уваровичах.

Дед Мороз и Снегурочка стали очередными гостями, посетившими Гродненскую область без визы. Гости прибыли на Гродненщину 22 ноября. Они хотят познакомиться с туристическими достопримечательностями региона и поздравить жителей с предстоящими праздниками.

Фото из архива

Белорусский лыжник Александр Воронов выиграл серебро на соревнованиях в Финляндии.

Белорусская лыжница Анастасия Кириллова завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии.

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команды на первый этап Кубка мира и Кубка IBU.

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Ежегодная информационно-просветительская акция "16 дней без насилия!" стартует в Минске.

Электронные ярмарки вакансий пройдут по 29 ноября во всех областях и Минске.

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Всемирный день информации.

100 лет назад родился Скаринкин Иван Ефимович (д.Третный Кут Климовичского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. В 1952 году окончил Военно-политическую академию в Москве. В 1939-1971 годах служил в Советской Армии. В 1972-1985 годах работал в издательстве "Беларусь". Автор книг очерков "Завещено родителями", "О чем шумят сосны", повести "Право вести в бой" и др. Основная тематика творчества - мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, мирные будни воинов.

125 лет назад родился Папанин Иван Дмитриевич (1894-1986), советский полярный исследователь, контр-адмирал (1943), доктор географических наук (1938), дважды Герой Советского Союза (1937, 1940). Был начальником полярных станций в бухте Тихой на Земле Франца Иосифа и на мысе Челюскин. В 1937-1938 годах возглавлял первую советскую дрейфующую станцию СП-1. В 1939-1946 годах начальник Главного Северного морского пути. В 1952-1972 годах директор Института биологии внутренних вод АН СССР. С 1957 года член Королевского географического общества Великобритании. Автор книг "Жизнь на льдине" и "Лед и пламень". Его именем названы мыс на полуострове Таймыр, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане.

80 лет назад родилась Тина Тернер (Энни Мэй Балок), американская эстрадная певица. Многократный лауреат премии "Грэмми".

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