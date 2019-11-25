Картина выходных: "Дажынкі" в Сморгони, победа брестского "Динамо" и финал детского "Евровидения"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Сморгони. Глава государства констатировал, что Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 млн т зерна. Она занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.
Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики шестого созыва удостоены государственных наград за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Республики Беларусь. Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
Беларусь и Украина до конца года проведут встречу для обсуждения водного пути Е40. Такая договоренность достигнута премьер-министрами двух стран, сообщил руководитель белорусского правительства Сергей Румас. Беларусь заинтересована привлечь средства Европейского инвестбанка для реконструкции больниц и поликлиник, сообщил Сергей Румас, подводя итоги рабочего визита в Великобританию.
Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500.
Проект нового перечня лицензируемых процедур будет представлен для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Картофель в горшках - новые подходы к выращиванию второго хлеба освоили в Ивановском районе.
Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" прошел в Гливице. Победителем стала Вики Габор из Польши. Представительница Беларуси Лиза Мисникова заняла 11 место.
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Витебский коллектив стал обладателем главной премии фестиваля современной хореографии.
ФОТОФАКТ: 207-ая годовщина переправы Великой Армии Наполеона через Березину.
ФОТОФАКТ: Представление с реконструкцией военно-исторических событий прошло в Уваровичах.
Дед Мороз и Снегурочка стали очередными гостями, посетившими Гродненскую область без визы. Гости прибыли на Гродненщину 22 ноября. Они хотят познакомиться с туристическими достопримечательностями региона и поздравить жителей с предстоящими праздниками.
Белорусский лыжник Александр Воронов выиграл серебро на соревнованиях в Финляндии.
Белорусская лыжница Анастасия Кириллова завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии.
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команды на первый этап Кубка мира и Кубка IBU.
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Ежегодная информационно-просветительская акция "16 дней без насилия!" стартует в Минске.
Электронные ярмарки вакансий пройдут по 29 ноября во всех областях и Минске.
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Всемирный день информации.
100 лет назад родился Скаринкин Иван Ефимович (д.Третный Кут Климовичского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. В 1952 году окончил Военно-политическую академию в Москве. В 1939-1971 годах служил в Советской Армии. В 1972-1985 годах работал в издательстве "Беларусь". Автор книг очерков "Завещено родителями", "О чем шумят сосны", повести "Право вести в бой" и др. Основная тематика творчества - мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, мирные будни воинов.
125 лет назад родился Папанин Иван Дмитриевич (1894-1986), советский полярный исследователь, контр-адмирал (1943), доктор географических наук (1938), дважды Герой Советского Союза (1937, 1940). Был начальником полярных станций в бухте Тихой на Земле Франца Иосифа и на мысе Челюскин. В 1937-1938 годах возглавлял первую советскую дрейфующую станцию СП-1. В 1939-1946 годах начальник Главного Северного морского пути. В 1952-1972 годах директор Института биологии внутренних вод АН СССР. С 1957 года член Королевского географического общества Великобритании. Автор книг "Жизнь на льдине" и "Лед и пламень". Его именем названы мыс на полуострове Таймыр, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане.
80 лет назад родилась Тина Тернер (Энни Мэй Балок), американская эстрадная певица. Многократный лауреат премии "Грэмми".
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