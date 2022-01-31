Картина выходных: День белорусской науки, профсоюзный Пленум и олимпийское расписание

ВЧЕРА

Картина выходных. 29-30 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем деятельность ученых, основанная на прочном научном базисе и огромной любви к родной земле, будет направлена на перспективное развитие Беларуси.

Фото из архива

ДОСЬЕ: К 100-летию Института белорусской культуры

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент Александр Лукашенко.

В Беларуси каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее и будущее своих детей на предстоящем референдуме. Об этом во время V Пленума Совета ФПБ в Минске заявил председатель ФПБ Михаил Орда. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с общественной инициативой "Мы вместе - за Беларусь!", направленной на поддержку проведения референдума.

Совет Министров расширил перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.

На пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Фото из архива

В Беларуси не допустят чрезмерного роста цен на продовольствие, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

МАРТ: социальная скидка распространена на овощи и яблоки.

Коронавирус никуда не уйдет, но он станет классическим сезонным вирусом, который нас с вами всегда встречает осенью и весной. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2387 пациентов с COVID-19, выписаны 2249.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Леонида Куравлева.

Биатлон, фристайл, коньки: следите за расписанием выступлений белорусских олимпийцев.

Олимпийский челлендж от Анны Солы: советуйте крутые тренировки для белорусских спортсменов.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилевской области в матче любительского турнира.

Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла турнир во Франции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 января

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Литературно-документальная экспозиция "Залатая раніца беларускага Адраджэння" будет работать по 31 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

Выставка о новогодних традициях "Зима, и все опять впервые" пройдет по 6 февраля в Национальном центре современных искусств.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE пройдет по 10 февраля во Дворце искусства.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 февраля

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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.

85 лет назад родился Бородулько Леонид Степанович (г.Орша Витебской обл.), белорусский деятель любительского искусства, балетмейстер, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1982). С 1964 года руководитель народного ансамбля танца "Лявониха" Витебского городского центра культуры. За время работы с коллективом подготовил более 80 сюжетно-тематических хореографических композиций и народно-сценических танцев. Умер в 2000 году.

80 лет назад родился Лещенко Лев Валерьянович, российский эстрадный певец, народный артист РСФСР (1983).

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