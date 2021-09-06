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Общество
06 сентября 2021, 08:15

Картина выходных: День белорусской письменности, "Сельсовет" во Дворце Независимости и итоги Паралимпиады

ВЧЕРА

Картина выходных. 4-5 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности. Глава государства отметил, что в этом году, в Год народного единства, праздник проводится на красивой Копыльщине, где родились многие известные деятели Беларуси.

Президенты Беларуси и Таджикистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия дипотношений.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником.

Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова.

"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси.

"Ничего лучшего пока в мире не видел". Эксперт о технологии белорусской ID-карты.

Петришенко: строить государство надо единой дружной семьей.

Турчин: День письменности должен стать отправной точкой в развитии туристического потенциала Копыля.

ФОТОФАКТ: День белорусской письменности в Копыле

ФОТОФАКТ: Музыка из мирового кино прозвучала в столичном Верхнем городе.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1963 пациента с COVID-19, выписаны 1999.

Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь.

Президент НОК поздравил белорусских спортсменов-спасателей с золотом ЧМ в абсолютном зачете.

Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту.

Игорь Бокий: Паралимпиада в Токио получилась очень тяжелой из-за пандемии.

По итогам Паралимпиады в Токио национальная команда Беларуси заняла 27-е место в медальном зачете.

Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше.

ФОТОФАКТ: Презентация команд "Цмокi-Мiнск" нового сезона

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 сентября

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Республиканский форум вожатых БРПО "Пионервожатый: время действовать!" пройдет по 8 сентября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Форум соберет около 300 лучших педагогов-организаторов Беларуси, а также представителей международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских объединений" и делегацию детской организации Узбекистана "Камалак".

Акция "Единый день безопасности" пройдет по 10 сентября. Профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы пройдут на госпредприятии "Белорусская АЭС". Посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции.

Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет по 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

295 лет назад родился Филидор Франсуа-Андре (Даникан Филидор), французский композитор, один из создателей жанра французской комической оперы на сюжеты из жизни простых людей. Не меньшей известностью пользовался как "шахматный король" - музыкант был сильнейшим шахматистом Европы второй половины XVIII века. Автор книги "Анализ шахматной игры", выдержавшей более ста изданий. Умер в 1795 году.

160 лет назад родился Коржинский Сергей Иванович, русский ботаник, академик Петербургской АН (1896). Автор гипотезы наступления леса на степь, один из основоположников фитоценологии. Умер в 1900 году.

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