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Картина выходных: День герба и флага, огонь Европейских игр в Бресте и открытие Евронедели

Общество 13.05.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 12 мая

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь отпраздновали в нашей стране 12 мая. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. "Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития", - говорится в поздравлении.

В День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 90 школьников Минска торжественно приняли в пионеры.

Министр экономики Дмитрий Крутой прокомментировал возможности новой программы Беларуси с МВФ. Тарифы на ЖКУ и приватизация государственных предприятий на переговорах с МВФ больше не обсуждаются, сообщил министр. Дмитрий Крутой рассказал о предложениях Беларуси для устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле в ЕАЭС. По его словам, Беларусь выступает за ограничение использования права вето в ЕАЭС. Он также сообщил, что Министерство экономики Беларуси пока не видит оснований для пересмотра прогноза ВВП (планируется на уровне 4%) и других макроэкономических параметров на 2019 год.

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" прибыла в Беларусь. Из мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" эстафета огня отправилась в путь по Беларуси.

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Официальное открытие Евронедели состоялось в Тель-Авиве.

ZENA презентовала клип на песню "Like It". Именно с этой композицией юная певица, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", выйдет на главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv. В Тель-Авиве ZENA получила титул принцессы "Евровидения-2019".

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150 лет назад родился Кругер Янкель Мордухович (Яков Маркович) (г.Минск), белорусский живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. Учился в Киевской школе рисования Н.И.Мурашко, в Варшаве у Л.Горовица, в академии Жюлиана в Париже, в Высшем художественном училище при АН в Петербурге у В.Маковского. В 1921-1923 годах собирал материалы в краеведческих экспедициях Белорусского государственного музея, участвовал в оформлении Музея революции БССР. В своих произведениях отражал преимущественно исторические события и сцены из еврейской жизни и быта: "Погром", "Писец Торы", "Духовный суд" и др. Автор портретов Я.Коласа, Я.Купалы, М.Горького и др. Умер в 1940 году.

85 лет назад родился Лукас Джордж, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Поставил фильмы "Американские граффити", "Звездные войны", "Империя наносит ответный удар" и др.

35 лет назад родился Цукерберг Марк, американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.

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