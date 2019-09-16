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Понедельник, 16 сентября 2019
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08:00 Картина выходных: День города в Минске, закрытие мотосезона и победа белорусов в матче Кубка Дэвиса Общество
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07:32 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР В мире
07:22 Два белорусских боксера одержали очередные победы на ЧМ в Екатеринбурге Спорт
07:04 Акцию "Пешеход" проводят 16-20 сентября в Минской области Регионы
01:20 Не менее 12 человек погибли в результате взрыва на сирийско-турецкой границе В мире
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15.09.19 21:37 Белорусские атлеты не смогли открыть счет наградам чемпионата мира по борьбе Спорт
15.09.19 21:15 Дубль Данило помог минскому "Динамо" одолеть "Слуцк", "Шахтер" победил "Ислочь" в чемпионате Беларуси Спорт
15.09.19 21:01 Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете Спорт
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Общество
16 сентября 2019, 08:00

Картина выходных: День города в Минске, закрытие мотосезона и победа белорусов в матче Кубка Дэвиса

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 сентября

В Беларуси в 2020 году бюджет на научную деятельность будет увеличен на 16%, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Трехмерный биопринтер тестируют в Национальной академии наук.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о перспективах введения в Беларуси электронных трудовых книжек. По ее словам, электронный учет трудовой деятельности, прежде всего, хорош для человека, потому что он позволяет сохранить всю информацию.

Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году порядка $50 млн, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск отпраздновал День города

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон прошел в белорусской столице

Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала спортсменка из Беларуси Нина Савина. В детском благотворительном забеге #ДетиДетям, который прошел в рамках Минского полумарафона, приняли участие около 2 тыс. человек.

Фестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь века.

Восемь тысяч мотоциклов ворвались ревом моторов на проспект Победителей в Минске и дали старт основным мероприятиям закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2019.

РЕПОРТАЖ: Экспозиция военной техники, крупнейшая площадка видеоигр и много музыки: в Минске отпраздновали День танкиста

Гомель в День города получил в подарок сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно

В Минске появилась первая умная остановка.

В Минске торжественно открылся Дом гандбола. Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу - 2026, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой и генеральным секретарем Европейской гандбольной федерации Мартином Хаусляйтнером. Президент Международной федерации гандбола высказал свое мнение относительно шансов Беларуси на проведение чемпионата Европы по этому виду спорта в 2026 году.

Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси.

Теннисисты сборной Беларуси одолели команду Португалии со счетом 3:2 в матче Кубка Дэвиса, который завершился в минском Дворце тенниса.

Два белорусских атлета одержали очередные победы на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 11-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси.

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Анонсы на 16 сентября

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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "27 лет установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. Основные аспекты Первого Послания Президента Республики Казахстан".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню охраны озонового слоя, на тему: "Охрана озонового слоя: вклад Беларуси. О выполнении Монреальского протокола и Венской конвенции".

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105 лет назад родился Романов Сергей Григорьевич (г.Москва), белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области станковой и книжной графики. Среди графических работ: "В партизанской землянке", "Привели "языка", "Разведчики-партизаны", "Спортивный Минск" и др. Автор живописных работ "В поисках сына", "Белорусский вокзал. Москва. 41-й год", "Привал под Быховом". Оформил книги П.Бровки, Я.Коласа, Я.Купалы, М.Танка и др. Создавал также плакаты. Умер в 2001 году.

80 лет назад родился Меньшов Владимир Валентинович, российский режиссер и актер кино, сценарист, продюсер. Народный артист РСФСР. Поставил фильмы "Розыгрыш", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР, Государственной премии СССР, обладатель премии "Оскар".

75 лет назад родился Месснер Райнхольд, всемирно известный итальянский альпинист, писатель, первым покоривший все "восьмитысячники" мира. В 1980 году первым взошел на Эверест без кислородного оборудования и страховочных крючьев. Осуществил переход через Антарктиду.

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