Картина выходных: День Конституции, первый предкастинг X-Factor и кто представит Беларусь на "Славянском базаре"

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 марта

Праздник День Конституции стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Конституции, который ежегодно отмечается 15 марта.

Фото из архива

Патриотическое воспитание молодежи важно проводить на основе идей и принципов Конституции, заявил председатель Конституционного суда (КС) Петр Миклашевич перед финальным мероприятием акции "Мы - граждане Беларуси!".

Петр Миклашевич

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в соседней стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил вопросы белорусско-американского сотрудничества с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО "Нафтан" Наталья Кочанова провела заседание набсовета ОАО, на котором рассмотрены итоги работы предприятия в 2019 году, ход реализации инвестпроектов.

Наталья Кочанова. Фото из архива

Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

Фото из архива

Проект указа об установлении предельной рентабельности застройщиков не выше 5% при строительстве жилья за счет средств граждан в ближайшее время планируется внести на рассмотрение главе государства, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Строить арендное жилье в регионах нужно с учетом потребности, в том числе со стороны молодых специалистов. Минстройархитектуры рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года.

Фото из архива

В Беларуси в этом году начнут строить 28 комплексов по сортировке и переработке вторичных материальных ресурсов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Фото из архива

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией. Железнодорожное сообщение Беларуси с Литвой также приостанавливается. Литва дает трое суток для транзита через свою территорию. БЖД временно приостановила пассажирское сообщение с Польшей.

Фото из архива

Министерство здравоохранения Беларуси в своем Telegram-канале обосновало предпринимаемые в Беларуси меры против распространения коронавирусной инфекции.

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок.

ФОТОФАКТ: Международную акцию памяти "Во славу общей Победы!" провели в Березе

Во время акции

ФОТОФАКТ: На полигоне "Брестский" прошел день открытых дверей.

Минчанин Роман Волознев представит Беларусь на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Ангелина Ломако представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре".

ФОТОФАКТ: В Гродно прошли прослушивания на шоу X-Factor.

Во время прослушивания

VAL: Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя.

ФОТОФАКТ: "SPRING FASHION DAY" в Национальной школе красоты.

ФОТОФАКТ: "Битва гончаров" прошла в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 марта

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Выставка раритетов из Беларуси и Латвии "Прообраз европейской Конституции", приуроченная ко Дню Конституции, откроется в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси.

Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет по 23 марта в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 марта

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110 лет назад родился Ефременко Алексей Антонович (д.Грибы Краснопольского р-на Могилевской обл.), актер, заслуженный артист Беларуси (1967). Работал в Борисовском и Заславском колхозно-совхозных театрах, Пинском и Могилевском областных драматических театрах. Актер острохарактерного бытового плана. Для творчества характерна жизненная достоверность образов в сочетании с пластической выразительностью рисунка роли. Среди лучших ролей: Батура ("Партизаны" К.Крапивы), Веренич ("Тревога" А.Петрашкевича), Пустаревич ("Павлинка" Я.Купалы) и др. Умер в 1977 году.

95 лет назад родился Ермолович Валентин Иванович (д.Малые Новоселки Дзержинского р-на Минской обл.), режиссер, актер, заслуженный работник культуры Беларуси (1988). Окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1950 года актер Пинского и Могилевского областных драматических театров. В 1956-1985 годах преподаватель Могилевского культпросветучилища. Среди актерских работ: Петр ("Последние" М.Горького), Андрей ("В добрый час!" В.Розова) и др. Среди постановок: "Кто смеется последним" К.Крапивы, "И смолкли птицы" И.Шамякина, "Таблетку под язык" А.Макаенка и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986). Умер в 2004 году.

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