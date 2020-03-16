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16 марта 2020, 08:00

Картина выходных: День Конституции, первый предкастинг X-Factor и кто представит Беларусь на "Славянском базаре"

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 марта

Праздник День Конституции стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Конституции, который ежегодно отмечается 15 марта.

Фото из архива
Фото из архива

Патриотическое воспитание молодежи важно проводить на основе идей и принципов Конституции, заявил председатель Конституционного суда (КС) Петр Миклашевич перед финальным мероприятием акции "Мы - граждане Беларуси!".

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в соседней стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото из архива
Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил вопросы белорусско-американского сотрудничества с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО "Нафтан" Наталья Кочанова провела заседание набсовета ОАО, на котором рассмотрены итоги работы предприятия в 2019 году, ход реализации инвестпроектов.

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

Фото из архива
Фото из архива

Проект указа об установлении предельной рентабельности застройщиков не выше 5% при строительстве жилья за счет средств граждан в ближайшее время планируется внести на рассмотрение главе государства, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Строить арендное жилье в регионах нужно с учетом потребности, в том числе со стороны молодых специалистов. Минстройархитектуры рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси в этом году начнут строить 28 комплексов по сортировке и переработке вторичных материальных ресурсов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Фото из архива
Фото из архива

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией. Железнодорожное сообщение Беларуси с Литвой также приостанавливается. Литва дает трое суток для транзита через свою территорию. БЖД временно приостановила пассажирское сообщение с Польшей.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство здравоохранения Беларуси в своем Telegram-канале обосновало предпринимаемые в Беларуси меры против распространения коронавирусной инфекции.

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок.

ФОТОФАКТ: Международную акцию памяти "Во славу общей Победы!" провели в Березе

Во время акции
Во время акции

ФОТОФАКТ: На полигоне "Брестский" прошел день открытых дверей.

Минчанин Роман Волознев представит Беларусь на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Ангелина Ломако представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре".

ФОТОФАКТ: В Гродно прошли прослушивания на шоу X-Factor.

Во время прослушивания
Во время прослушивания

VAL: Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя.

ФОТОФАКТ: "SPRING FASHION DAY" в Национальной школе красоты.

ФОТОФАКТ: "Битва гончаров" прошла в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 марта

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Выставка раритетов из Беларуси и Латвии "Прообраз европейской Конституции", приуроченная ко Дню Конституции, откроется в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси.

Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет по 23 марта в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 марта

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110 лет назад родился Ефременко Алексей Антонович (д.Грибы Краснопольского р-на Могилевской обл.), актер, заслуженный артист Беларуси (1967). Работал в Борисовском и Заславском колхозно-совхозных театрах, Пинском и Могилевском областных драматических театрах. Актер острохарактерного бытового плана. Для творчества характерна жизненная достоверность образов в сочетании с пластической выразительностью рисунка роли. Среди лучших ролей: Батура ("Партизаны" К.Крапивы), Веренич ("Тревога" А.Петрашкевича), Пустаревич ("Павлинка" Я.Купалы) и др. Умер в 1977 году.

95 лет назад родился Ермолович Валентин Иванович (д.Малые Новоселки Дзержинского р-на Минской обл.), режиссер, актер, заслуженный работник культуры Беларуси (1988). Окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1950 года актер Пинского и Могилевского областных драматических театров. В 1956-1985 годах преподаватель Могилевского культпросветучилища. Среди актерских работ: Петр ("Последние" М.Горького), Андрей ("В добрый час!" В.Розова) и др. Среди постановок: "Кто смеется последним" К.Крапивы, "И смолкли птицы" И.Шамякина, "Таблетку под язык" А.Макаенка и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986). Умер в 2004 году.

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